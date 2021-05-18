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Полезная информация о Харькове

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Местное время в Харькове
23:0608
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаХарьков
По-английскиKharkiv
Столица регионаХарьков является столицей региона
Население города1 430 885 чел.
АэропортХарьков HRK
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота113 м. от уровня моря

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Харьков

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