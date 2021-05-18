Полезная информация о Харькове
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Местное время в Харькове
23:0608
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Харьков
|По-английски
|Kharkiv
|Столица региона
|Харьков является столицей региона
|Население города
|1 430 885 чел.
|Аэропорт
|Харьков HRK
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|113 м. от уровня моря
Где находится Харьков на карте
Харьков
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