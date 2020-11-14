Летим в Херсон

Как добраться до Херсона на самолёте

В Херсоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kherson International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Херсона

  1. Херсон KHE
    Kherson International Airport

Самые дешёвые билеты в Херсон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.11.2020из 🇵🇱Кракова1 1991ч 55м
24.07.2021из 🇺🇦Киева2 2381ч 5м
30.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 32221ч 30м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇦Львова2 6767ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇬🇧Лондона2 81620ч 50м (⇵1)
12.12.2020из 🇵🇱Варшавы3 4654ч 45м (⇵1)
26.11.2020из 🇵🇱Лодзи4 51847ч 50м (⇵2)
03.12.2020из 🇱🇹Вильнюса4 82350ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇵🇱Вроцлава5 07631ч 10м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Москвы5 07827ч 30м (⇵2)
20.12.2020из 🇵🇱Катовице5 64614ч 10м (⇵1)
01.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 86527ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇱Амстердама6 27034ч 35м (⇵2)
29.03.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 31835ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Харькова6 53415ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇿Праги6 7039ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇸🇪Стокгольм6 71837ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Стамбула6 85833ч 40м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇰Копенгагена6 93045ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа6 93436ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇩🇪Бремена7 64829ч 50м (⇵2)
10.12.2020из 🇧🇾Минска8 69242ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇳🇴Осло9 28434ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇹🇷Измира9 28914ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇹🇷Антальи9 31924ч (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Штутгарта10 44537ч 30м (⇵2)
19.02.2021из 🇨🇾Ларнаки10 50020ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Познани11 02332ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Одессы11 15615ч (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Даламана11 37223ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Бодрума11 81722ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Анкары11 98322ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇩🇪Карлсруэ11 98932ч (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Мардина12 30213ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Мюнхена13 53228ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇸🇮Любляны13 66428ч 20м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Калининграда14 79042ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Милана15 37455ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇸Малаги17 77435ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону18 15932ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)18 26543ч (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Краснодара18 39048ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇦🇿Баку18 91543ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇫🇮Хельсинки18 99753ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇱🇧Бейрута19 43222ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇭🇺Будапешта20 16527ч 20м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Махачкалы20 20828ч (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне20 93925ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Омска20 94336ч 5м (⇵2)
13.05.2021из 🇷🇺Новосибирска21 81337ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇺🇦Запорожье22 69929ч (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Чебоксар24 00434ч 50м (⇵2)
07.11.2020из 🇨🇦Ванкувера24 02850ч 15м (⇵2)
23.01.2021из 🇸🇦Эр-Рияда26 31837ч 15м (⇵2)
30.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска27 61822ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Волгограда31 69123ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇷Тегерана45 54944ч 40м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇸Миннеаполиса53 73934ч 10м (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇸Омахи56 85737ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇳Дакара65 00230ч 55м (⇵2)
21.10.2020из 🇳🇪Ниамея70 85316ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Херсона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Дубай, Киев и Стамбул

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