Как добраться до Херсона на самолёте
В Херсоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kherson International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Херсона
- Херсон KHEKherson International Airport
Самые дешёвые билеты в Херсон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 199
|1ч 55м
|24.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|2 238
|1ч 5м
|30.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 322
|21ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 676
|7ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 816
|20ч 50м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 465
|4ч 45м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|4 518
|47ч 50м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 823
|50ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|5 076
|31ч 10м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 078
|27ч 30м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Катовице
|5 646
|14ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 865
|27ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|6 270
|34ч 35м (⇵2)
|29.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 318
|35ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|6 534
|15ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|6 703
|9ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|6 718
|37ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 858
|33ч 40м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|6 930
|45ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 934
|36ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇩🇪Бремена
|7 648
|29ч 50м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 692
|42ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|9 284
|34ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|9 289
|14ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|9 319
|24ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|10 445
|37ч 30м (⇵2)
|19.02.2021
|из 🇨🇾Ларнаки
|10 500
|20ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|11 023
|32ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|11 156
|15ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|11 372
|23ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|11 817
|22ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|11 983
|22ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|11 989
|32ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Мардина
|12 302
|13ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|13 532
|28ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇸🇮Любляны
|13 664
|28ч 20м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|14 790
|42ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|15 374
|55ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|17 774
|35ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|18 159
|32ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|18 265
|43ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|18 390
|48ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|18 915
|43ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|18 997
|53ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|19 432
|22ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|20 165
|27ч 20м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|20 208
|28ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|20 939
|25ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|20 943
|36ч 5м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|21 813
|37ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|22 699
|29ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|24 004
|34ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|24 028
|50ч 15м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|26 318
|37ч 15м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|27 618
|22ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|31 691
|23ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|45 549
|44ч 40м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|53 739
|34ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Омахи
|56 857
|37ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|65 002
|30ч 55м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇳🇪Ниамея
|70 853
|16ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Херсона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Херсона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Дубай, Киев и Стамбул
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