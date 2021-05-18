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Полезная информация о Херсоне

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Местное время в Херсоне
22:0523
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаХерсон
По-английскиKherson
Столица регионаХерсон является столицей региона
Население города289 096 чел.
АэропортХерсон KHE
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота38 м. от уровня моря

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