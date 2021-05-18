Полезная информация о Херсоне
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Местное время в Херсоне
22:0523
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Херсон
|По-английски
|Kherson
|Столица региона
|Херсон является столицей региона
|Население города
|289 096 чел.
|Аэропорт
|Херсон KHE
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|38 м. от уровня моря
Где находится Херсон на карте
Херсон