Как добраться до Киева на самолёте

В Киеве 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Киева

Жуляны IEV Kyiv International Airport Борисполь KBP Boryspil International Airport

Самые дешёвые билеты в Киев из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Киева

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Киева, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Берлин, Бали и Дубай

Авиакомпании которые летают из аэропортов Киева