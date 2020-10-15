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Как добраться до Киева на самолёте

В Киеве 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Киева

  1. Жуляны IEV
    Kyiv International Airport
  2. Борисполь KBP
    Boryspil International Airport

Самые дешёвые билеты в Киев из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
15.10.2020из 🇵🇱Кракова6301ч 35м
10.11.2020из 🇵🇱Познани7071ч 45м
13.12.2020из 🇵🇱Катовице7251ч 35м
16.10.2020из 🇮🇹Милана7282ч 50м
19.10.2020из 🇵🇱Гданьска7921ч 50м
18.01.2021из 🇨🇿Пардубице8402ч 15м
29.10.2020из 🇦🇹Вены9081ч 50м
17.10.2020из 🇱🇹Вильнюса9111ч 15м
25.10.2020из 🇵🇱Быдгощ9291ч 45м
15.12.2020из 🇮🇹Венеции1 0402ч 20м
02.11.2020из 🇭🇺Будапешта1 1091ч 45м
21.11.2020из 🇩🇪Берлина1 1152ч 10м
18.10.2020из 🇮🇹Болоньи1 1452ч 40м
25.10.2020из 🇩🇪Дортмунда1 18114ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇰Биллунн1 2472ч 25м
18.11.2020из 🇵🇱Варшавы1 2921ч 30м
18.10.2020из 🇨🇾Пафоса1 2962ч 50м
15.11.2020из 🇸🇰Братиславы1 3601ч 45м
02.11.2020из 🇵🇱Вроцлава1 3651ч 50м
02.12.2020из 🇺🇦Запорожье1 426
17.10.2020из 🇮🇹Катании1 427
23.11.2020из 🇩🇪Кёльна1 4592ч 40м
18.10.2020из 🇬🇧Лондона1 5116ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 53927ч 15м (⇵1)
30.11.2020из 🇮🇹Рима1 5442ч 45м
28.10.2020из 🇺🇦Одессы1 5457ч 50м (⇵1)
14.11.2020из 🇬🇷Афин1 5472ч 40м
18.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 59716ч 50м (⇵1)
29.11.2020из 🇳🇴Осло1 6357ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 64017ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇬🇧Манчестера1 6533ч 30м
30.12.2020из 🇺🇦Львова1 6741ч 10м
21.06.2021из 🇺🇦Харькова1 695
21.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 76526ч 45м (⇵1)
05.12.2020из 🇱🇻Риги1 8161ч 40м
26.12.2020из 🇮🇹Неаполя1 8182ч 40м
09.12.2020из 🇪🇪Таллина1 8201ч 45м
25.11.2020из 🇧🇬Софии1 8201ч 55м
15.10.2020из 🇨🇿Праги1 85927ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 90919ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇪🇸Валенсии1 944
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 96221ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇷Салоников2 00716ч (⇵1)
15.10.2020из 🇸🇪Стокгольм2 01822ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 02616ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 03919ч (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 06426ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇬🇧Бирмингема2 08227ч (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Меммингена2 08913ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇫🇷Бордо2 09617ч 5м (⇵1)
21.11.2020из 🇩🇪Гамбурга2 1512ч 20м
14.11.2020из 🇺🇦Херсона2 20422ч (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Парижа2 2154ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Малаги2 26927ч 50м (⇵1)
23.11.2020из 🇮🇹Палермо2 27533ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇪Дублина2 27716ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Севильи2 31819ч 5м (⇵1)
06.12.2020из 🇳🇴Ставангера2 35922ч 35м (⇵1)
24.10.2020из 🇵🇹Порту2 41226ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇵🇱Щецина2 41512ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 44746ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇹Бари2 44821ч 25м (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 44822ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇱🇹Каунаса2 45923ч 25м (⇵1)
02.11.2020из 🇮🇹Кальяри2 5019ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 50823ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Вероны2 54314ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇬🇧Бристоля2 56213ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇾Ларнаки2 56742ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 59545ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇬Бургаса2 59520ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇿Брно2 60246ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 75026ч 20м (⇵1)
30.10.2020из 🇫🇷Марселя2 81027ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 82523ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Альгеро2 82924ч (⇵1)
13.10.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы2 90127ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 9659ч 50м (⇵1)
15.12.2020из Скопье2 98324ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга2 99243ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇪🇸Реуса2 99528ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇴Клужа3 01324ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇲🇦Марракеша3 03735ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇱Лодзи3 04144ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇸🇰Кошице3 07134ч 20м (⇵2)
13.11.2020из 🇬🇧Глазго3 11941ч 25м (⇵2)
05.12.2020из 🇷🇺Москвы3 18037ч (⇵2)
19.10.2020из 🇫🇷Тулузы3 18243ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇮🇹Турина3 19030ч 10м (⇵2)
12.11.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса3 22530ч 40м (⇵1)
14.12.2020из 🇦🇱Тираны3 24724ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Тенерифе3 27120ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇸🇪Гётеборга3 27927ч 40м (⇵1)
24.10.2020из 🇱🇹Клайпеды3 27924ч (⇵2)
20.11.2020из 🇱🇺Люксембурга3 31740ч 35м (⇵2)
15.12.2020из 🇩🇪Бремена3 34112ч 15м (⇵1)
29.11.2020из 🇫🇷Лиможа3 34329ч 45м (⇵2)
19.11.2020из 🇲🇩Кишинёва3 35322ч 5м (⇵1)
11.12.2020из 🇯🇴Аммана3 35710ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 36026ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Киева, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Берлин, Бали и Дубай

Авиакомпании которые летают из аэропортов Киева