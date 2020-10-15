Как добраться до Киева на самолёте
В Киеве 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Киева
- Жуляны IEVKyiv International Airport
- Борисполь KBPBoryspil International Airport
Самые дешёвые билеты в Киев из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|630
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|707
|1ч 45м
|13.12.2020
|из 🇵🇱Катовице
|725
|1ч 35м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|728
|2ч 50м
|19.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|792
|1ч 50м
|18.01.2021
|из 🇨🇿Пардубице
|840
|2ч 15м
|29.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|908
|1ч 50м
|17.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|911
|1ч 15м
|25.10.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|929
|1ч 45м
|15.12.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 040
|2ч 20м
|02.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 109
|1ч 45м
|21.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 115
|2ч 10м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 145
|2ч 40м
|25.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 181
|14ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|1 247
|2ч 25м
|18.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 292
|1ч 30м
|18.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|1 296
|2ч 50м
|15.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|1 360
|1ч 45м
|02.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 365
|1ч 50м
|02.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|1 426
|1ч
|17.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 427
|3ч
|23.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|1 459
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 511
|6ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 539
|27ч 15м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 544
|2ч 45м
|28.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|1 545
|7ч 50м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 547
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 597
|16ч 50м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|1 635
|7ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 640
|17ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|1 653
|3ч 30м
|30.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 674
|1ч 10м
|21.06.2021
|из 🇺🇦Харькова
|1 695
|1ч
|21.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 765
|26ч 45м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 816
|1ч 40м
|26.12.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 818
|2ч 40м
|09.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 820
|1ч 45м
|25.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 820
|1ч 55м
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 859
|27ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 909
|19ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|1 944
|4ч
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 962
|21ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 007
|16ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 018
|22ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 026
|16ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 039
|19ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 064
|26ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 082
|27ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|2 089
|13ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|2 096
|17ч 5м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 151
|2ч 20м
|14.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|2 204
|22ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 215
|4ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 269
|27ч 50м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 275
|33ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 277
|16ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Севильи
|2 318
|19ч 5м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|2 359
|22ч 35м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 412
|26ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|2 415
|12ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 447
|46ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|2 448
|21ч 25м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 448
|22ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 459
|23ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|2 501
|9ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 508
|23ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|2 543
|14ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|2 562
|13ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|2 567
|42ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 595
|45ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|2 595
|20ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇿Брно
|2 602
|46ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 750
|26ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|2 810
|27ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 825
|23ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|2 829
|24ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|2 901
|27ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 965
|9ч 50м (⇵1)
|15.12.2020
|из Скопье
|2 983
|24ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|2 992
|43ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Реуса
|2 995
|28ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇴Клужа
|3 013
|24ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|3 037
|35ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|3 041
|44ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|3 071
|34ч 20м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇬🇧Глазго
|3 119
|41ч 25м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 180
|37ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 182
|43ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|3 190
|30ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|3 225
|30ч 40м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇦🇱Тираны
|3 247
|24ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|3 271
|20ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 279
|27ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇱🇹Клайпеды
|3 279
|24ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|3 317
|40ч 35м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇩🇪Бремена
|3 341
|12ч 15м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇫🇷Лиможа
|3 343
|29ч 45м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 353
|22ч 5м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇯🇴Аммана
|3 357
|10ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 360
|26ч 25м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Киева
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Киева, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Берлин, Бали и Дубай
- 02.01.202105.02.2021