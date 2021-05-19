Полезная информация о Киеве

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Местное время в Киеве
00:5855
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаКиев
По-английскиKyiv
Это столицаКиев является столицей Украины
Население города2 797 553 чел.
АэропортыЖуляны IEV, Борисполь KBP
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота187 м. от уровня моря

Где находится Киев на карте

Киев фото города
Киев

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