Полезная информация о Киеве
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Местное время в Киеве
00:5855
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇦 Украина
|Название города
|Киев
|По-английски
|Kyiv
|Это столица
|Киев является столицей Украины
|Население города
|2 797 553 чел.
|Аэропорты
|Жуляны IEV, Борисполь KBP
|Часовой пояс
|Europe/Kiev
|Средняя высота
|187 м. от уровня моря
Где находится Киев на карте
Киев
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