Как добраться до Львова на самолёте
В Львове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lviv International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Львова
- Львов LWOLviv International Airport
Самые дешёвые билеты в Львов из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|792
|1ч 35м
|18.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|892
|1ч 5м
|01.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|905
|1ч 55м
|19.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|908
|2ч
|28.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 181
|2ч 5м
|07.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 198
|50м
|30.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 199
|1ч 5м
|29.12.2020
|из 🇨🇿Пардубице
|1 247
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 248
|2ч 35м
|27.01.2021
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 256
|1ч 10м
|08.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|1 360
|1ч 55м
|11.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 362
|1ч 10м
|17.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|1 362
|1ч 15м
|13.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|1 394
|1ч 20м
|11.12.2020
|из 🇵🇱Катовице
|1 472
|1ч
|27.02.2021
|из 🇺🇦Киева
|1 555
|1ч 5м
|06.12.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 605
|1ч 20м
|22.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 636
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 698
|12ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 716
|5ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 821
|15ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 925
|27ч 45м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 000
|50ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 020
|27ч (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 042
|4ч 10м
|17.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 071
|23ч 10м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 073
|1ч 35м
|10.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 096
|5ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 122
|8ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 146
|18ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 181
|16ч 40м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 193
|18ч 40м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|2 228
|9ч 15м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 270
|2ч
|06.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 304
|24ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 318
|26ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|2 380
|20ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 426
|11ч 55м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 441
|16ч 50м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 443
|21ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|2 450
|8ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|2 494
|12ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 498
|11ч 25м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 543
|15ч 15м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|2 598
|24ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 634
|38ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇿Брно
|2 726
|39ч 35м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|2 749
|22ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 816
|15ч (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 907
|23ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 910
|26ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|2 934
|21ч 20м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 979
|44ч 45м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 999
|16ч 45м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 006
|10ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|3 071
|22ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 124
|24ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|3 151
|15ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 179
|26ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|3 179
|50ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|3 315
|18ч 40м (⇵2)
|14.04.2021
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|3 323
|13ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 443
|24ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 532
|29ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 535
|42ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 544
|17ч 15м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇮🇹Перуджи
|3 551
|24ч 40м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|3 566
|23ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 598
|24ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лидс
|3 667
|24ч 35м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|3 772
|26ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|3 809
|17ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|3 857
|20ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 878
|49ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇰Кошице
|3 916
|15ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|3 992
|12ч 5м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|4 011
|48ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 013
|2ч
|06.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|4 063
|18ч 45м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|4 117
|24ч 5м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|4 244
|15ч 45м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇸🇰Попрада
|4 248
|37ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|4 360
|24ч 20м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|4 496
|23ч 15м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|4 550
|43ч 50м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 723
|31ч (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|4 929
|1ч 20м
|01.12.2020
|из 🇵🇹Порту
|4 990
|26ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|5 176
|17ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Люблина
|5 192
|17ч 50м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|5 208
|14ч 55м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 468
|28ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 512
|16ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|5 544
|12ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 547
|9ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Николаева
|5 700
|33ч 25м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|5 707
|6ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|5 732
|34ч 35м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|5 762
|6ч 55м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 818
|20ч 20м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Львова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Львова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кайсери, Анталья, Киев, Стамбул и Лондон
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