Полезная информация о Львове

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Местное время в Львове
00:5913
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇦 Украина
Название городаЛьвов
По-английскиLviv
Столица регионаЛьвов является столицей региона
Население города717 803 чел.
АэропортЛьвов LWO
Часовой поясEurope/Kiev
Средняя высота284 м. от уровня моря

Где находится Львов на карте

Львов фото города
Львов

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Байки пани Абрековой
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Прогуляться по центру Львова в окружении городских легенд и забавных историй о местных жителях
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