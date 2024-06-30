Время завтраков всё путешествие будет варьироваться от 07:30 до 09:00. После чего на каждый день запланирована насыщенная программа.

Сегодня мы отправимся в Коканд, где посетим дворец последнего кокандского хана Худояра. Дворцовый комплекс, построенный в конце 19 века и телепортирующий своим обликом в восточные сказки, впечатлит вас своим величием, богатством орнаментов, пёстрыми красками и площадью в 4 гектара. На данный момент, внутри располагается краеведческий музей. Затем прогуляемся к площади Чорсу, чтобы рассмотреть главную соборную мечеть города — Джами. Она известна своими 98-ю неповторяющимися колоннами. Остановимся на обед в кафе «Урда», где обязательно попробуем традиционные блюда.

Во второй половине дня вы ещё больше погрузитесь в годы Кокандского ханства, увидите: медресе Норбутабия, мавзолей Мадарихана, усыпальницу Дахмаи шохон, памятник поэтессе Нодирабегим. Посетим «Музей великих мыслителей», в котором представлены рукописи выдающихся деятелей Центральной Азии. Отправимся на предприятие, известное своими лавандовыми полями и производством продуктов здорового питания, лекарственных препаратов и натуральной косметики — «Мехригиё».

Вечером вернёмся в отель. Отдохнём и к 20:00 соберёмся в ресторане «Вайн Гарден».