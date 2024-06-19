Путешествуя по Ферганской долине, вы ознакомитесь с особенностями узбекского народа: с его культурой, традициями, обычаями, гостеприимством, повседневной жизнью, кухней, базарами, ремеслом, архитектурой, своеобразной природой. За три дня вы увидите множество знаменитых достопримечательностей и узнаете богатую историю этой необыкновенной страны.

Описание тура

Вас ждет удивительное трехдневное путешествие по Ферганской долине, полное ярких впечатлений и удивительных открытий! Наш маршрут День 1: Коканд – Риштан – Фергана; День 2: Фергана – Маргилан – Наманган; День 3: Наманган – Чуст – Ахсикент – Фергана. Программа тура представлена ниже, знакомьтесь! Важно знать: Тур возможно провести для большего количества человек, но цена, соответственно, будет другой. Пишите пожелания при бронировании, пожалуйста.