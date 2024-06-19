Жемчужина Узбекистана

Путешествуя по Ферганской долине, вы ознакомитесь с особенностями узбекского народа: с его культурой, традициями, обычаями, гостеприимством, повседневной жизнью, кухней, базарами, ремеслом, архитектурой, своеобразной природой.

За три дня вы увидите множество знаменитых достопримечательностей и узнаете богатую историю этой необыкновенной страны.
5
1 отзыв
Жемчужина Узбекистана
Жемчужина Узбекистана
Жемчужина Узбекистана
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Коканд:
  • Бывший ханский дворец Урда
  • Площадь Чорсу
  • Мечеть Джами
  • Медресе Нарбута-бия
  • Риштан:
  • Дом мастера керамики
  • Фергана:
  • Дом военного губернатора
  • Первая мужская гимназия
  • Городской парк
  • Мариинское училище
  • Главная площадь города
  • Памятник великому ученому Ахмаду аль-Фергани
  • Маргилан:
  • Ручное производство тканей
  • Медресе Саид Ахмад-Ходжа XIX века
  • Наманган:
  • Мечеть Ходжа Амина XIII века
  • Медресе Мулло Кыргыз
  • Парк развлечений, где ежегодно проводится Международный фестиваль цветов
  • Колоритный базар Чорсу
  • Чуст:
  • Производство ремесел
  • Городище Ахсикент:
  • Археологический объект, где ведутся раскопки

Описание тура

Вас ждет удивительное трехдневное путешествие по Ферганской долине, полное ярких впечатлений и удивительных открытий! Наш маршрут День 1: Коканд – Риштан – Фергана; День 2: Фергана – Маргилан – Наманган; День 3: Наманган – Чуст – Ахсикент – Фергана. Программа тура представлена ниже, знакомьтесь! Важно знать: Тур возможно провести для большего количества человек, но цена, соответственно, будет другой. Пишите пожелания при бронировании, пожалуйста.

Ежедневно в 9:00, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коканд:
  • Бывший ханский дворец Урда
  • Площадь Чорсу
  • Мечеть Джами
  • Медресе Нарбута-бия
  • Риштан:
  • Дом мастера керамики
  • Фергана:
  • Дом военного губернатора
  • Первая мужская гимназия
  • Городской парк
  • Мариинское училище
  • Главная площадь города
  • Памятник великому ученому Ахмаду аль-Фергани
  • Маргилан:
  • Ручное производство тканей
  • Медресе Саид Ахмад-Ходжа XIX века
  • Наманган:
  • Мечеть Ходжа Амина XIII века
  • Медресе Мулло Кыргыз
  • Парк развлечений, где ежегодно проводится Международный фестиваль цветов
  • Колоритный базар Чорсу
  • Чуст:
  • Производство ремесел
  • Городище Ахсикент:
  • Археологический объект, где ведутся раскопки
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Проживание с завтраком.
  • Входные билеты.
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Прочие личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Фергана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, по договоренности
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Спасибо за выбор этой экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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