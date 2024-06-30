Авторский тур
6 дней
Узбекистан изнутри: индивидуальный тур по Ферганской долине
Погрузиться в культуру через общение с местными и национальную кухню и посетить предприятия
Аэропорт Фергана, 15:45
30 июня
$900 за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужина Узбекистана
По договоренности
9 мая
10 мая
11 мая
12 мая
$500 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фергане
Самые популярные туры в Фергане
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Сколько стоит тур в Фергане в апреле 2024
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