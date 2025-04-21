Ферганская долина — это не только красота природы, но и живая история ремёсел: риштанская керамика, маргиланский шёлк, чусткие ножи и гастрономия Коканда.
Вы узнаете, почему долина была ключевым звеном Великого шёлкового пути, и ощутите её уникальный дух через архитектуру, традиции и мастер-классы.
Описание тураПриглашаем вас в увлекательное путешествие по Ферганской долине — райскому уголку Узбекистана, который издавна славился ремёслами и был важным узлом Великого шёлкового пути. Вас ждут дворцы, мечети, древние города, мастер-классы по изготовлению халвы и шёлка, а также знакомство с традициями риштанской керамики и маргиланских тканей. Откройте для себя богатую историю и гастрономические изюминки этого региона, который местные с гордостью называют своей «райской долиной»! Что вас ожидает:• Дворец Худоярхана. Погрузитесь в великолепие «Жемчужины Коканда» — последнего из семи дворцов ханов. Мы раскроем тайны среднеазиатского зодчества, покажем резные узоры и расскажем, как часть сокровищ дворца оказалась в Эрмитаже.
- Комплекс Джами. Осмотрите летнюю мечеть с террасой и 99 колоннами, поддерживающими деревянный навес, и узнайте секреты исламской росписи потолка.
- Медресе Нарбутабека. Посетите соборную мечеть и музей прикладного искусства, где вы узнаете об архитектурных особенностях и традициях росписи.
- Усыпальница правителей. Исследуйте ансамбль с купольным помещением, мечетью-айваном и кладбищем, прослеживая судьбы правителей и их реформы.
- Мастер-класс по приготовлению халвы. Участвуйте в создании сахарной и сливочной халвы — идеального дополнения к чаю, и насладитесь её вкусом.
- Риштан — дом керамики. Познакомьтесь с тысячелетним гончарным промыслом и яркой голубой глазурью «ишкор», которыми славятся риштанские мастера.
- Маргилан — центр ремёсел. В Центре развития ремёсел вы увидите, как из личинки добывают шёлковую нить, ткут атлас и окрашивают ткани, сохраняя традиции Маргилана.
- Каптарлик Мозор (Пири Сиддик). Посетите святое место, известное как «Голубиный мавзолей», и узнайте, как накормить птиц для исполнения желаний.
- Кува. Погрузитесь в историю города, разрушенного Чингисханом в XIII веке, где раскопаны руины домов, мастерских и улиц.
• Ахсикент. Откройте один из древнейших городов Ферганы (II век до н. э.), бывший крупным центром государства Давань. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
O
Olga
21 апр 2025
Экскурсия в Коканд превзошла все ожидания! Город, с его богатой историей и уникальной архитектурой, действительно стоит того, чтобы его посетить. Наш гид был настоящим профессионалом, с глубокими знаниями истории региона