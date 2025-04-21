Мои заказы

По следам Кушан в Великий шелковый путь (Коканд)

Ферганская долина — это не только красота природы, но и живая история ремёсел: риштанская керамика, маргиланский шёлк, чусткие ножи и гастрономия Коканда.

Вы узнаете, почему долина была ключевым звеном Великого шёлкового пути, и ощутите её уникальный дух через архитектуру, традиции и мастер-классы.
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание тура

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ферганской долине — райскому уголку Узбекистана, который издавна славился ремёслами и был важным узлом Великого шёлкового пути. Вас ждут дворцы, мечети, древние города, мастер-классы по изготовлению халвы и шёлка, а также знакомство с традициями риштанской керамики и маргиланских тканей. Откройте для себя богатую историю и гастрономические изюминки этого региона, который местные с гордостью называют своей «райской долиной»! Что вас ожидает:• Дворец Худоярхана. Погрузитесь в великолепие «Жемчужины Коканда» — последнего из семи дворцов ханов. Мы раскроем тайны среднеазиатского зодчества, покажем резные узоры и расскажем, как часть сокровищ дворца оказалась в Эрмитаже.
  • Комплекс Джами. Осмотрите летнюю мечеть с террасой и 99 колоннами, поддерживающими деревянный навес, и узнайте секреты исламской росписи потолка.
  • Медресе Нарбутабека. Посетите соборную мечеть и музей прикладного искусства, где вы узнаете об архитектурных особенностях и традициях росписи.
  • Усыпальница правителей. Исследуйте ансамбль с купольным помещением, мечетью-айваном и кладбищем, прослеживая судьбы правителей и их реформы.
  • Мастер-класс по приготовлению халвы. Участвуйте в создании сахарной и сливочной халвы — идеального дополнения к чаю, и насладитесь её вкусом.
  • Риштан — дом керамики. Познакомьтесь с тысячелетним гончарным промыслом и яркой голубой глазурью «ишкор», которыми славятся риштанские мастера.
  • Маргилан — центр ремёсел. В Центре развития ремёсел вы увидите, как из личинки добывают шёлковую нить, ткут атлас и окрашивают ткани, сохраняя традиции Маргилана.
  • Каптарлик Мозор (Пири Сиддик). Посетите святое место, известное как «Голубиный мавзолей», и узнайте, как накормить птиц для исполнения желаний.
  • Кува. Погрузитесь в историю города, разрушенного Чингисханом в XIII веке, где раскопаны руины домов, мастерских и улиц.

• Ахсикент. Откройте один из древнейших городов Ферганы (II век до н. э.), бывший крупным центром государства Давань. Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1 день
  • Дворец Худоярхана
  • Комплекс Джами
  • Медресе Нарбутабека
  • Усыпальница правителей
  • Мастер класс приготовления Халвы
  • 2 день
  • Риштан - дом керамики
  • Маргилан - кооперативный центр ремеслиников
  • Каптарлик мозор
  • Кува
  • Ахсикент
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Гостиница с человека 20$
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

O
Olga
21 апр 2025
Экскурсия в Коканд превзошла все ожидания! Город, с его богатой историей и уникальной архитектурой, действительно стоит того, чтобы его посетить. Наш гид был настоящим профессионалом, с глубокими знаниями истории региона
читать дальше

и культуры.
Организация экскурсии была на высшем уровне, всё было четко по времени, и не было ни спешки, ни задержек. Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет погрузиться в атмосферу настоящего Узбекистана и узнать больше о его культурном наследии.

