Организация экскурсии была на высшем уровне, всё было четко по времени, и не было ни спешки, ни задержек. Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет погрузиться в атмосферу настоящего Узбекистана и узнать больше о его культурном наследии.

Экскурсия в Коканд превзошла все ожидания! Город, с его богатой историей и уникальной архитектурой, действительно стоит того, чтобы его посетить. Наш гид был настоящим профессионалом, с глубокими знаниями истории региона