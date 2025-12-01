Описание экскурсии
Музей имени И. В. Савицкого
Мы отправимся в один из самых известных музеев региона. Здесь представлены работы А. Волкова, Усто Мумина, Р. Фалька, А. Серова, У. Тансыкбаева и других художников. Вы узнаете, как формировалась коллекция и почему она стала центром русского авангарда за пределами России. Отдельный зал посвящён прикладному искусству каракалпаков и народов Средней Азии.
Гяур-кала
«Крепость неверных» возникла в 4 веке до н. э., а в начале 8 века получила своё название от арабов. Её жители-зороастрийцы почти век сопротивлялись завоевателям. До наших дней сохранились мощные стены и развалины двух цитаделей, одна из которых могла быть дворцом, а другая — храмом огня. По одной из теорий здесь могли быть созданы древнейшие тексты «Авесты».
Миздакхан
Археологический комплекс, где переплелись зороастрийские и мусульманские традиции. Здесь сохранились ассуарии (сосуды для захоронений), а также нечто, напоминающее дахма — башни с плоской крышей, на которой зороастрийцы оставляли своих умерших. С 8 века на кладбище стали хоронить по мусульманским обрядам. Вы услышите легенду о мнимой могиле Адама, историю «часов апокалипсиса» и увидите мавзолеи Кырык Шопан, Назлымхан сулу и Халфа Ережеп.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или на минивэне (для большего количества участников)
- Дополнительные расходы: билеты в музей Савицкого — около $9
- Распределение времени в поездке зависит от ваших предпочтений, обычно мы осматриваем музей до обеда
- Можем начать экскурсию в Ташкенте (перелёт в Нукус, экскурсия и отлёт в Ташкент), детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке