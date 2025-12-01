Мои заказы

Нукус и Каракалпакстан - степной запад Узбекистана

Познакомиться с древними крепостями и русским авангардом
Предлагаем вам поближе узнать самый западный регион республики. Вы увидите редкие полотна русского авангарда и узнаете, как они оказались в Нукусе. Отыщете следы зороастрийских культов и пройдёте по древним руинам. Выясните, как пирамидки из кирпичей связаны с концом света, и услышите о судьбе крепости Гяур-кала.
Описание экскурсии

Музей имени И. В. Савицкого

Мы отправимся в один из самых известных музеев региона. Здесь представлены работы А. Волкова, Усто Мумина, Р. Фалька, А. Серова, У. Тансыкбаева и других художников. Вы узнаете, как формировалась коллекция и почему она стала центром русского авангарда за пределами России. Отдельный зал посвящён прикладному искусству каракалпаков и народов Средней Азии.

Гяур-кала

«Крепость неверных» возникла в 4 веке до н. э., а в начале 8 века получила своё название от арабов. Её жители-зороастрийцы почти век сопротивлялись завоевателям. До наших дней сохранились мощные стены и развалины двух цитаделей, одна из которых могла быть дворцом, а другая — храмом огня. По одной из теорий здесь могли быть созданы древнейшие тексты «Авесты».

Миздакхан

Археологический комплекс, где переплелись зороастрийские и мусульманские традиции. Здесь сохранились ассуарии (сосуды для захоронений), а также нечто, напоминающее дахма — башни с плоской крышей, на которой зороастрийцы оставляли своих умерших. С 8 века на кладбище стали хоронить по мусульманским обрядам. Вы услышите легенду о мнимой могиле Адама, историю «часов апокалипсиса» и увидите мавзолеи Кырык Шопан, Назлымхан сулу и Халфа Ережеп.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или на минивэне (для большего количества участников)
  • Дополнительные расходы: билеты в музей Савицкого — около $9
  • Распределение времени в поездке зависит от ваших предпочтений, обычно мы осматриваем музей до обеда
  • Можем начать экскурсию в Ташкенте (перелёт в Нукус, экскурсия и отлёт в Ташкент), детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке

