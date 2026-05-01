Мои заказы

Неизведанный Узбекистан: своей компанией на Аральское море с ночью в юрте (всё включено)

Увидеть кладбище кораблей, оказаться в оазисе посреди пустыни и исследовать античное городище
Когда-то здесь шумело море, отправлялись в путь рыбацкие суда и кипела жизнь. Теперь Аральское море почти исчезло, а остовы ржавых кораблей покоятся на песке.

Вы познакомитесь с трагической историей Приаралья, полюбуетесь
читать дальшеуменьшить

выросшей прямо в пустыне горой в виде замка и осмотрите зороастрийские захоронения. А ещё почувствуете себя кочевниками — проведёте ночь в юрточном лагере на берегу.

Проживание, питание и все трансферы мы уже включили в стоимость, чтобы вы наслаждались путешествием и ни о чём не беспокоились.

Неизведанный Узбекистан: своей компанией на Аральское море с ночью в юрте (всё включено)
Неизведанный Узбекистан: своей компанией на Аральское море с ночью в юрте (всё включено)
Неизведанный Узбекистан: своей компанией на Аральское море с ночью в юрте (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

С собой брать удобную обувь, санитарные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Музей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртах

Встретимся в Нукусе, желающие посетят музей им. Савицкого. Затем отправимся в сторону Муйнака.

Муйнакский краеведческий музей. Вы познакомитесь с историей рыболовства и культурой Приаралья, увидите документы, фотографии и предметы быта, рассказывающие о жизни региона до и после высыхания Аральского моря.

Плато Устюрт. После традиционного обеда побываете в пустыне, где прямо посреди песков выросла гора, напоминающая замок. Покажется, будто вы оказались на другой планете.

Кладбище кочевников. Вы осмотрите курганы и узнаете про древние народы региона.

Юртовый лагерь. Заселитесь в юрты на берегу Аральского моря, в сезон желающие искупаются и отдохнут на пляже. Вечером насладитесь звёздным небом и тишиной.

Музей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртахМузей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртахМузей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртахМузей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртахМузей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртахМузей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртахМузей Аральского моря, плато Устюрт и ночь в юртах
2 день

Озеро Судочье, комплекс Миздахкан и городище Гяур-Кала

Озеро Судочье. Вы окажетесь в оазисе среди пустыни. Раньше здесь был рыбацкий посёлок, а сейчас живут только птицы — лебеди, фламинго и пеликаны!

Комплекс Миздахкан 4-2 века до н. э. Осмотрите один из старейших некрополей Центральной Азии, где сохранились и зороастрийские захоронения, и исламские мавзолеи.

Гяур-Кала. Исследуете античное городище — центр зороастризма и оборонительный пункт Древнего Хорезма.

К 18:30 доставим вас обратно в Нукус.

Озеро Судочье, комплекс Миздахкан и городище Гяур-КалаОзеро Судочье, комплекс Миздахкан и городище Гяур-КалаОзеро Судочье, комплекс Миздахкан и городище Гяур-КалаОзеро Судочье, комплекс Миздахкан и городище Гяур-КалаОзеро Судочье, комплекс Миздахкан и городище Гяур-Кала

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда и ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Билеты в музей Аральского моря
Что не входит в цену
  • Билеты в Нукус и обратно
  • Входной билет в музей им. Савицкого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нукус, аэропорт или ваш отель, 8:30
Завершение: Нукус, аэропорт или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиза
Азиза — ваша команда гидов в Нукусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 69 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
читать дальшеуменьшить

рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами. С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.

Похожие туры на «Неизведанный Узбекистан: своей компанией на Аральское море с ночью в юрте (всё включено)»

На внедорожниках к Аральскому морю индивидуально
На машине
Джиппинг
2 дня
На внедорожниках к Аральскому морю индивидуально
Узнать историю местности, послушать тишину пустыни и переночевать в юрте
Начало: Нукус, ваш отель или аэропорт, 9:00
30 мая в 09:00
2 июн в 09:00
$390 за человека
Весь Узбекистан: от Аральского моря до Самарканда
9 дней
Весь Узбекистан: от Аральского моря до Самарканда
Уникальный исследовательский маршрут
3 окт в 10:00
от 132 662 ₽ за человека
от $440 за тур