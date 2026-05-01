Встретимся в Нукусе, желающие посетят музей им. Савицкого. Затем отправимся в сторону Муйнака.

Муйнакский краеведческий музей. Вы познакомитесь с историей рыболовства и культурой Приаралья, увидите документы, фотографии и предметы быта, рассказывающие о жизни региона до и после высыхания Аральского моря.

Плато Устюрт. После традиционного обеда побываете в пустыне, где прямо посреди песков выросла гора, напоминающая замок. Покажется, будто вы оказались на другой планете.

Кладбище кочевников. Вы осмотрите курганы и узнаете про древние народы региона.

Юртовый лагерь. Заселитесь в юрты на берегу Аральского моря, в сезон желающие искупаются и отдохнут на пляже. Вечером насладитесь звёздным небом и тишиной.