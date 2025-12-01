Сокровища древнего юга Узбекистана на экскурсии по Термезу

Юг Узбекистана — очень необычное место. Приглашаем вас исследовать напластования местной культуры в археологическом музее, мавзолее яркого деятеля суфизма, буддийских ступах и усыпальнице потомков пророка Мухаммеда. Многие из локаций на нашем маршруте хранят свои тайны и полнятся легендами в ожидании исследователя, который раскроет старинные секреты.

Описание экскурсии

8:40–9:40 — Археологический музей. Вы узнаете о результатах многочисленных археологических раскопок на юге Узбекистана.

9:40–10:30 — Мавзолей Аль-Хакима ат-Термизи 11–15 веков. Вы побываете в мемориальном комплексе одного из ярчайших деятелей суфизма. Отличительная черта постройки — жжённый кирпич снаружи и резной — в интерьере.

10:30–12:00 — буддистские храмы на территории древнего Термеза 1 века до н. э. и 2–4 веков н. э. Некоторые из них были реконструированы, а что-то сохранилось в первозданном виде.

12:00 — обеденный перерыв.

13:30–15:00 — Кампиртепа, город, существовавший с конца 4 века до н. э. до первой четверти 2 века н. э.

15:00–15:30 — Крепость Кырк-кыз, или Крепость сорока девушек, которую в разное время использовали как дворец, монастырь, караван-сарай, ханаку или обычное гражданское строение.

15:30–16:00 — Ханака Кукилдор-Ота. Архитектура этого необычного комплекса сочетает традиционные элементы среднеазиатского зодчества и декоративные мотивы, характерные для окрестностей Термеза.

16:00–17:00 — Культово-мемориальный комплекс Султан Саодат, фамильная усыпальница представителей древнего рода Сеидов, которые считались прямыми потомками пророка Мухаммеда.

Вы узнаете:

об истории древнего Термеза от Античности до наших дней

истории буддизма в Центральной Азии

о том, как сменяли друг друга государства и культуры в этом южном уголке Узбекистана

жизни и быте современных горожан

Организационные детали