Сокровища древнего юга Узбекистана на экскурсии по Термезу

Погрузиться в историю земли, где античные памятники соседствуют с буддийскими и исламскими святынями
Юг Узбекистана — очень необычное место.

Приглашаем вас исследовать напластования местной культуры в археологическом музее, мавзолее яркого деятеля суфизма, буддийских ступах и усыпальнице потомков пророка Мухаммеда.

Многие из локаций на нашем маршруте хранят свои тайны и полнятся легендами в ожидании исследователя, который раскроет старинные секреты.
Сокровища древнего юга Узбекистана на экскурсии по Термезу© Александр
Описание экскурсии

8:40–9:40 — Археологический музей. Вы узнаете о результатах многочисленных археологических раскопок на юге Узбекистана.

9:40–10:30 — Мавзолей Аль-Хакима ат-Термизи 11–15 веков. Вы побываете в мемориальном комплексе одного из ярчайших деятелей суфизма. Отличительная черта постройки — жжённый кирпич снаружи и резной — в интерьере.

10:30–12:00 — буддистские храмы на территории древнего Термеза 1 века до н. э. и 2–4 веков н. э. Некоторые из них были реконструированы, а что-то сохранилось в первозданном виде.

12:00 — обеденный перерыв.

13:30–15:00 — Кампиртепа, город, существовавший с конца 4 века до н. э. до первой четверти 2 века н. э.

15:00–15:30 — Крепость Кырк-кыз, или Крепость сорока девушек, которую в разное время использовали как дворец, монастырь, караван-сарай, ханаку или обычное гражданское строение.

15:30–16:00 — Ханака Кукилдор-Ота. Архитектура этого необычного комплекса сочетает традиционные элементы среднеазиатского зодчества и декоративные мотивы, характерные для окрестностей Термеза.

16:00–17:00 — Культово-мемориальный комплекс Султан Саодат, фамильная усыпальница представителей древнего рода Сеидов, которые считались прямыми потомками пророка Мухаммеда.

Вы узнаете:

  • об истории древнего Термеза от Античности до наших дней
  • истории буддизма в Центральной Азии
  • о том, как сменяли друг друга государства и культуры в этом южном уголке Узбекистана
  • жизни и быте современных горожан

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля и обратно, а также между локациями проходит на легковом автомобиле Cobalt, Laccetti, Gentra или минивэне
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей, на территорию крепости, храма и мемориального комплекса — по $5 за объект. Билет для гида оплачивать не нужно
  • Обед не предусмотрен программой, возьмите с собой перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Термезе
Провели экскурсии для 2819 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.