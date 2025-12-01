Сокровища древнего юга Узбекистана на экскурсии по Термезу

Приглашаем вас исследовать напластования местной культуры в археологическом музее, мавзолее яркого деятеля суфизма, буддийских ступах и усыпальнице потомков пророка Мухаммеда.
Многие из локаций на нашем маршруте хранят свои тайны и полнятся легендами в ожидании исследователя, который раскроет старинные секреты.
Описание экскурсии
8:40–9:40 — Археологический музей. Вы узнаете о результатах многочисленных археологических раскопок на юге Узбекистана.
9:40–10:30 — Мавзолей Аль-Хакима ат-Термизи 11–15 веков. Вы побываете в мемориальном комплексе одного из ярчайших деятелей суфизма. Отличительная черта постройки — жжённый кирпич снаружи и резной — в интерьере.
10:30–12:00 — буддистские храмы на территории древнего Термеза 1 века до н. э. и 2–4 веков н. э. Некоторые из них были реконструированы, а что-то сохранилось в первозданном виде.
12:00 — обеденный перерыв.
13:30–15:00 — Кампиртепа, город, существовавший с конца 4 века до н. э. до первой четверти 2 века н. э.
15:00–15:30 — Крепость Кырк-кыз, или Крепость сорока девушек, которую в разное время использовали как дворец, монастырь, караван-сарай, ханаку или обычное гражданское строение.
15:30–16:00 — Ханака Кукилдор-Ота. Архитектура этого необычного комплекса сочетает традиционные элементы среднеазиатского зодчества и декоративные мотивы, характерные для окрестностей Термеза.
16:00–17:00 — Культово-мемориальный комплекс Султан Саодат, фамильная усыпальница представителей древнего рода Сеидов, которые считались прямыми потомками пророка Мухаммеда.
Вы узнаете:
- об истории древнего Термеза от Античности до наших дней
- истории буддизма в Центральной Азии
- о том, как сменяли друг друга государства и культуры в этом южном уголке Узбекистана
- жизни и быте современных горожан
Организационные детали
- Трансфер от вашего отеля и обратно, а также между локациями проходит на легковом автомобиле Cobalt, Laccetti, Gentra или минивэне
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей, на территорию крепости, храма и мемориального комплекса — по $5 за объект. Билет для гида оплачивать не нужно
- Обед не предусмотрен программой, возьмите с собой перекус
- Экскурсию для вас проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды