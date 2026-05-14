Описание экскурсии
Амударья
Сегодня она впадает в Аральское море — точнее, то, что от него осталось. Но в древности её русло не раз менялось. Вы узнаете, как река определяла судьбу целых городов и почему именно здесь возникло мощное государство.
Аяз-Кала
Комплекс оборонительных сооружений возрастом более двух тысяч лет. Крепость возвышается над пустыней, словно страж прошлого. Вы подниметесь на её стены и почувствуете масштаб древней инженерной мысли. Отсюда открывается панорама, которая почти не изменилась за тысячелетия.
Топрак-Кала
Когда-то это был крупный город с дворцом правителей. Здесь переплелись зороастризм, буддизм, а позже и христианство. Вы увидите остатки дворцового комплекса и узнаете, как жили правители Хорезма и какую роль город играл в регионе.
Кызыл-Кала
Красная крепость — и это не образное название. Глинобитные стены действительно приобрели насыщенный красный оттенок из-за солнца и почвы пустыни. Вы узнаете, какую функцию выполняла крепость и как она дополняла оборонительную систему региона.
Во время поездки вы разберётесь в ключевых вопросах истории региона:
- как возникло и развивалось Хорезмское царство — одно из древнейших государств Центральной Азии
- почему регион имел стратегическое значение на Великом шёлковом пути
- кто такие хорезмшахи и как их государство взаимодействовало с Персией, Китаем и арабским миром
- как религии сменяли друг друга и оставляли след в архитектуре и культуре
Тайминг поездки
9:00 — выезд из Ургенча
10:30 — прибытие в район древних крепостей, посещение Аяз-Калы
11:30 — переезд к Топрак-Кале, осмотр комплекса
12:30 — переезд и осмотр Кызыл-Калы
13:30 — остановка для отдыха и фотографий
14:00 — обратный выезд в Ургенч
16:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Входные билеты на локациях ($5 с чел. за все 3 крепости) оплачиваются дополнительно
- С вами поедет один из гидов нашей команды