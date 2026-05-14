Из Ургенча по следам древнего Хорезма

Изучить 3 древние крепости и археологический ландшафт Узбекистана
Вы отправитесь в сердце древнего Хорезма — государства, которое когда-то процветало среди песков и управляло торговыми путями Центральной Азии. Перед вами предстанут три крепости в пустыне: Аяз-Кала, Топрак-Кала и Кызыл-Кала. Гид расскажет об их связи с зороастрийскими культами, эпохой хорезмшахов и Великим шёлковым путём.
Описание экскурсии

Амударья

Сегодня она впадает в Аральское море — точнее, то, что от него осталось. Но в древности её русло не раз менялось. Вы узнаете, как река определяла судьбу целых городов и почему именно здесь возникло мощное государство.

Аяз-Кала

Комплекс оборонительных сооружений возрастом более двух тысяч лет. Крепость возвышается над пустыней, словно страж прошлого. Вы подниметесь на её стены и почувствуете масштаб древней инженерной мысли. Отсюда открывается панорама, которая почти не изменилась за тысячелетия.

Топрак-Кала

Когда-то это был крупный город с дворцом правителей. Здесь переплелись зороастризм, буддизм, а позже и христианство. Вы увидите остатки дворцового комплекса и узнаете, как жили правители Хорезма и какую роль город играл в регионе.

Кызыл-Кала

Красная крепость — и это не образное название. Глинобитные стены действительно приобрели насыщенный красный оттенок из-за солнца и почвы пустыни. Вы узнаете, какую функцию выполняла крепость и как она дополняла оборонительную систему региона.

Во время поездки вы разберётесь в ключевых вопросах истории региона:

  • как возникло и развивалось Хорезмское царство — одно из древнейших государств Центральной Азии
  • почему регион имел стратегическое значение на Великом шёлковом пути
  • кто такие хорезмшахи и как их государство взаимодействовало с Персией, Китаем и арабским миром
  • как религии сменяли друг друга и оставляли след в архитектуре и культуре

Тайминг поездки

9:00 — выезд из Ургенча
10:30 — прибытие в район древних крепостей, посещение Аяз-Калы
11:30 — переезд к Топрак-Кале, осмотр комплекса
12:30 — переезд и осмотр Кызыл-Калы
13:30 — остановка для отдыха и фотографий
14:00 — обратный выезд в Ургенч
16:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты на локациях ($5 с чел. за все 3 крепости) оплачиваются дополнительно
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достонбек
Достонбек — ваша команда гидов в Ургенч
Провели экскурсии для 339 туристов
Гид — это в первую очередь друг. Мы знаем, что нужно гостю при посещении новой страны. С радостью расскажем о нашем прекрасном древнем городе Хива и других знаковых местах Узбекистана. С нетерпением ждём встречи с вами!

Анжелика
Прекрасно организованная экскурсия! Ни отнять ни прибавить. Всё очень корректно, грамотно, логистика отличная. Гид Ислам нам очень понравился - красивая речь и профессионально поданный материал. Было очень интересно! Благодарим за познавательно проведённое время.
от $159 за экскурсию