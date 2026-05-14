Вы отправитесь в сердце древнего Хорезма — государства, которое когда-то процветало среди песков и управляло торговыми путями Центральной Азии. Перед вами предстанут три крепости в пустыне: Аяз-Кала, Топрак-Кала и Кызыл-Кала. Гид расскажет об их связи с зороастрийскими культами, эпохой хорезмшахов и Великим шёлковым путём.

Описание экскурсии

Амударья

Сегодня она впадает в Аральское море — точнее, то, что от него осталось. Но в древности её русло не раз менялось. Вы узнаете, как река определяла судьбу целых городов и почему именно здесь возникло мощное государство.

Аяз-Кала

Комплекс оборонительных сооружений возрастом более двух тысяч лет. Крепость возвышается над пустыней, словно страж прошлого. Вы подниметесь на её стены и почувствуете масштаб древней инженерной мысли. Отсюда открывается панорама, которая почти не изменилась за тысячелетия.

Топрак-Кала

Когда-то это был крупный город с дворцом правителей. Здесь переплелись зороастризм, буддизм, а позже и христианство. Вы увидите остатки дворцового комплекса и узнаете, как жили правители Хорезма и какую роль город играл в регионе.

Кызыл-Кала

Красная крепость — и это не образное название. Глинобитные стены действительно приобрели насыщенный красный оттенок из-за солнца и почвы пустыни. Вы узнаете, какую функцию выполняла крепость и как она дополняла оборонительную систему региона.

Во время поездки вы разберётесь в ключевых вопросах истории региона:

как возникло и развивалось Хорезмское царство — одно из древнейших государств Центральной Азии

почему регион имел стратегическое значение на Великом шёлковом пути

кто такие хорезмшахи и как их государство взаимодействовало с Персией, Китаем и арабским миром

как религии сменяли друг друга и оставляли след в архитектуре и культуре

Тайминг поездки

9:00 — выезд из Ургенча

10:30 — прибытие в район древних крепостей, посещение Аяз-Калы

11:30 — переезд к Топрак-Кале, осмотр комплекса

12:30 — переезд и осмотр Кызыл-Калы

13:30 — остановка для отдыха и фотографий

14:00 — обратный выезд в Ургенч

16:00 — возвращение в город

