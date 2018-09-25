1 отзыв оставили туристы

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Прогулка по старинному Честеру

Знакомство с историей и архитектурой города от римского амфитеатра до Честерских торговых рядов

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1 отзыв
irina
irina – Гид из Честера
Когда-то недалеко от устья реки Ди римляне основали форт, который позже превратился в городок Честер — один из самых древних и колоритных уголков графства Чешир.

Прогуливаясь среди фахверковых домов, вы проследите развитие города от времен римской оккупации до блестящей георгианской эпохи.

Посетите античный амфитеатр и готический Кафедральный собор, заглянете в старейшие Честерские торговые ряды и подниметесь на крепостную стену.

На старых улочках Честера перед вами развернется вся история 📖 Англии, которую можно потрогать руками!
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • £130 за экскурсию

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Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру

Что вас ожидает

Достопримечательности исторического центра
Маршрут нашей прогулки пройдет по самым интересным архитектурным памятникам Честера от античных сооружений до зданий георгианской эпохи, когда в городе появились фешенебельные жилые районы для аристократии. Вы узнаете о значении города в период римской оккупации и рассмотрите амфитеатр 1 века — самый крупный из всех обнаруженных в Великобритании. Увидите здание Честерской Ратуши, старый мост через реку Ди, Истгейтские часы, построенные в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории. Пройдете по действующим Честерским рядам — галерейным торговым дорожкам среди каменных и фахверковых зданий. Это не только главная достопримечательность 🏛️ города, но и отличное место для шоппинга с невероятным количеством магазинчиков и бутиков. А с крепостной стены, окружающей Честер, вы осмотрите Башню Феникса, позже переименованную в башню Карла I, откуда монарх наблюдал за сражением армии в ходе гражданской войны.

Старейшая храмовая архитектура
В Честере вы рассмотрите церкви и соборы, история 📖 которых насчитывает больше тысячи лет: церковь ⛪ Святого Петра, Честерский Кафедральный собор в стиле ранней готики — бывшую церковь бенедиктинского аббатства св. Вербурги, где сейчас хранится уникальная икона «Мадонна с ребенком», выполненная на паутине. Внутри собора мы посетим клуатр и трапезную, построенную в 13 веке. А за пределами городских стен на скале северного берега реки Ди вы увидите церковь Святого Иоанна Крестителя, которая основана королем Этельредом I и считается лучшим примером церковной архитектуры 11-12 веков в графстве Чешир.

А в завершение прогулки мы можем отведать блюда английской кухни 🥧 или погулять по парку и покормить ручных белок.

Организационные детали

  • До Честера можно довольно удобно добраться из Ливерпуля на поезде: после 9:30 дорога туда-обратно обойдется примерно в 5 фунтов.
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру
Прогулка по старинному Честеру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
irina
irina
Меня зовут Ирина, я россиянка, но теперь и гражданка Британии. Живу в Англии с 2009 года, с мужем объездили почти всю страну. В университете он изучал историю, и его рассказы были настолько интересны, что не оставили меня равнодушной. Я тоже стала изучать историю Великобритании и после обучения в Hugh Baird College в 2013 году начала работать гидом.
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1 отзыв оставили туристы

25 сентября 2018
Все неплохо. Ирина подстраивается под пожелания клиента, дружелюбная, отвечает на вопросы. Но в конце не остаётся ощущение, что потратил деньги и время на что-то действительно ценное. Возможно, причина в самом городе, который реально можно обойти за 1, 5 часа, вооружившись знаниями из википедии. При этом экскурсия заявлена как 4 часа, нам хватило полутора
irina
Ответ гида:Оскар не написал, что это по его просьбе экскурсия была сокращена до 2-х часов, так как они торопились посетить другие места в Уэльсе. В итоге мы осмотрели только половину того, что запланировано, причем в очень ускоренном темпе - это было их решение, а информацию они получили полную, причем даже показала картинки мест, до которых мы не дошли. На самом деле экскурсия длится 4 часа, а иногда и больше. Как правило, гости в конце остаются довольны и ни разу никто не сказали, что зря потратили время и деньги. Жаль, что не все оставляют отзывы.