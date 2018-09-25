1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Достопримечательности исторического центра

Маршрут нашей прогулки пройдет по самым интересным архитектурным памятникам Честера от античных сооружений до зданий георгианской эпохи, когда в городе появились фешенебельные жилые районы для аристократии. Вы узнаете о значении города в период римской оккупации и рассмотрите амфитеатр 1 века — самый крупный из всех обнаруженных в Великобритании. Увидите здание Честерской Ратуши, старый мост через реку Ди, Истгейтские часы, построенные в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории. Пройдете по действующим Честерским рядам — галерейным торговым дорожкам среди каменных и фахверковых зданий. Это не только главная достопримечательность 🏛️ города, но и отличное место для шоппинга с невероятным количеством магазинчиков и бутиков. А с крепостной стены, окружающей Честер, вы осмотрите Башню Феникса, позже переименованную в башню Карла I, откуда монарх наблюдал за сражением армии в ходе гражданской войны.

Старейшая храмовая архитектура

В Честере вы рассмотрите церкви и соборы, история 📖 которых насчитывает больше тысячи лет: церковь ⛪ Святого Петра, Честерский Кафедральный собор в стиле ранней готики — бывшую церковь бенедиктинского аббатства св. Вербурги, где сейчас хранится уникальная икона «Мадонна с ребенком», выполненная на паутине. Внутри собора мы посетим клуатр и трапезную, построенную в 13 веке. А за пределами городских стен на скале северного берега реки Ди вы увидите церковь Святого Иоанна Крестителя, которая основана королем Этельредом I и считается лучшим примером церковной архитектуры 11-12 веков в графстве Чешир.

А в завершение прогулки мы можем отведать блюда английской кухни 🥧 или погулять по парку и покормить ручных белок.

Организационные детали