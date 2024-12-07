Групповая экскурсия в Гибралтар

Посетите Гибралтарскую скалу на групповой экскурсии из Марбельи
Вас ждёт богатый мир флоры и фауны Гибралтара и уникальные пещеры, среди которых выделяется пещера Святого Михаила.

После экскурсии у вас будет свободное время для визита в городские музеи, рестораны или магазин беспошлинной торговли.
Групповая экскурсия в Гибралтар
Групповая экскурсия в Гибралтар
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Путешествие в Ла Линеа де ла Консепсьон

Наш экскурсионный автобус с комфортом доставит вас в живописный город Ла Линеа де ла Консепсьон. Здесь, после пересечения границы, вы пересаживаетесь на микроавтобус, который отвезет вас на захватывающую смотровую площадку.

Восхождение на фуникулёре

Приготовьтесь к незабываемому подъему на фуникулёре к вершине знаменитой скалы. Это не просто поездка, а возможность насладиться потрясающими видами на окрестности и заповедник, где обитают бесхвостые обезьяны.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете увидеть множество интересных мест:

  • Обзорная площадка Пунта Европа
  • Пещера Святого Михаила
  • Обезьяний заповедник
  • Панорамные площадки с великолепными видами на Гибралтар и Гибралтарскую скалу

Заключение

Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность увидеть природу и культуру региона. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!

По субботам утром, точное время после бронирования

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка Пунта Европа
  • Пещера святого Михаила
  • Заповедник Обезьян
  • Смотровая площадка виды Гибралтара
  • Гибралтарская скала
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам утром, точное время после бронирования
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
  • Для участия в экскурсии в Гибралтар необходимо иметь заграничный паспорт и шенгенскую визу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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