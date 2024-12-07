Вас ждёт богатый мир флоры и фауны Гибралтара и уникальные пещеры, среди которых выделяется пещера Святого Михаила. После экскурсии у вас будет свободное время для визита в городские музеи, рестораны или магазин беспошлинной торговли.

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Описание экскурсии

Путешествие в Ла Линеа де ла Консепсьон

Наш экскурсионный автобус с комфортом доставит вас в живописный город Ла Линеа де ла Консепсьон. Здесь, после пересечения границы, вы пересаживаетесь на микроавтобус, который отвезет вас на захватывающую смотровую площадку.

Восхождение на фуникулёре

Приготовьтесь к незабываемому подъему на фуникулёре к вершине знаменитой скалы. Это не просто поездка, а возможность насладиться потрясающими видами на окрестности и заповедник, где обитают бесхвостые обезьяны.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы сможете увидеть множество интересных мест:

Обзорная площадка Пунта Европа

Пещера Святого Михаила

Обезьяний заповедник

Панорамные площадки с великолепными видами на Гибралтар и Гибралтарскую скалу

Заключение

Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и возможность увидеть природу и культуру региона. Не упустите шанс стать частью этого удивительного приключения!