Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Откройте для себя крупнейший в Великобритании хард-рок, который можно назвать «Официальной едой рока»
Наслаждайтесь щедрыми напитками и получите впечатляющую коллекцию рок-памятных вещей: бесценные произведения из легенд прошлого и прошлого рока
Посетите и позвольте Hard Rock Cafe Manchester поразить вас, как одно из крупнейших музыкальных направлений города
Отведайте вкусные и незабываемые блюда в манчестерском храме рока Hard Rock Cafe.
Выберите меню с фиксированной ценой со специальными ценами, доступными для групповых посещений. Выбирайте из золота, бриллианта или платины - и приготовьте потрясающий ужин, который вы не скоро забудете!
Золотое меню (2 блюда):
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
Бургер Moving Mountains (веганский)
Сэндвич с курицей на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Салат цезарь с курицей на гриле
Куриные тендеры Tupelo
Десерт -
Брауни
Выбор напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Бриллиантовое меню (из 3 блюд):
Стартер -
Свежий салат
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
Бургер Moving Mountains (веганский)
Копченый шашлык
Лосось на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Стейк-салат
курица барбекю
Десерт -
Шоколадный торт
Выбор одного напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Ответы на вопросы
Что входит
Питание (ужин из 2 или 3 блюд, безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетные сидения
Что не входит
Бесплатные
Алкогольные напитки
Дополнительное питание
покупки товаров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Пункты меню могут быть изменены и доступны
Детское меню (для детей до 11 лет) доступно для покупки прямо в ресторане в день еды
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
H
Helena
5 сен 2019
We came early to make the most of happy hour and ordered the Bahama Mama, buy one get one free, they were really nice. We could have had our dinner earlier if we wanted but told the hostess we would after our drink. Bar wasn’t too busy which was ok, restaurant was the same. Food was lovely, was able to get refills on our Pepsi. Had the Gold menu, yummy. It was a very good experience, a little over hyped maybe, but was’t disappointed, fast polite service. Good experience.
I
Iryna
23 авг 2019
It was a great experience. The cafe staff was friendly and attentive, couldn’t do enough for us. The exponents were fascinating! The place was spacious, right in the middle of city centre. It was a very good idea to pre-book our table, because it was such a busy time, mid season, 19.00, we had a table with a fabulous view. Diamond Menu was a good choice:all dishes on it were tasty, good size and good quality. The music was right, the atmosphere was great, out waiter was a great fun, attentive and super helpful. Shame, we didn’t Sk her name, only know she was Hungarian. Will definitely come back and recommend it to family and friends.
А
Аноним
14 апр 2019
All was good. This was our first Hard Rock experience. There was not a lineup so waiting might not have required anyways for mid April. However it was very good to have a guaranteed reservation so we knew exactly when and where we would eat on our first night in Manchester.
Ещё 55 отзывов
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