1 день

Стоунхендж

Начинаем наш неудержимый английский трип с питательного завтрака, потому что энергия нам понадобится на восторг и фоточки! Прыгаем в наш индивидуальный автобус и мчим в Стоунхендж. Но! Никакой скучной тряски, уткнувшись в телефон, потому что дорога сама по себе предстоит увлекательная.

Увидим сразу несколько районов аутентичных, со своими особенностями и архитектурой. А на выезде из города настоящий рай для сериаломанов, потому что проплывающие в окошке классические британские поселения напомнят не одну снятую в них сцену!

Итак, прибываем в самое загадочное и овеяное тайнами место Англии долину Солсбери в графстве Уилтшир. От кассы до самого Стоунхеджа ходят организованные автобусы, но это скучно и пусть на них едут другие туристы. Мы же отправимся пешочком по живописным зелёным полям, полюбуемся на упитанных местных коров, которые выглядят точь в точь, как альпийские коровы из рекламы шоколадки.

У самого монумента теряем дар речи от осознания древности и удивительности этого места, не верим своим глазам, но они действительно видят то, что мечтают увидеть миллионы людей сам, его величество, Стоунхендж.

Сооружение, состоящее из 118 огромных мегалитов, весом от 5 до 50 тонн каждый, до сих пор считается чудом, процесс и цель создания которого овеяны загадками и теориями. Например, некоторые считают, что руку к этому творению приложили инопланетяне, другие за то, что создатели жители Атлантиды. И вот, настало время и тебе сформировать собственную теорию на этот счёт! Может это просто недостроенная беседка древних великанов?:)

Нащёлкав не меньше тысячи классных фоточек, отправляемся на обед, а затем в Солсберийский собор! Это готическое произведение искусства точно не оставит равнодушным сердечко любителя британской архитектуры.

Арки, колонны, высоченный шпиль и самый древний в мире часовой механизм, который до сих пор работает. Тут же хранится один из четырёх оригинальных экземпляров Хартии Вольностей для англичан этот документ является первым конституционным актом. Короче, место завораживающее.

Прогуляемся по самому городку с типичным британским вайбом: милыми домиками, пабами и уютными улочками.

А затем вернёмся в Лондон, заедем в отель, чтобы из удобно-комфортного переодеться в отрывно-вечериночное и мчим на красном двухэтажном автобусе в старинный паб, где можно не только выпить, но и оттанцеваться по полной программе!

