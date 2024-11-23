Описание тура
От исторических замков до хипстерских местечек, от раритетных районов до арт-богемы, от Стоунхенджа до готического средневекового Эдинбурга. Платформа номер девять и три четверти, красные телефонные будки, двухэтажные автобусы, Биг-Бен и Тауэрский мост, озеро Лох-Несс, улочки Оксфорда, настоящие английские завтраки и шотландские пабы.
Программа тура по дням
Стоунхендж
Начинаем наш неудержимый английский трип с питательного завтрака, потому что энергия нам понадобится на восторг и фоточки! Прыгаем в наш индивидуальный автобус и мчим в Стоунхендж. Но! Никакой скучной тряски, уткнувшись в телефон, потому что дорога сама по себе предстоит увлекательная.
Увидим сразу несколько районов аутентичных, со своими особенностями и архитектурой. А на выезде из города настоящий рай для сериаломанов, потому что проплывающие в окошке классические британские поселения напомнят не одну снятую в них сцену!
Итак, прибываем в самое загадочное и овеяное тайнами место Англии долину Солсбери в графстве Уилтшир. От кассы до самого Стоунхеджа ходят организованные автобусы, но это скучно и пусть на них едут другие туристы. Мы же отправимся пешочком по живописным зелёным полям, полюбуемся на упитанных местных коров, которые выглядят точь в точь, как альпийские коровы из рекламы шоколадки.
У самого монумента теряем дар речи от осознания древности и удивительности этого места, не верим своим глазам, но они действительно видят то, что мечтают увидеть миллионы людей сам, его величество, Стоунхендж.
Сооружение, состоящее из 118 огромных мегалитов, весом от 5 до 50 тонн каждый, до сих пор считается чудом, процесс и цель создания которого овеяны загадками и теориями. Например, некоторые считают, что руку к этому творению приложили инопланетяне, другие за то, что создатели жители Атлантиды. И вот, настало время и тебе сформировать собственную теорию на этот счёт! Может это просто недостроенная беседка древних великанов?:)
Нащёлкав не меньше тысячи классных фоточек, отправляемся на обед, а затем в Солсберийский собор! Это готическое произведение искусства точно не оставит равнодушным сердечко любителя британской архитектуры.
Арки, колонны, высоченный шпиль и самый древний в мире часовой механизм, который до сих пор работает. Тут же хранится один из четырёх оригинальных экземпляров Хартии Вольностей для англичан этот документ является первым конституционным актом. Короче, место завораживающее.
Прогуляемся по самому городку с типичным британским вайбом: милыми домиками, пабами и уютными улочками.
А затем вернёмся в Лондон, заедем в отель, чтобы из удобно-комфортного переодеться в отрывно-вечериночное и мчим на красном двухэтажном автобусе в старинный паб, где можно не только выпить, но и оттанцеваться по полной программе!
Большой Лондон
Сначала отправляемся глазеть на смену караула у Букингемского дворца. Когда мы увидели эту красочную церемонию в первый раз, то даже и не поняли, что это была просто смена караула, а не представление, потому что проходит она нуууу очень интересно, торжественно и даже с юмором. Вообщем, чтобы понять надо увидеть, а у тебя как раз возможность будет. Побывать в Англии и не увидеть королевских гвардейцев на карауле — всё равно что не побывать в Англии!
Мы в самом сердце Лондона на Парламентской площади и вытопчем её всю! Начнём с Парламента Британии, который прекрасен как снаружи, так и изнутри, ведь располагается в роскошном готическом дворце. Значит, гиги на твоём съёмнике улетят мгновенно и также мгновенно прилетят лайки в соцсетях! Представь, ты шагаешь по тем же коридорам, по которым проходит королевская семья!
Телефонная красная будка, которую ты многократно видел в учебниках английского и на открытках — не раритет, минувший в прошлое, а вполне себе востребованная приблуда. Трепетное отношение англичан к ним оказалось неискоренимым.
Пройдём по старейшему, полуторавековому мосту центрального Лондона, перекинутого через знаменитую Темзу. Из всех лондонских мостов этот — нравится нам больше всего, особенно, когда по мосту идут красные даблдеккеры. И виды с него потрясающие, самые что ни на есть лондонские.
Мост приведёт к одним из самых больших часов мира — Биг Бену. Эта огромная 96-метровая могущественная и красивущая башня чем-то даже вызывает ностальгию. Возможно, воспоминаниями из детства о жестяных коробках с чаем или печеньем.
Впереди маячит крупнейшее в Европе колесо обозрения и мы планируем обозреть с него город! Кайфовый не только вид с колеса, но и внутри всё сделано по кайфу: тепло, уютно и не смотря на впечатляющую высоту и стеклянный обзор в 360 градусов, не страшно. Так что, если были опасения по этому поводу, выброси их, тем более ты же с бандой!
После таких эмоций однозначно стоит подкрепиться. Традиция поглощать вкусняшки на природе зародилась именно в Англии, в те времена, когда знать после охоты устраивала пиры на свежем воздухе. Мы перекусим в самом зелёном и в самом старом уголке Лондона. Расстелем пледы у пруда или займём шезлонги и понаблюдаем за пеликанами
Органный концерт в Вестминстерском аббатстве вынесет тебя из этой реальности прочь с помощью гигантских мурашек. Если это не первое твоё путешествие с нами, ты уже знаешь что такое оргазм вкусовых сосочков, про межличностый тоже скорее всего в курсе, а вот то, что произойдёт здесь что-то типа эйфории и ментального трипа в космос. Не забудь вернуться обратно! У нас ещё приключения впереди!
Warner Bros. Studio
Мы едем в Warner Bros. Studio. Наша цель - окунуться в детство, в то самое время, когда большинство из нас были теми ещё потерроманами сейчас мы такие же фанаты, просто скрываем это чуть лучше. Внимание! Маглам и полукровкам также будет интересно! Прибыв туда, сразу подбираем челюсть и вспоминаем, как дышать.
Нас встретит огромный дракон под потолком и огромный магазин сувениров да, это намёк на дополнительный багаж, оформленный в виде легендарной лавки Олливандера, Сладкого королевства и других магазинчиков Хогсмида и Косого Переулка. Держи себя в руках, не скупай всё сразу от снитча до полноразмерной метлы. И, если получится, расскажи нам, как:)
Внутри огромное количество реквизита, интерьеров и костюмов со съёмок фильмов и мальчике, который выжил. При желании можно поучиться полетать на метле, сделать селфи в Хогвартс-экспресс, научиться пользоваться волшебной палочкой или выпить сливочного пива.
Клювокрыла мы тоже встретим в Запретном лесу. Чувство реальности вообще отлетает потому, что размер декораций сохранён в натуральную величину, например, целый Косой Переулок и волшебный банк Гринготтс.
Очередной грандиозный объект этого музея — просто отвал всего — это макет всего Хогвартса в масштабе 1:24, который использовался во время съёмок общих планов. Мурашечки тебя заберут надолго! Не забудь запостить фотку знаменитой платформы 9 и 3/4. И взять на дорожку шоколадных лягушек и конфеты-бобы от Берти Боттс.
Пообедаем вкусной, но магловской едой в кафе Warner Bros. Studio и вернёмся в Лондон на улицы, где контркультура столкнулась с традицией. Улица и площадь Пикадилли — фешенебельное место, ставшее таковым за счёт модных в своё время кружевных воротничков пикадилл. Сегодня Пикадилли и её окрестности — это пёстрая толпа, музыкальные лавочки, светящиеся дисплеи, неоновые вывески и огромные билборды. Coca-Cola уютно устроила тут один из самых больших наружных рекламных щитов в мире.
Один из самых маленьких и самых тусовочных районов в самом сердце лондонского Вест-Энда — Сохо. Его обожают не только туристы, но и местные жители. По легенде, которую одинаково трудно, как подтвердить, так и опровергнуть, название района произошло от охотничьего клича. So ho — именно так кричали в азарте охоты король Генрих Viii и его свита, для которых этот регион был излюбленным местом. За годы своего существования этот район увидел немало причудливых и ярких личностей: Моцарта, Карла Маркса, Sex Pistols, а теперь и бомжтуртрипнутых.
Зайдём в ресторанчик поужинать и отправимся на мюзикл Король Лев. Это тот момент, когда ожидание и реальность не совпадут. Твои шаблоны по поводу да просто мультика из детства будут порваны в клочья, но тебе понравится.
Оксфорд
После завтрака садимся на поезд и мчим в вечно молодой, вечно пьяный Оксфорд — средневековое сердце Лондона и концентрированный клубок всевозможных знаний о нашем и других мирах. Не смотря на интеллектуальный характер, город сочетает в себе шарм старинной интеллигентной магии с ритмом современного города.
Кроме бесконечного потока умных мыслей, здесь очень много учебных заведений, что весьма логично:) А, и пабов тоже много, что тоже вполне закономерно:) Но фишка в том, что все здания — это старинные английские замки, один другого круче, к которым прилегают парковые зоны с прудами и лужайками.
Мы застанем магию вне Хогвартса, посетив Бодлианскую библиотеку — одну из старейших библиотек в Европе, где хранятся древние мудрости многих поколений. Здесь содержится 11 миллионов книг, а самая ранняя коллекция датируется аж 13 веком. Первые книги были прикованы к полкам цепями во избежание кражи — что и стало сердцем библиотеки в 1327 году. Некоторые книги по-прежнему прикованы к стеллажам цепями.
Чтобы до краёв наполниться средневековой атмосферой и вайбом времён магии, отобедаем в старейшем пабе.
Прогуляемся по колледжам города и наделаем кучу фото, чтобы дома мучиться выбором аватарки. Хотя можно просто всё выложить в ленту и психануть на бесконечные уведомления о лайках псс их можно отключить, если совсем устанешь от внимания. Многовековые здания, почитающие устоявшиеся обычаи прошлых поколений, с внутренними двориками — буквально парками, просто не могут не обратить на себя внимания.
Каменная кладка, обильный плющ, готические мотивы, великолепная архитектура и статуи, умиротворяющие витражи и тишина вокруг: в этих колледжах ощущается дух старинных традиций, а время измеряется десятилетиями. Гуляя здесь, ты проваливаешься во времени на столетие или два назад потому, что в голове витают только мысли о мальчике-волшебнике, белом кролике и хоббитах, несущих кольцо всевластия.
К ужину возвращаемся в современный Лондон. И до ночи играем в настолки, наперебой обсуждая сегодняшние впечатления.
На чилле
Овсянка, сэр? Или джентльменский набор, типа яичницы с фасолью и тостами? А ещё ведь постоянно придётся метаться между чаем и кофе:) Какие бы стереотипы не преследовали нас, мы будем быстрее и завтракаем тем, чего хочется нашей фантазии. Пора на экскурсию по самым узнаваемым локациям.
Это же леген подожди, подожди дарно! Сначала ты офигеешь от архитектуры и дизайна здания, потом, если сможешь отлипнуть от того, что снаружи, залипнешь снова уже от того, что внутри. Музей, который известен во всём мире своей коллекцией костей динозавров и в частности знаменитого диплодока, иначе как легендарным не назовёшь. Мы найдём огромнейших тиранозавра и голубого кита, а также коллекции растений, животных и метеоритных камней.
Это сплошное дежавю: тебе всё время будет казаться, что это Хогвартс, где учился Гарри Поттер или та самая Ночь в музее.
Следующая остановочка чилл и расслабон в живописном Ричмонд парк. Это самая большая королевская лесопарковая зона, а королевским особам не пристало грузиться о насущном, поэтому все вот эти свои мысли про работы и заботы оставляем подальше и устраиваем пикник. Одним глазом смотрим на свой сэндвич, вторым наблюдаем за оленями! Там их самая большая популяция, поэтому вероятность увидеть рогатых велика.
Короче, валяемся на травке, катаемся на самокатах или велосипедах, как героини любимых фильмов, играем в мяч и просто кайфуем от этой жизни как английская аристократия. Совершим прекрасный файвоклоковский ритуал, который придумали почти 200 лет назад, чтобы поддержать свои силы в ожидании позднего ужина. Основные правила — одной рукой держим блюдце, второй, оттопырив мизинчик — чашечку. Наслаждаемся вкусами свежезаваренного чая с вкусняшками по желанию: мини-сэндвичи, сконы со взбитыми сливками или сливочным маслом и джемом, сладости и пирожные.
Поздним вечером, заряженные и напитавшиеся энергетикой королевского парка, уже не пальцем деланные особы, возвращаемся в отель и идем наслаждаться фишэнд чипс с пинтой пенного.
Районы бомонда
Начинаем день традиционно с английского завтрака и отправляемся в смотровую галерею Sky Garden на 43-м этаже небоскреба Walkie Talkie и сходим с ума от самого впечатляющего вида на Лондон. Если твои подписчики ещё не заблокировали тебя от зависти, то тут точно жди отписок(А что делать, красиво жить не запретишь!
Теперь идём гулять по аутентичным улочкам до священного холма Ладгейт Хилл, где раскинулся культовый Собор Святого Петра. Это то самое сооружение, в колокольнях которого установлены знаменитые колокола Большой Том и Большой Пол. Последний, кстати, самый большой колокол Англии. От величия и красоты теряем голову, поэтому берем свободное время, чтобы самые впечатлительные могли передохнуть, желающие зайти в сам собор или отправиться к находящемуся неподалёку мосту Миллениум, который поттероманы знают по Принцу-полукровке;)
Дальше сценарий нашего британского трипа ведёт в район Шордич цитадель стрит-культуры. Тут можно встретить самых экстравагантных представителей города: дизайнеров, музыкантов, представителей альтернативной моды. Район окружен катерами и корабликами, на которых живут местные фрики. В общем, местечко завораживающе-богемное. Здесь периодически орудует сам Бэнкси самый знаменитый уличный художник современности, чьи граффити сейчас вырезают прямо со стенами и продают на аукционах за миллион миллионов. При этом Бэнкси остаётся полностью анонимным и продолжает оставлять свои узнаваемые остросоциальные граффити на улицах Лондона.
Обедаем в одном из странных, чудакованых кафешек под стать всему району, приобщимся к бомонду и обсудим увиденное!
Если граффити и современные районы Лондона это не для тебя, то смело отправляйся в галерею современного искусства Тейт, которая расположена по другую сторону моста Миллениум, и хранит в себе массу шикарных экспонатов.
А теперь визитная карточка города — Тауэрский мост. Лови интересный факт, которым ты будешь душнить после приключения:) Тауэрский мост является разводным: две половинки моста, весом в 1200 тонн и длинной в 61 метр, поднимаются всего за одну минуточку.
Виды из огромных окон галереи Тауэрского моста открываются захватывающие — вот увидишь! Точнее, почувствуешь по встающим дыбом волоскам и наливающихся от переполняющих эмоций слезами глаз. Мы тоже стоим рядом и шмыгаем, это нормально, держи платочек:)
Ужинаем в видовом ресторане местной кухней. Нахваливаем и причмокиваем потому, что нахваливать и причмокивать просто не получается. На ужине обсудим какой Лондон вам понравился больше классический или современный, что почувствовали и в какие места влюбились.
Ле-ген-дар-но
Проснулись, потянулись, подкрепились и го делать самую культовую фотку в своей жизни! Это Эбби Роуд, детка, поэтому оккупируем пешеходный переход и обязательно повторяем легендарную обложку Битлз!
День сегодня вообще легендарный и всё в нём такое легендарное:) По атмосферному Лондону гуляем до Бейкер-стрит. Чур не говорить, что впервые слышишь об этой улице. Тебе всё равно никто не поверит. Открываем дверь с надписью 221В и попадаем в мир Шерлока Холмса, полный британской классики, загадок и звуков скрипки. Фанатам характерного детектива мурашки, везде где они могут быть, обеспечены!
Продолжаем легендарный день в Ковент Гарден. Ну признавайтесь, даже если никогда не были в Лондоне, даже если никогда им не интересовались, все эти местечки точно есть на слуху. Потому что это база! Ковент гарден самобытный, оживлённый развлекательный район, мимо которого пройти просто преступление. Тут интересности нас поджидают на каждом шагу от театров, музеев и пабов до огромной площади, которую выложили аж в 1630 году. А теперь вот ты по ней топчешься. Ну это что такое?!
Теперь идём вновь в район Сохо, именно он даёт название массе клубов и улиц по всему миру, означая развлекательную и яркую часть города. Этот район видел становление группы Sex Pistols, Дэвида Боуи и был домом для Моцарта, а на рынок Бервик-стрит приходила за покупкой новых шелковых чулок богемная писательница Вирджиния Вулф всё тут раскрывает другую сторону Англии. Выбирай сам, кто ты сегодня гангстер, писатель или панк.
Позже окажемся вновь на площади Пикадилли, которую уже видели в вечернем антураже. На этот раз можем посмотреть тут всё днём и найти отличия.
Остаток дня посвящаем свободному времени шоппингу, отдыху, другим достопримечательностям Лондона. Если всё это не по вкусу, можно посетить ту самую крепость Тауэр. Это одно из старейших сооружений Англии северном берегу Темзы. Мы постоим там, где стояли короли и королевы, увидим сокровища Британской империи и, возможно, столкнёмся с каким-нибудь призраком. Тауэр никогда не разрушали и существенно не перестраивали, поэтому все атрибуты средневековой крепости — ров, массивные стены и воротами, донжон в центре цитадели и мост — оригинальные!
Эдинбург
С вокзала Кинг-Кросс, где расположена платформа 9 и 3/4, отправляемся в Эдинбург. В поезде любуемся британскими совсем скоро они сменятся видами, проносящимися за окошком.
Эдинбург — город с неповторимым характером. В этом месте можно почувствовать истинный привкус старой Шотландии, сразу хочется пить скотч и тёмный эль. Веет стариной и каким-то уютом, напоминая при этом об исторической храбрости и мужестве шотландцев.
Заселяемся в, как обычно в наших приключениях, кайфовый отель в центре города. Отведаем шотландскую кухню прямо в атмосферном замке The Witchery by the Castle. Секретный хаггис, рецепт которого лучше не знать, шотландские пироги, видов которых тут больше, чем галактик во вселенной, чёрный пудинг, кранахан и ещё много других незнакомых, но балдёжных на вкус, названий.
В попытках скинуть чревоугоднические грехи, продолжаем искренне заниматься гедонизмом, так что дальше нас ждет треккинг на холм Трон Артура. Когда-то давным давно это была вершина действующего вулкана, но сегодня волноваться не о чем, на воздух мы можем взлететь только от восторга, потому что здесь расположилась смотровая площадка с шикарным видом на город. Согласно легендам, именно тут располагался когда-то замок Камелот короля Артура, что и дало название местности.
На закате отправляемся на берег Северного моря, где стоит Королевская яхта Британия - любимица королевы Елизаветы Ii, построенная специально для неё в 50-х годах. В круизах на этом судне участвовали самые высокопоставленные лица тех времён, в том числе президент Сша Рональд Рейган, а принцесса Диана и принц Чарльз путешествовали на ней в свой медовый месяц. Кто знает, что творилось в стенах Британии ещё:)
Теперь отправляемся гулять, а затем останавливаемся в местном ресторане с морской кухней. Вкусно, красиво и всё это взаправду. Вау.
И заканчиваем день посиделками в классическом шотландском пабе. Побывать в Шотландии и не попробовать пинту эля, местное пиво, настоящий шотландский виски и яблочный сидр — просто преступление но мы не настаиваем быть законопослушными.
Погружение в средневековье
Завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию по Старому городу. Тебя ждёт максимальная атмосфера средневековья. Это сказочное, но всамделишное место из фильмов и сказок— узкие улочки, аскетичные, мрачноватые, загадочные старинные здания, крутые лестницы, спуски-подъемы. Прогуляемся по мощёным дворикам с фонарями, увитыми плющом и цветущими розами.
В Эдинбурге создана интересная система многоуровневости, которую даже не замечаешь, пока внезапно не дойдёшь туда, куда вовсе не планировалось. Это ещё больше добавляет загадочности. Любовь с первого взгляда обеспечена! Пройдём знаменитое место в городе — Королевскую милю — сразу четыре улицы, которые тянутся на 1800 метров, то есть на одну милю.
Начинается она у Эдинбургского замка и ведёт к Холирудскому мосту. Все дороги в Эдинбурге рано или поздно выходят к Королевской миле. Тут множество атмосферных ресторанов, чумовых пабов и аутентичных магазинчиков с огромным ассортиментом шотландских сувениров — от чая с вереском до традиционных шерстяных килтов. Помнишь, мы просили тебя не забивать сразу весь чемодан?:)
В центре города есть старинное кладбище 16 века, где всегда тихо, будто шум города не проникает сюда. Большинство надгробий выглядят как произведение искусства, разглядывать которые — чистое наслаждение! Писательница Джоан Роулинг часто приезжала на кладбище, чтобы уединиться и отыскать среди могил новое вдохновение. К слову, имена многих героев были просто-напросто переписаны Роулинг с надгробий Грейфрайерс. Могила Томаса Реддла — того самого, которого нельзя называть, также находится здесь. Устроим квест по поиску остальных фамилий!
Здесь же остановимся у памятника Грейфрайерс Бобби — самому знаменитому псу Эдинбурга. Он знаменит тем, что провёл 14 лет на могиле своего хозяина. Об этой собаке даже сняли пару фильмов.
В двух шагах расположено кафе, вывеска которого скромно уведомляет нас Место рождения Гарри Поттера. Именно здесь на салфетке Роулинг писала часть цикла знаменитой поттерианы, ставшей отдушиной и безопасным местом для многих детей и взрослых на планете. Кафе сейчас закрыто, но мы почувствуем атмосферу даже просто проходя мимо.
Атмосфера прошлых веков и сказок из детства покорит твоё сердечко. И если хочешь вернуться вернуться в это место, нужно что-то в клеточку. Если посчастливится, встретим настоящих шотландцев — в килтах и с волынкой. Или можем, чтоб наверняка, зайти в магазинчик шотландского трикотажа и обязательно купить что-то в клеточку.
Красоты Шотландии
Красоты Шотландии заказывали? А мы вам их доставим! Но сначала подкрепляемся, потому что путешествие предстоит насыщенное. Не забываем ничего в отеле, сюда мы больше не вернёмся. Стартуем к замку Стерлинг. Как и всё вокруг, он окутан мистикой и легендами. Крепость целых 6 столетий оставалась резиденцией шотландских королей, а её стены хранят невероятные тайны, которые никому из нас узнать уже не дано. Местные говорят, что видят здесь призраков и ощущают силу этого места. Зелёная леди, розовая леди, дама в белом думаете, это названия коктейлей в эдинбургских барах? Нет, это фантомы, которые заточены в замке. Кто знает, может именно тебе удастся увидеть одну из них?!
Дальше едем к Раннох-Мур (не путать с Дэми Мур и Джулианной Мур:) — это болотистая, поросшая вереском равнина, будто сошедшая с телеэкрана. Невообразимой красоты пейзаж заставит сердечко биться чаще. Когда-то именно здесь находился Каледонский лес, давший начало многим кельтским и валлийским преданиям, согласно которым деревья тут оживали и участвовали в битвах, а сам Мерлин практиковал магию. Сейчас от былого леса остался лишь 1%, возможно деревья ушли на поиски лучшей жизни, а возможно в этом виновата деятельность человека. Как бы там ни было, Раннох-Мур остаётся зачарованным местом с особой энергетикой.
Не закрывая рот, который открылся от восторга, едем в долину Гленко место ещё более живописное и головосносящее. Трудно себе представить места более пустынные, дикие и величественные, чем эта долина. По обочинам от дороги тянутся высокие скалы, по которым во всех направлениях стекают шумные ручьи. С одной стороны, среди этих скал на большой высоте пролегают десятки узких гленов, - по этой цитате легко понять, что Чарльз Диккенс был парнем впечатлительным, а мы и пойдём по его стопам. Ну как тут не вдохновиться, когда вокруг такая красотень!
Настало время заехать в Форт-Вильям здесь ужинаем, гуляем, шумно делясь своими впечатлениями от уходящего дня, и заселяемся на ночёвку.
Лох-Несс
Сегодня отправимся к живописному виадуку Гленфинанн. Именно по нему, согласно фильмам о Гарри Поттере спешит Хогвартс-экспресс к легендарной школе волшебников. Здесь подождём или, если повезёт, застанем поезд, который помчит нас нет, не в Хогвартс, а к озеру… ооозееруу… угадали? Ну, озеро в Шотландии! Да-да, тот самый Лох-Несс!
Загадкам и тайнам суждено преследовать нас в этом путешествии, поэтому беремся за поиски того самого лохнесского чудовища! Нырять не надо, конечно, но вдруг именно нам повезёт увидеть любопытно высунувшегося на поверхность Несси:) Кстати, вы знаете, что по кельтским преданиям, в озере обитает вовсе не неведома зверушка, а келпи враждебный водяной дух. Но, если это всё хорошие сказки, то есть у этого места и реальные необычности. Например, на самом дне Лох-Несса есть захоронения в виде курганов, созданные больше 4000 лет назад.
Узнаём ещё много офигенских интересностей и едем в Эдинбург. По дороге не зеваем, следим за пейзажами в окне, потому что на нашем пути будет городок Питлохри. Это уютное местечко с невысокими домишками Викторианской эпохи, расположившимися на реке Таммел. Такой образец национального шотландского колорита.
Вечером будет время прогуляться по Эдинбургу, закупиться подарочками и осознать, что всё это волшебство происходит именно с тобой! Затем встречаемся на последний ужин в нашей драйвовой компании, играем в игры и чуть-чуть грустим, что всё это заканчивается.
Прощаемся
Вот и пришло время прощаться. Обнимаемся, обмениваемся контактами, зовём друг друга к себе в гости и обещаем встретиться в новых приключениях Бомжтуртрип.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту, двухместное размещение
- Трансферы и билеты на транспорт по маршруту поездки, в том числе из Лондона в Эдинбург (заказные автобусы, поезда, автобусы, метро)
- Британские завтраки
- Организованные прогулки по ключевым местам Лондона
- Организация пикника в парке с дикими оленями
- Поездка к знаменитым камням Стоунхендж
- Билет на Колесо обозрения в центре Лондона
- Билет на всемирно известный мюзикл Король Лев или аналогичный
- Круиз по Темзе
- Билет в музей Гарри Поттера от Warner Bros. Studio
- Поездка в Оксфорд
- Билет в Музей естествознания (где снималась Ночь в музее)
- Билет на смотровую площадку Sky Garden
- Билет в Музей Шерлока Холмса
- Треккинг на холм Трон Артура
- Обзорная экскурсия по старинной части Эдинбурга
- Поездка в долину Гленко в Шотландии
- Поездка на озеро Лох-несс
- Поездка к мосту Виадук (Хогвартс Экспресс)
- Медицинская страховка
- Полное визовое сопровождение (подача заявки, перевод документов на английский язык, детальная консультация)
- Визовый сбор на 6-месячную британскую визу
- Сопровождение нашим турлидером во время поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды
- Ужины
О чём нужно знать до поездки
При желании можно остаться в Англии на подольше, взять дополнительные экскурсии или просто побывать в других городах. С этим гибко, мы поможем всё организовать.
Визы
Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев на момент поездки.
Виза (входит в стоимость, оформляется организованно)