Индивидуальный тур в Далат «всё включено»: шёлковая фабрика, поездка на ретро-паровозе и водопады
Поучаствовать в создании шёлка, побывать в парке русских сказок и попробовать эксклюзивный кофе
Отправляемся в удивительный Далат, который славится как природными, так и рукотворными чудесами.
Вы побываете в арт-парке, вдохновлённом русскими сказками, пролетите по канатной дороге над цветущими склонами, услышите гул водопадов Датанла и читать дальше
Понгур.
Встретитесь с обитателями зоопарка, милыми капибарами, слонятами и львами, попробуете самый эксклюзивный кофе в мире и погуляете по знаменитому ночному рынку.
На шёлковой фабрике не только увидите, как коконы превращаются в нити, но и примете участие в этом традиционном ремесле.
А ещё почувствуете себя французскими вельможами — мы прокатимся на ретро-паровозе по старинному маршруту.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой тёплые вещи, в Далате может быть прохладно даже летом.
Программа тура по дням
1 день
Парк Crazy House, канатная дорога, зоопарк, дегустация кофе и водопад Датанла
Заберём вас из отеля и отправимся в Crazy House — удивительный парк, вдохновлённый русскими сказками. Затем прокатимся по канатной дороге протяжённостью около 5 км. С высоты открываются живописные виды на горный ландшафт, зелёные долины и цветущие склоны.
Следующая остановка — зоопарк, где можно увидеть львят, тигров, крокодилов, мартышек, слонов, страусов, капибар и дикобразов. Продегустируем кофе «Лювак» — самый эксклюзивный сорт в мире.
Обед состоится в ресторане, где подают европейскую и вьетнамскую кухню. В меню включена бутылка вина «Далат», которое производится в этом регионе.
Отправимся к водопаду Датанла. Здесь будет организован спуск на электросанях, позволяющий безопасно и с азартом преодолеть извилистый маршрут к подножию водопада.
Заселимся в отель, а вечером поужинаем. После у вас будет свободное время: напротив отеля расположен знаменитый ночной рынок Далата, где продаются экзотические фрукты, орехи, изделия из шёлка и другие сувениры. По желанию гид поможет составить индивидуальный план вечера.
2 день
Водопад Понгур, шёлковая фабрика, дом «Бали», поездка на ретро-паравозе и буддийская пагода
После завтрака поедем к водопаду Понгур. Этот семиступенчатый водопад поражает мощью и красотой: потоки воды каскадами спускаются по каменным террасам, создавая шум и брызги, от которых веет прохладой даже в жаркий день.
Следующая остановка — шёлковая фабрика, где можно познакомиться с процессом производства натурального шёлка, увидеть, как коконы превращаются в нити, и даже поучаствовать в этом традиционном ремесле.
Посетим дом «Бали», построенный франко-вьетнамской семьёй. Это пример старинной архитектуры зажиточного дома с атмосферой колониальной эпохи. Здесь удобно отдохнуть на мягких креслах, насладиться чашкой какао и свежей булочкой с шоколадом. Территория дома славится красивыми фотозонами.
Пообедаем в ресторане с европейской и вьетнамской кухней. Прибудем на ж/д вокзал Далата, построенный во времена французской колонизации. Сядем на ретро-паровоз и прокатимся по маршруту длиной 13 км, по которому когда-то путешествовали французские офицеры и вельможи.
Конечной точкой станет буддийская пагода Линь Фуок — храм, созданный из осколков керамики, стеклянных бутылок и битой посуды. После осмотра святыни — возвращение в Нячанг. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, 2 обеда и 1 ужин
Трансферы по маршруту
Услуги русскоязычного гида
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Далата и обратно из Нячанга
Питание вне программы
Электросани в парке «Датанли» - $6
Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Далат, заберём вас от отеля, 6:00
Завершение: Нячанг, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Далате
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются читать дальше
воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей.
Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны.
Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.
