Заберём вас из отеля и отправимся в Crazy House — удивительный парк, вдохновлённый русскими сказками. Затем прокатимся по канатной дороге протяжённостью около 5 км. С высоты открываются живописные виды на горный ландшафт, зелёные долины и цветущие склоны.

Следующая остановка — зоопарк, где можно увидеть львят, тигров, крокодилов, мартышек, слонов, страусов, капибар и дикобразов. Продегустируем кофе «Лювак» — самый эксклюзивный сорт в мире.

Обед состоится в ресторане, где подают европейскую и вьетнамскую кухню. В меню включена бутылка вина «Далат», которое производится в этом регионе.

Отправимся к водопаду Датанла. Здесь будет организован спуск на электросанях, позволяющий безопасно и с азартом преодолеть извилистый маршрут к подножию водопада.

Заселимся в отель, а вечером поужинаем. После у вас будет свободное время: напротив отеля расположен знаменитый ночной рынок Далата, где продаются экзотические фрукты, орехи, изделия из шёлка и другие сувениры. По желанию гид поможет составить индивидуальный план вечера.