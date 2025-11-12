Описание тураБана Хиллз, Дананг, Мраморные горы (2 дня) Двухдневный тур с посещением туристического комплекса Бана Хиллз, Дананга - города с романтичной атмосферой и Мраморных гор
Старт в любой день в 7:00, по предварительному согласованию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Туристический комплекс Бана Хиллз
- Дананг - быстро развивающийся курортный мегаполис
- Мраморные горы с пещерным комплексом
Что включено
- Индивидуальный трансфер по всему маршруту, начиная от Нячанге и заканчивая в Нячанге.
- Входные билеты по маршруту - Билеты в Бана Хиллз, посещение пещерного комплекса Мраморных гор
- Ночевка в отеле 4 по маршруту (1 ночь).
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место старта согласовывается индивидуально
Завершение: Место финиша согласовывается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Старт в любой день в 7:00, по предварительному согласованию
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.