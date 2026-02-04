Описание тура

Вьетнам- страна, в которую влюбляешься неожиданно.

Вьетнам — страна контрастов и вкуса к жизни. Здесь древние храмы соседствуют с шумными мегаполисами, горы утопают в облаках, а океан каждый день выглядит так, будто его подкрашивали специально для тебя.

В этом путешествии мы не бежим по точкам. Мы проживаем страну — через города, природу, еду, людей и ощущения.

Здесь каждый день выглядит так, будто кто-то специально писал сценарий под тебя.

В этом путешествии:

— увидим культовые города и нетуристические жемчужины,

— попробуем Вьетнам на вкус (и да, будет очень вкусно),

— будем много смеяться, удивляться и отдыхать без суеты,

— и главное — вернём себе ощущение: я живу, а не просто существую.

За 12 дней во Вьетнаме ты:

Окажешься в Хошимине — городе, где прошлое и будущее живут на соседних улицах. Почувствуешь пульс мегаполиса, вдохнёшь ароматы специй и кофе, поймёшь: Вьетнам — это не фон, это состояние.

Пройдёшься по колониальным кварталам, увидишь собор Notre Dame и здания французской эпохи, попробуешь легендарный Фо Бо и тот самый яичный кофе, после которого обычный кофе уже не впечатляет.

Уплывёшь по каналам дельты Меконга — туда, где жизнь течёт медленно и честно. Впервые за долгое время внутри станет тихо.

Проснёшься у океана в Нячанге, где белый песок, тёплая вода и дни, в которых не нужно ничего решать. Только жить, купаться и наслаждаться вкусами моря.

Поднимешься в горный Далат — город вечной весны, прохлады и французской эстетики. Увидишь водопады, сады и пагоду, собранную из тысяч осколков, где желания почему-то звучат особенно точно.

Увидишь Нячанг во всей его красоте: древние чамские башни, соляные поля, острова с орхидеями и обезьянами, а вечером — городские огни с воды под живую музыку.

Окажешься в Хойане — городе-фонарике, где время будто остановилось. Пройдёшь по улочкам, освещённым сотнями огней, и поймёшь, как выглядит тёплая, уютная магия.

Поднимешься в Мраморные горы — к пещерам, храмам и панорамам, где хочется молчать и просто смотреть. А потом прокатишься в круглых лодках деревни Кам Тхань, смеясь и ловя момент без фильтров.

Поднимешься выше облаков в Ba Na Hills — по самой длинной канатной дороге в мире. Выйдешь на Золотой мост, который держат гигантские руки, и поймаешь тот самый вау, ради которого путешествуют.

Окажешься на Фукуоке — острове, где время растворяется. Белый песок, бирюзовая вода, морские прогулки и дни, созданные для абсолютной перезагрузки.

Вернёшься домой с ощущением, что жизнь снова вкусная. С новыми людьми, сотнями кадров, внутренним спокойствием и твёрдым знанием: ты прожила эти 12 дней по-настоящему.

Комфортная группа до 10 человек. Продуманный тайминг без гонки. Лучшее время для каждой локации. И забота, которая чувствуется, а не декларируется.

Это путешествие, после которого ты больше не захочешь как раньше.

Если внутри что-то откликнулось — значит, это твой тур.

Жми Забронировать и уже очень скоро мы увидимся во Вьетнаме!

Программа тура по дням

1 день

Хошимин - первое свидание с Азией

Ты приземляешься — и Вьетнам сразу берёт тебя за руку.

Здесь небоскрёбы растут рядом с уличными рынками, а байки несутся так, будто правил дорожного движения не существует (спойлер: они существуют, просто по-своему).

Это финансовое и культурное сердце юга страны. Город шумный, живой, немного сумасшедший — и именно поэтому он идеально подходит для первого знакомства с Вьетнамом.

Хошимин не пытается понравиться — он просто есть. Настоящий. Громкий. Контрастный. И этим сразу цепляет.

В этот день:

— мягко входим в ритм страны,

— адаптируемся к климату и часовому поясу,

— знакомимся за ужином с группой и travel-лидером, без неловкости, без расскажите о себе, просто живые люди, лёгкий ужин и первые разговоры.

— и сразу чувствуем: здесь всё под контролем, можно расслабиться.

Ночь в отеле в Хошимин.

2 день

Хошимин - символ страны

Сегодня город раскрывается с самой красивой стороны.

Прогулка по историческому центру: улица Dong Khoi — Главная историческая улица города, бывшая Rue Catinat. Когда-то по ней гуляли французские колонизаторы, сейчас — стильные кафе, бутики и ощущение европейского Вьетнама.

Оперный театр - Построен в начале Xх века французами. Белоснежное здание в стиле неоклассицизма — отличный контраст к азиатскому колориту вокруг.

Собор Notre Dame - Католический собор, полностью построенный из материалов, привезённых из Франции: символ эпохи колониального Вьетнама.

Центральное почтовое отделение, спроектированное учеником Эйфеля. Да, отсюда реально отправляют открытки в любую точку мира, и ты сможешь — и они доходят.

Дворец Независимости — Исторически мощная точка, где ты чувствуешь масштаб страны и её путь.

Пагода Ngoc Hoang — Одна из самых почитаемых пагод Хошимина. Сюда приходят за удачей, здоровьем, детьми и защитой. Запах благовоний, полумрак, статуи божеств — очень атмосферно.

А рынок Ben Thanh — Главный рынок города. Специи, фрукты, сувениры, уличная еда и жизнь без фильтров. Идеальное место, чтобы прочувствовать настоящий Вьетнам.

И, конечно, еда. Суп Фо Бо, булочки Бань Бао, легендарный яичный кофе. Звучит странно — на вкус влюбляет с первой ложки.

Вечером — ужин в ресторане локальной кухни и ощущение, что путешествие уже началось по-настоящему.

Ночь в отеле в Хошимин.

3 день

Дельта Меконга

Сегодня мы уезжаем туда, где жизнь течёт буквально по воде.

Меконг — одна из крупнейших рек мира и настоящая артерия жизни страны.

Это каналы, лодки, дома на сваях, деревни, где всё живёт в своём ритме. Здесь:

— дома стоят на воде,

— рынки плавают,

— люди живут так, как жили десятки лет назад.

Здесь не спешат. Здесь улыбаются.

Мы передвигаемся на лодках по каналам, видим деревни, плантации, быт местных жителей. Этот день — про замедление, простоту и про ощущение, что счастье не всегда громкое, оно может быть простым: вода, солнце, фрукты и улыбки.

Вечером садимся на комфортабельные sleep-bus и отправляемся в Далат!

Ночь в отеле в Далат.

4 день

Далат - горы и прохлада

Сегодня мы уезжаем из жары и суеты — туда, где воздух прохладнее, а цвета ярче. Дорога в Далат идёт мимо рисовых полей, маленьких деревень и горных серпантинов. Всё вокруг постепенно замедляется.

Первая остановка — завтрак у подножия гор, горячий кофе, туман над холмами и ощущение, что день начинается правильно.

Дальше — подъём в горы и стеклянный мост, зависший на высоте 150 метров. Немного щекочет нервы, много восторга и те самые кадры, которые потом все спрашивают: Где это?!

Заглянем в легендарный кофе-шоп Далата. Здесь дегустируем кофе, какао и чай высшего качества, вдыхаем аромат, который запоминается надолго, и понимаем, почему Далат считают кофейной столицей Вьетнама.

После — Crazy House. Дом без прямых линий, лестницы как из сна и архитектура, вдохновлённая сказками и фантазией вьетнамской женщины-архитектора. Место, где логика отдыхает, а воображение работает на полную.

Следом — Глиняная деревня. Вся история Вьетнама, его символы и знаковые моменты, вылепленные из глины. Здесь находится знаменитая композиция Лики любви — место, где хочется остановиться, сфотографироваться и загадать что-то личное.

Дальше — эмоции без фильтров: контактный зоопарк. Капибары, слоны, гиббоны, страусы, попугаи и другие обитатели, которых можно кормить с рук и гладить. Много смеха, искреннего восторга и детской радости.

Переходим к священному — кофе Лювак и кофе Слона. Увидим, как производят один из самых редких и дорогих кофе в мире, попробуем его мягкий, миндальный вкус. А кофе Слона удивит крепостью и нотами бренди.

Обед — сытный и понятный: микс вьетнамской и европейской кухни, мясо, рыба, супы, салаты, рис, напитки и вино. Ровно то, что нужно после такого дня.

Финальный аккорд — водопад Датанла. Кто хочет — спустится к нему на электросанях. Кто хочет — пешком по ступеням. Шум воды, зелень вокруг и ощущение, что Далат умеет красиво прощаться.

И напоследок — пагода Линь Фуок, украшенная тысячами осколков керамики и стекла. Необычная, сильная и запоминающаяся. Как и весь этот день. Здесь загадывают желания — и почему-то именно здесь они часто сбываются.

Вечером — отдых, прохлада и чувство, что ты увидел Вьетнам с неожиданной стороны. Но впереди еще много сюрпризов!) мы отправляемся в Нячанг.

Ночь в отеле в Нячанг.

5 день

Нячанг. Океан и солнце

Мы в Нячанге, главном пляжном курорте Вьетнама!

Здесь идеальный баланс красивой природы, комфорта, еды и расслабленного настроения.

Этот день нужен, чтобы отдохнуть после насыщенных экскурсий, восстановить силы и просто наслаждаться жизнью.

Можно этот день провести в потрясающем парке Vinpearl -огромный парк развлечений в Нячанге! Здесь исемейные, и экстремальные аттракционы, Аквапарк (Water World), Sea World — океанариум с подводным туннелем, где можно наблюдать акул, скатов, кораллы и тропических рыб, Kings Garden — мини-зоопарк с жирафами, белыми тиграми и птицами; Бульвар Винпёрл — зона с ресторанами, кафе, магазинами и вечерними шоу.

А можно лежать на белоснежном пляже под пальмами, купаться в тёплом море, и поймать тот самый момент - я отдыхаю!

Вечером нас ждет гастрономический удар) Свежайшие морепродукты, рыба, креветки, моллюски. Ты вообще в курсе, что бывает каша из лобстера? А сладкий суп? А роллы, которые ты даже не сможешь правильно назвать? Больше 200 блюд. Ресторан-лабиринт. И придётся реально продумывать стратегию, чтобы попробовать хотя бы половину.

Ночь в отеле в Нячанг.

6 день

Нячанг: Вечерний премиум-круиз

С утра можно никуда не спешить, вкусно позавтракать, еще почилить на пляже или сходить на шоппинг, спа-массаж, а после обеда мы отправляемся на романтическую прогулку под парусом с ужином на закате, наблюдая за огнями вечернего города.

Приготовьтесь! Вас обслуживает профессиональный стюард-экипаж с приветственным бокалом шампанского, прохладительными напитками и фруктами, и вкусным ужином премиум-класса! А так же в вашем распоряжении: захватывающая рыбалка, снорклинг и другие водные развлечения. Рассекая волны, мы отправляемся в плавание вдоль острова Хон Мью, Хон Там и Хон Че - настоящие вьетнамские жемчужины, здесь живописные пейзажи, белоснежные пляжи и кристально-чистая бирюзовая вода, ну и конечно встретим потрясающий закат. Это будет самым прекрасным завершением нашего дня!

Вечером отправляемся на комфортабельных sleep-bus в Дананг.

7 день

Хойан. Вьетнамская Венеция

Сегодня едем в самый атмосферный город страны.

Хойан — маленький, уютный, будто забытый временем. Японский мост, старинные дома, фонарики и ощущение сказки.

По пути — Мраморные горы: Доехать до гор на транспорте и одолеть вершину на лифте как вам такое? Да-да, это Вьетнам! Пять вершин, названных в честь стихий, пещеры, храмы и смотровые площадки с видом на побережье. Это место силы, куда приходят за тишиной, мыслями и красивыми видами.

Дальше — деревня Кам Тхань. Кокосовые пальмы, круглые лодки-корзины, традиционный быт Вьетнама. Очень живо, аутентично и душевно.

Вечером — фестиваль фонарей, и этот момент ты точно захочешь сохранить в памяти когда зажигаются сотни огней, и Хойан выглядит как открытка.

Ночь в отеле в Дананг.

8 день

Ba Na Hills и Руки Бога

Один из самых вау-дней путешествия: посещение горного курорта-парка развлечений Sun World Ba Na Hills настоящий символ Вьетнама.

Поднимаемся по самой длинной и высокой канатной дороге в мире (да, рекорд Гиннесса) — выше облаков. По пути нам встретятся захватывающие дух пейзажи, водопады, облака. А поднявшись на самую вершину, мы окажемся в настоящем, средневековом, французском городке!).

И конечно же увидим его — Золотой мост Руки Бога. 150 метров длины, 1487 метров над уровнем моря и две гигантские каменные руки держат золотую ленту над пропастью. Один из самых фотогеничных мостов мира!

Французская деревня, сады, фонтаны, пагода Линь-Унг - ощущение, что за один день ты побывал сразу в нескольких странах.

Вечером вылетаем на Фукуок. Ночь в отеле на Фукуок.

9 день

Свободный день или…?

настоящий праздник эмоций.

Этот день рекомендуем провести в Vinwonders Phu Quoc — крупнейший парк развлечений Вьетнама и один из самых масштабных в Юго-Восточной Азии. Это место, где взрослые внезапно снова становятся детьми — и ничуть этого не стесняются. Здесь всё сразу и по максимуму: американские горки, водные аттракционы, сказочные миры, технологии, шоу и адреналин. Хочешь скорость? Пожалуйста. Хочешь красоту и магию? Тоже есть. В зоне экстремальных аттракционов сердце начинает биться быстрее — горки, падения, виражи и визг, который потом вспоминаешь со смехом. Это тот самый адреналин, после которого жизнь ощущается ярче.

А можно никуда не ходить и остаться почилить на пляже, или сходить на шоппинг, может быть на массаж, или в ресторан локальной кухни и распробовать очередные гастрономические изыски, и вообще провести этот день как тебе хочется) Выбор за тобой.

Вечером сможем отправиться на закатное шоу Поцелуй моря - это невероятное зрелище, известное во всем мире! От спецэффектов и шоу-программы в буквальном смысле захватывает дух: Шоу с трюками на водных мотоциклах, акробатикой над морем и полётами на флайборде; Vietnamese Puppet - Водное кукольное шоу, которое объединяет элементы вьетнамского народного искусства: водяное кукольное представление, традиционные танцы, пение и исполнение на народных музыкальных инструментах; Symphony of the Sea - Водно-световое шоу, наполненное музыкой, танцующими фонтанами, лазерными эффектами и фейерверками над морем. И конечно Kiss of the Sea - Грандиозное мультимедийное шоу мирового уровня: свет, лазеры, 3D-проекции, водные экраны, танцы, музыка и фейерверки. История любви и борьбы за гармонию разворачивается прямо на воде, на фоне моря и Моста поцелуев. Это самый большой в мире постоянный водный проекционный театр — и да, он тоже в Книге рекордов Гиннесса.

Ты выходишь после шоу с ощущением, что только что побывал внутри масштабного спектакля. И понимаешь: лучше этого дня придумать было невозможно.

По впечатлениям - просто wow!

Ночь в отеле на Фукуок.

10 день

Фукуок. Сафари-парк

Утро начинается с восторга.

Завтракаем по-вьетнамски и отправляемся в Vinpearl Safari — крупнейший сафари-парк Вьетнама. Это не зоопарк, а настоящее путешествие по дикой природе: жирафы, слоны, тигры, зебры и редкие животные живут здесь в условиях, максимально приближённых к естественным. Ты едешь по территории, а жизнь вокруг идёт своим чередом. Спокойно. Красиво. Очень впечатляюще. Именно поэтому - это must-visit на Фукуоке!

Здесь представлены животные со всего мира — есть гигантские слоны, медведи и даже редкие виды, такие как пандочки! В общем, ты увидишь все, о чем мечтаешь. Это сафари не только для любителей дикой природы, но и для тех, кто хочет увидеть что-то действительно уникальное. И если ты любишь активности, то здесь есть возможность поучаствовать в кормлении животных, даже на самом сафари-автобусе!

после обеда у вас будет свободное время для отдыха на пляже, шоппинга, спа-массажа, а вечером соберемся на ужин в местном ресторане и поднимем бокальчик за наш насыщенный отдых!

Ночь в отеле на Фукуок.

11 день

Фукуок: Повторите, плиз

Представь: утро, а ты в тропическом раю: белый песок, бирюзовая вода, пальмы…

Утро начинается правильно — завтрак и лёгкое предвкушение приключений. Сегодня нас ждёт море. Много моря.

Мы выходим на скоростном катере и держим курс к островам — Май Рут и Монг Тай. А дальше — уровень вау: мы поднимаемся на 5-звёздочный круизный лайнер Nautilus Namaste Cruise.

Стиль, простор, музыка, море вокруг — ощущение, что ты не в экскурсии, а в красивом фильме про жизнь мечты. Здесь же — первый коралловый парк Вьетнама. Купание, снорклинг, дайвинг, полёты на парашюте, водные мотоциклы, банан — хочешь адреналин, хочешь релакс. Выбирай своё настроение и проживай его на максимум.

Следующая остановка — остров Май Рут. Бирюзовая вода, белоснежный песок и та самая картинка баунти, которую видят на обложках Forbes, Cnn и Telegraph. Камера работает без перерыва, но в какой-то момент ты ловишь себя на мысли, что хочется просто сидеть и смотреть.

А потом — Монг Тай. Необитаемый, дикий, настоящий. Уединённые пляжи, тропическая зелень и ощущение, что этот остров сегодня — только для нас. Никакой суеты, никакой цивилизации, только природа и редкое чувство абсолютной свободы. Под вечер возвращаемся на Фукуок.

Вечером свободное время — отдых, море, массаж или ужин всей компанией в баре или ресторане локальной кухни. Обсудим наши впечатления и поймем, что такие моменты не забываются.

Ночь в отеле на Фукуоке.

12 день

Финальный день

Прощаемся с островом, обнимаемся, с обещанием встретиться снова! Желающие смогут продлить свой отдых — мы всё поможем организовать.

Ты улетаешь домой:

— с новыми друзьями, с сотнями фото и сиянием в глазах

А мы будем ждать тебя за новыми впечатлениями: на Маврикии, Бали, Филиппинах и Фиджи, в Черногории, на Занзибаре, во Франции и Армении, в колоритном Стамбуле и загадочном Омане.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в рекомендуемое время вылета и прилёта. Если вы прибываете отдельным рейсом от большинства участников тура, будет организован индивидуальный трансфер за доплату
  • Проживание в отелях с завтраками (2-х местное размещение)
  • Аренда микроавтобусов, услуги водителей и все трансферы по программе
  • Билеты на sleep-bus
  • Внутренний перелет
  • Все экскурсии и входные билеты
  • Услуги местных русско-говорящих гидов
  • Морская прогулка с ужином в Нячанге
  • Морская прогулка на острове Фукуок
  • 7 обедов на локациях
  • Услуги экспертов команды
  • Информационная поддержка
Что не входит в цену
  • Международный перелет в Хошимин
  • Страховка
  • Питание, не предусмотренное программой
  • Личные расходы (фрукты, напитки, сувениры и т. д.)
  • Активности вне программы тура
  • Стеклянный мост (15$), электросани-6$
О чём нужно знать до поездки

Оплата за тур производится в несколько этапов: предоплата 15% на площадке Ютревел. Постоплата в два этапа: 50% оплачивается в рублях в момент заключения Договора с организатором, 50% наличными в долларах в первый день тура, если иное не указано в условиях Договора.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олеся
Олеся — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Олеся, однажды мне надоело сидеть в офисе и несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату - всё бросила и начала заниматься любимым делом: фитнес и путешествия. Опыт управленца помог
мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена на живописные локации, активности и отдых, при этом всегда безопасна. В каждой стране и городе вы будете чувствовать себя как дома. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией!) Солнце светит всем на Планете, а особенно ярко в хорошей компании. Жду вас в путешествиях!

