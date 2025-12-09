Хотите создать красивые фотовоспоминания в Хойане? Выбирайте локацию для съёмки: старый город с его фонариками и уютными улочками, зелёные рисовые поля, пальмовые заросли или пляж. Я помогу подобрать место под ваше настроение и стиль, чтобы кадры получились живыми и атмосферными.
Описание фото-прогулки
Мы выбираем время золотого часа: раннее утро или закат, когда свет особенно мягкий и фотографии получаются волшебными. Съёмка длится около часа в одной локации на выбор: Старый город, рисовые поля, пальмовые заросли или пляж. Перед съёмкой я помогу с подготовкой — подскажу, какие образы и цвета подойдут к выбранной локации, а также посоветую лучшее время для фотосессии.
Что вы получите:
- 1 час съёмки в одной локации на выбор
- все исходники (около 300 фото) через 2–3 дня после съёмки
- 20 отретушированных фото в течение 10 дней
Фотосессия подойдёт для пары, семьи, подруг или индивидуальной съёмки. Я помогу с позированием и найду нужные ракурсы: не переживайте, если вы не профессиональная модель.
В фотосессии могут участвовать дети любого возраста — у меня большой опыт съёмок с детьми, и я всегда создаю для них комфортную и весёлую атмосферу!
Организационные детали
- Оставшаяся сумма оплачивается после съёмки наличными — в донгах, долларах или евро
- Что взять с собой: воду, расчёску и небольшое зеркало, а также аксессуары, которые подчеркнут настроение съёмки — шляпу, накидку, цветы или украшения
- Дополнительно оплачивается: напитки, если съёмка проходит в кафе,
платные локации (например, дневной вход в резорты при съёмке у бассейна)
- Рекомендую планировать фотосессию на начало поездки, чтобы при плохой погоде её можно было перенести на другой день
- В зависимости от сезона (дождливого или сухого) время начала съёмки может немного меняться, а некоторые локации могут быть временно недоступны — всё это мы обсудим заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Хойане
Провела экскурсии для 73 туристов
Мы занимаемся проведением фотосъёмок в Стамбуле с 2017 года. Через наши объективы прошло много путешественников из всех частей света. Мы не любим скучные и долгие фотосессии с занудным позингом. Предпочитаем непринужденные фото с искренними эмоциями, сделанные в дружеской атмосфере!