Хотите создать красивые фотовоспоминания в Хойане? Выбирайте локацию для съёмки: старый город с его фонариками и уютными улочками, зелёные рисовые поля, пальмовые заросли или пляж. Я помогу подобрать место под ваше настроение и стиль, чтобы кадры получились живыми и атмосферными.

Описание фото-прогулки

Мы выбираем время золотого часа: раннее утро или закат, когда свет особенно мягкий и фотографии получаются волшебными. Съёмка длится около часа в одной локации на выбор: Старый город, рисовые поля, пальмовые заросли или пляж. Перед съёмкой я помогу с подготовкой — подскажу, какие образы и цвета подойдут к выбранной локации, а также посоветую лучшее время для фотосессии.

Что вы получите:

1 час съёмки в одной локации на выбор

все исходники (около 300 фото) через 2–3 дня после съёмки

20 отретушированных фото в течение 10 дней

Фотосессия подойдёт для пары, семьи, подруг или индивидуальной съёмки. Я помогу с позированием и найду нужные ракурсы: не переживайте, если вы не профессиональная модель.

В фотосессии могут участвовать дети любого возраста — у меня большой опыт съёмок с детьми, и я всегда создаю для них комфортную и весёлую атмосферу!

