Побываете в 6 городах, полюбуетесь просторами Тихого океана, понаблюдаете за повседневной жизнью местных, а в сезон цветения сакуры насладитесь
Описание тура
Организационные детали
С собой нужно взять: велосипедную сумку, шлем, фонарики, флягу для воды.
Программа тура по дням
Встреча и заселение, Мемориальный музей Мира в Хиросиме
Заселимся в апартаменты и познакомимся. Посетим Мемориальный музей Мира, чтобы узнать больше о событиях Второй мировой войны и увидеть, как город возродился после трагедии. Затем подготовим велосипеды к предстоящим маршрутам. Вечером прогуляемся по городу.
Начало велопутешествия
Начнём велотур и преодолеем около 70 км по живописным дорогам. Маршрут пройдёт через горные участки, где откроются впечатляющие виды. После активного дня заселимся в гостиницу, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед следующим этапом путешествия.
Острова Симанами-Кайдо
Отправимся на пароме к островам Симанами-Кайдо. В этот день проедем около 80 км по живописным мостам, соединяющим острова национальной велосипедной дороги, любуясь морскими пейзажами и прибрежными городками. Вечером сядем на ночной паром до Осаки.
Переезд до Киото
Утром прибудем в Осаку и начнём велопереезд до Киото. Протяжённость маршрута составит около 50 км.
День отдыха
День отдыха в Киото. По желанию посетим знаменитый храм тысячи ворот Фусими Инари, где алые тории образуют впечатляющие коридоры, ведущие в гору. Также можно просто погулять по городу.
Озеро Бива
Отправимся к крупнейшему озеру Японии — Бива. Маршрут вокруг водоёма является одной из официальных национальных велодорог страны. При тёплой погоде будет возможность искупаться и освежиться в чистых водах Бива. До обеда проедем около 35 км. После перерыва продолжим путь, преодолев ещё 25 км вдоль берега.
Поездка вокруг озера
Продолжим маршрут вокруг озера Бива, наслаждаясь утренней ездой вдоль его спокойных вод. До обеда проедем около 35 км по живописным дорогам, откуда открываются виды на воду со множеством диких уток, журавлей, аистов и стерхов. После перерыва продолжим движение по прибрежным тропам, преодолев ещё 35 км.
Переезд в Нагою
Продолжим велопутешествие в сторону Нагои. До обеда проедем около 35 км, минуя сельские районы и небольшие городки, где можно будет увидеть повседневную жизнь японской провинции. После перерыва на обед предстоит ещё 35 км пути до Нагои. По прибытии разместимся в гостинице. Вечером можно будет посетить крупнейший онсэн города, чтобы расслабиться после насыщенного дня и восстановить силы.
День отдыха
Свободный день. По желанию можно посетить замок города Нагоя, музей Toyota и Художественный музей Токугавы.
Тоёхаси и парк Хамамацу
Утром запланирован переезд протяжённостью около 35 км. В сезон цветения сакуры посетим парк Хамамацу, где аллеи утопают в розовых лепестках. После обеда продолжим маршрут, преодолев ещё 35 км по равнинным дорогам, ведущим к городу Тоёхаси. По прибытии заселимся в гостиницу и отдохнём.
Прибытие в Хамамацу
Переедем в Хамамацу. Расстояние около 65 км. По пути можно будет сделать остановку у океанских дюн и при солнечной погоде искупаться в тёплых водах Тихого океана. После завершения маршрута заселимся в гостиницу, расположенную рядом с онсэном.
Дорога вдоль Тихого океана и прибытие в Сидзуоку
Утром покинем город и проедем около 40 км по первому этапу маршрута. После обеда продолжим путь ещё на 40 км по национальной велодороге, пролегающей вдоль побережья Тихого океана. Финальной точкой станет город Сидзуока, откуда виднеется величественная гора Фудзи. Вечером состоится праздничный ужин в честь завершения тура.
Резервный день
Оставим день свободным на случай непредвиденных обстоятельств.
Завершение тура
Завершим тур в Сидзуоке — чайной столице Японии, где можно купить напиток в подарок близким.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Аренда велосипеда с багажником
- Памятные велофутболки
- Ремкомплект, запасные камеры
- Страховка
- Сопровождение инструкторами
- Вход в Музей мира в Хиросиме
Что не входит в цену
- Билеты до Хиросимы и обратно
- Питание - от $50 в день
- Велоэкипировка (шлем, велосумка, фонари и фляга)
- Виза