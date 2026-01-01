Большое велопутешествие по Японии: от Хиросимы до берегов Тихого океана (мини-группа)

Исколесить острова Симанами-Кайдо, побывать в чайной столице и проехаться вдоль озера Бива
Вы увидите Японию в необычном формате — путешествуя по ней на велосипеде.

Побываете в 6 городах, полюбуетесь просторами Тихого океана, понаблюдаете за повседневной жизнью местных, а в сезон цветения сакуры насладитесь
читать дальше

целым морем розовых лепестков.

Ехать будем без сопровождающих машин — настоящая проверка себя и своих сил, но каждый преодолённый километр будет стоить всех усилий.

Оставили несколько дней свободными, чтобы вы смогли отдохнуть, погулять по аутентичным улочкам, посетить достопримечательности и попробовать национальную кухню.

Описание тура

Организационные детали

С собой нужно взять: велосипедную сумку, шлем, фонарики, флягу для воды.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение, Мемориальный музей Мира в Хиросиме

Заселимся в апартаменты и познакомимся. Посетим Мемориальный музей Мира, чтобы узнать больше о событиях Второй мировой войны и увидеть, как город возродился после трагедии. Затем подготовим велосипеды к предстоящим маршрутам. Вечером прогуляемся по городу.

2 день

Начало велопутешествия

Начнём велотур и преодолеем около 70 км по живописным дорогам. Маршрут пройдёт через горные участки, где откроются впечатляющие виды. После активного дня заселимся в гостиницу, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед следующим этапом путешествия.

3 день

Острова Симанами-Кайдо

Отправимся на пароме к островам Симанами-Кайдо. В этот день проедем около 80 км по живописным мостам, соединяющим острова национальной велосипедной дороги, любуясь морскими пейзажами и прибрежными городками. Вечером сядем на ночной паром до Осаки.

4 день

Переезд до Киото

Утром прибудем в Осаку и начнём велопереезд до Киото. Протяжённость маршрута составит около 50 км.

5 день

День отдыха

День отдыха в Киото. По желанию посетим знаменитый храм тысячи ворот Фусими Инари, где алые тории образуют впечатляющие коридоры, ведущие в гору. Также можно просто погулять по городу.

6 день

Озеро Бива

Отправимся к крупнейшему озеру Японии — Бива. Маршрут вокруг водоёма является одной из официальных национальных велодорог страны. При тёплой погоде будет возможность искупаться и освежиться в чистых водах Бива. До обеда проедем около 35 км. После перерыва продолжим путь, преодолев ещё 25 км вдоль берега.

7 день

Поездка вокруг озера

Продолжим маршрут вокруг озера Бива, наслаждаясь утренней ездой вдоль его спокойных вод. До обеда проедем около 35 км по живописным дорогам, откуда открываются виды на воду со множеством диких уток, журавлей, аистов и стерхов. После перерыва продолжим движение по прибрежным тропам, преодолев ещё 35 км.

8 день

Переезд в Нагою

Продолжим велопутешествие в сторону Нагои. До обеда проедем около 35 км, минуя сельские районы и небольшие городки, где можно будет увидеть повседневную жизнь японской провинции. После перерыва на обед предстоит ещё 35 км пути до Нагои. По прибытии разместимся в гостинице. Вечером можно будет посетить крупнейший онсэн города, чтобы расслабиться после насыщенного дня и восстановить силы.

9 день

День отдыха

Свободный день. По желанию можно посетить замок города Нагоя, музей Toyota и Художественный музей Токугавы.

10 день

Тоёхаси и парк Хамамацу

Утром запланирован переезд протяжённостью около 35 км. В сезон цветения сакуры посетим парк Хамамацу, где аллеи утопают в розовых лепестках. После обеда продолжим маршрут, преодолев ещё 35 км по равнинным дорогам, ведущим к городу Тоёхаси. По прибытии заселимся в гостиницу и отдохнём.

11 день

Прибытие в Хамамацу

Переедем в Хамамацу. Расстояние около 65 км. По пути можно будет сделать остановку у океанских дюн и при солнечной погоде искупаться в тёплых водах Тихого океана. После завершения маршрута заселимся в гостиницу, расположенную рядом с онсэном.

12 день

Дорога вдоль Тихого океана и прибытие в Сидзуоку

Утром покинем город и проедем около 40 км по первому этапу маршрута. После обеда продолжим путь ещё на 40 км по национальной велодороге, пролегающей вдоль побережья Тихого океана. Финальной точкой станет город Сидзуока, откуда виднеется величественная гора Фудзи. Вечером состоится праздничный ужин в честь завершения тура.

13 день

Резервный день

Оставим день свободным на случай непредвиденных обстоятельств.

14 день

Завершение тура

Завершим тур в Сидзуоке — чайной столице Японии, где можно купить напиток в подарок близким.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда велосипеда с багажником
  • Памятные велофутболки
  • Ремкомплект, запасные камеры
  • Страховка
  • Сопровождение инструкторами
  • Вход в Музей мира в Хиросиме
Что не входит в цену
  • Билеты до Хиросимы и обратно
  • Питание - от $50 в день
  • Велоэкипировка (шлем, велосумка, фонари и фляга)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хиросима, 9:00
Завершение: Сидзуока, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роберт
Роберт — ваша команда гидов в Хиросиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Живу в Якутске давно, почти 20 лет. С друзьями делаю велосипедные и пешеходные туры для детей и взрослых уже 10 лет. Фишка моих туров не только спорт и велосипед, но и
читать дальше

еда и развлечения. Можем покататься зимой в -40 на велосипеде, пробовать разную кухню, потанцевать в клубе, сходить в баню, спеть песни в караоке и отдохнуть в баре. Это всё можно сделать на наших турах и экскурсиях.

