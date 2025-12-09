Откройте для себя самурайскую Камакуру, живописный остров Эносима и сияющую Иокогаму. Вы увидите Великого Будду, древние храмы и побродите по уютным улочкам с видом на океан. Завершит поездку панорама Токийского залива с высоты 273 метра — со смотровой площадки Sky Garden. Уют, история и морская романтика — всё в одной экскурсии.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу древних святынь и морской романтики, отправившись на экскурсию по трем разным, но удивительно гармоничным местам. Путешествие начнётся в Камакуре — некогда столице самураев. Здесь вы увидите:
- величественный храм Цуругаока Хатимангу, посвящённый покровителю воинов;
- статую Великого Будды — бронзового гиганта под открытым небом;
- уютный храм Хасэ-дэра с видом на залив и садами сезонных цветов. Далее маршрут продолжится на живописный остров Эносима. Вы прогуляетесь по мосту на остров, пройдёте по главной улочке с лавками, подниметесь к святыням, посвящённым богине Бэнтэн, и полюбуетесь прибрежными панорамами. Завершит поездку Иокогама — город огней, небоскрёбов и портового очарования. Вы подниметесь на смотровую площадку Sky Garden, расположенную на высоте 273 метра, чтобы увидеть захватывающий вид на Токийский залив. Важно: экскурсия не включает посещение пещер Эносимы. Если вы хотите попасть в пещеры, маршрут меняется — Иокогама в этом случае не включена. Важная информация: Условия работы: 8-10 часов (в зависимости от города). Оплата за группу 1-8 человек. Дополнительный час гида 1 час - $50. Дополнительный час водителя - $30. Экскурсия по умолчанию проводятся на смешанном транспорте. При желании туристов можно вызывать такси (оплата туристами по счётчику). Примерная стоимость: $25 за 6,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Цуругаока Хатимангу
- Статуя Большого Будды
- Храм Хасэ-дэра
- Видовая площадка Sky Garden
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты и транспорт оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио
Завершение: Иокогама
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.