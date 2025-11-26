Это фотогеничная прогулка по Кавагоэ, где старинная атмосфера сохранилась почти без изменений.
Узкие улочки с черепичными крышами, звон колокольни, лавки с традиционными сладостями и самурайские усадьбы — всё как в эпоху Эдо. А ещё Кавагоэ — одна из главных киноплощадок страны. Вы словно окажетесь на съёмках любимой дорамы, только без камер и декораций.
Узкие улочки с черепичными крышами, звон колокольни, лавки с традиционными сладостями и самурайские усадьбы — всё как в эпоху Эдо. А ещё Кавагоэ — одна из главных киноплощадок страны. Вы словно окажетесь на съёмках любимой дорамы, только без камер и декораций.
Описание экскурсии
- Колокольня Токино-Кане. Начнём с символа города: услышим звон старинного колокола и поговорим о том, как он задавал ритм жизни в эпоху Эдо.
- Историческая улица Курадзукури. Прогуляемся среди лавок с традиционными товарами. Поделюсь историями о купцах, ремесленниках и пожарной архитектуре Эдо.
- Замок Кавагоэ. Посмотрим на единственный сохранившийся дворец даймё в регионе.
- Особняк семьи Ямамото конца 19 века. Рассмотрим дом богатых купцов и отметим контраст между старой самурайской эпохой и наступающим временем модернизации.
- Улица сладостей Касиваги. По желанию вы попробуете легендарный батат, вафли и моти в старинных лавках.
- Храм Китаин и Сад 500 архатов. Увидите один из самых значимых храмов региона с древней историей, а также постройки времён сёгуната Токугава и 500 каменных архаичных буддийских статуй — каждая с уникальным выражением лица и позой.
О чём поговорим:
- Почему Кавагоэ называют маленьким Эдо.
- Как город сохранил дух самурайской Японии.
- Как буддизм, политика и купеческий уклад переплелись в архитектуре.
- Чем отличаются дома самураев и купцов.
- И почему сладкий картофель стал гастрономическим символом региона.
Дополнительно (по предварительной договорённости):
- Переодевание в кимоно с фотосессией на исторических улицах.
- Мастер-классы: изготовление японских палочек или гончарное искусство в стиле мингэй.
- Весной: прогулка на лодке под цветущей сакурой по реке Шингаши.
Организационные детали
- Я встречу вас на станции Кавагоэ или Хон-Кавагоэ. По запросу возможен индивидуальный трансфер из Токио за доплату. Детали обсудим в переписке.
- Добраться до Кавагоэ можно самостоятельно на поезде из Токио — дорога занимает около 30–40 минут. Я пришлю вам подробную инструкцию с маршрутами и пересадками.
- Дополнительное время — 5000 иен в час, по согласованию на месте.
- Экскурсия пешеходная, но мы всегда можем сесть на автобус или в такси. Это оплачивается отдельно.
Дополнительные расходы по желанию:
- Переодевание в кимоно — от $30.
- Профессиональная фотосессия — $180 за чел., $250 за семью до 3 чел.
- Мастер-класс по изготовлению палочек — $10 за чел.
- Гончарный мастер-класс — $25 за чел.
- Прогулка на лодке — $5.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кавагоэ
Живу в Японии уже 28 лет, и все равно, с каждым годом открываю эту страну заново — не только через древние храмы и яркие города, но и через повседневную жизнь