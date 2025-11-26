Наталья — ваш гид в Кавагоэ

читать дальше японцев. Я создаю авторские маршруты, в которых соединяются культура, гастрономия, ремёсла и атмосфера места. Провожу экскурсии по Токио, Хаконэ, Кавагучико, Кавагое — с переодеванием в кимоно, лодочными прогулками и мастер-классами. Люблю делиться интересными фактами, помогаю увидеть Японию не глазами туриста, а как местный. Буду рада познакомиться и провести для вас тёплую и насыщенную встречу с Японией! Также провожу гастрономические и нестандартные экскурсии по Токио, включая прогулки по винтажным магазинам, району красных фонарей и даже дрифт по горным трассам. Подробнее — в моём профиле Tripster.

Живу в Японии уже 28 лет, и все равно, с каждым годом открываю эту страну заново — не только через древние храмы и яркие города, но и через повседневную жизнь