На экскурсии вы почувствуете себя гостем величественного замка Японии — свидетеля ключевых событий в истории страны.
Вы осмотрите сложные оборонительные конструкции и мощные башни, узнаете о прошлом цитадели и её уникальных «гнущихся» стенах. А после сможете найти японский дзен — насладитесь гармонией и красотой тихого сада.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок Кумамото. Он был создан в 1607 году самураем Като Киёмасой. После землетрясения 2016 года был частично восстановлен и открыт для посетителей
- Синтоистское святилище Като. Посвящено военачальнику Като Киёмасе. Здесь молятся о защите, удаче и силе духа
- Парк Кумамото. Расположен вокруг замка и особенно красив весной, когда цветут сакуры
- Сад Суйдзэндзи. Был создан в 17 веке кланом Хосокава. Его миниатюрный ландшафт символизирует Токайдо — историческую дорогу между Киото и Эдо. Вы увидите уменьшенную копию горы Фудзи, чайные домики и источник с чистой водой
- Аркада Симо-Тори. На знаменитой торговой улице Кумамото можно найти магазины, рестораны, кафе и сувенирные лавки, а также попробовать местную кухню, например, говядину Кумамото
- Музей современного искусства. В галерее выставлена коллекция работ японских и мировых художников нашего времени
- Торговый центр Сакурамачи Кумамото. Вы увидите более 150 магазинов, рестораны с местной и международной кухней, кинотеатр и даже автобусный терминал, соединяющий город с другими регионами
На экскурсии я расскажу:
- Об этапах строительства замка: как его создатель Като Киёмаса превратил Кумамото в неприступную крепость
- Хитроумных инженерных решениях, которые позволяли выдерживать осады
- Великих битвах и последнем самурае Японии, который возглавил восстание Сацумы
- Значении воды в японской культуре, священном источнике сада и его роли в традициях самураев
- Местах силы, сакральных символах и медитации самураев
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (включая билеты для гида): в замок Кумамото — 800 йен за чел., в сад Суйдзэндзи — 400 йен за чел., а также проезд на общественном транспорте — 500 йен за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Кумамото
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Марина. С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 авг 2025
Марина встретила нас на японской земле с настоящим русским радушием. Еще до начала нашей поездки дала ценные рекомендации по планированию путешествия. Постаралась в наши сжатые сроки показать все значимые достопримечательности Кумамото и сделать всё, чтобы мы влюбились в страну восходящего солнца. Спасибо большое, Марина, мы остались очень довольны проведенной экскурсией!
Р
Роман
28 июн 2025
Это были 2 замечательных дня. Япония встретила нас прекрасной погодой.
Марина очень интересный и незаурядный гид, прекрасный рассказчик и кладезь информации! Теперь для нас Япония неразрывно связана с Мариной)
Обя дня на одном дыхании, всем рекомендуем!!!
Т
Татьяна
20 мая 2025
Экскурсия прошла на одной дыхании, Марина очень профессиональный гид, знает историю, культуру, рекомендую
А
Адель
9 мая 2025
Спасибо большое, экскурсия супер классно и легко прошла, много нового узнали и посмотрели, успели даже пообедать в ресторане Мишлен. Обязательно, как будем в Японии, обратимся. Вы очень классная ❤️🙏🙏❤️