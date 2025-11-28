Побывайте в одном из самых необычных портов Японии — окажитесь внутри настоящей подводной лодки, осмотрите легендарный линкор «Ямато» и узнайте, как жили флотские командующие сто лет назад.
Курэ бережно хранит память
Описание водной прогулкиКурэ — один из самых атмосферных портов Японии, в прошлом крупнейшая военная верфь страны и место постройки линкора «Ямато». Сегодня здесь можно не просто узнать историю флота, но и физически её почувствовать — например, зайдя внутрь настоящей подводной лодки, стоящей у берега. Экскурсия начнётся с прогулки по резиденции бывших командующих — вы заглянете в мир, где принимались судьбоносные решения начала XX века. После — знакомство с современными боевыми кораблями и Морским музеем Ямато, где собраны уникальные экспонаты японской морской истории. Отдельная глава — Курэ времён Второй мировой. Город сохранил особое, очень личное отношение к войне — и это чувствуется в его памятниках, улицах и настроении. Для поклонников аниме «В этом уголке мира» — небольшое паломничество по местам, где жила Сузу-сан. Все локации, показанные в фильме, здесь настоящие. И конечно, не обойдём вниманием гастрономию — отведаем знаменитое флотское карри и, при желании, заглянем в магазин при фабрике японского сакэ. Важная информация: Основная часть проходит на равнинной части города, но к святилищу Камеяма нужно будет немножко подняться. Советую надеть удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Крупнейшую верфь ВМФ Японии - Курэ (с реальными боевыми кораблями)
- 2. Акашио - настоящую подводную лодку в полном размере (с возможностью зайти на борт)
- 3. Резиденцию ВМФ Японии XIX-XX веков (и как японский дизайн пересекался с европейским)
- 4. Главное святилище города - Камеяма
- По желанию:
- 5. Место жизни Сузу-сан из аниме и манги «В этом уголке мира» (да, это реальное место!)
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Чудесное настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспортные расходы до места начала экскурсии
- Обед
- Дакимакура Azur Lane
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Куре, JR Kure Line, префектура Хиросима
Завершение: Курэ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника. Начало с 9 до 11:30 утра. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Основная часть проходит на равнинной части города
- Но к святилищу Камеяма нужно будет немножко подняться. Советую надеть удобную обувь
