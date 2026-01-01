12 день

Нагоя

Я видел это собственными глазами! Это было невероятно, и я хочу показать это вам! Розовые лепестки цветущей сакуры на фоне алых листьев момидзи. Не верите? Сегодня убедитесь сами. Но для начала мы посмотрим 2 замка, находящихся в Нагое.

Замок Нагоя был построен по приказу Иэясу Токугва в 1612 году. Со стратегической точки зрения он занимал важную позицию на тракте Токайдо и, в случае чего, его задачей было отразить нападения со стороны Осаки. Замок является типичным равнинным замком. До реставрации Мэйдзи замок Нагоя процветал, в нем жили правили родственники рода Токугава по линии Овари, являющиеся главными из трех линий династии.

В мае 1945 года во время воздушных налетов на Нагою большинство зданий, включая главный и маленький донжоны, а также дворец Хоммару, были сожжены. К счастью, в пожаре уцелели три угловые башни, ворота и большинство картин на дверях и стенах дворца Хоммару. Они были объявлены важными культурных ценностями и переданы в музей, который сейчас находится внутри замка.

Замок Киёсу не так популярен, как Нагойский, хотя не менее интересен. И его история более древняя. Замок появился в тогдашней провинции Овари между 1394 и 1427 годами. До того, как Токугава Иэясу приказал строить замок в Нагое, именно Киёсу являлся центром власти в регионе. В 1555 году этот замок захватил и облюбовал в качестве своей резиденции Ода Нобунага, один из трех великих объединителей Японии. Многие экспонаты, выставленные в крепости связаны с этим известным японским военачальником. В 1586 году, сын Нобунаги, Ода Нобукацу, получив от отца в управление замок Киёсу, провел масштабную реконструкцию, добавив к нему оборонительных сооружений, большой и малый донджон. В начале эпохи Эдо замок перешел во владение роду Токугава. В 1609 году, по приказу Токугава Иэясу большинство зданий замка Кийосу были демонтированы и использованы для постройки замка в Нагое. После этого про Киёсу забыли, и городок постепенно пришел в забвение. И лишь в 1989 году, к столетию основания современного города Киёсу, замок решили восстановить. Копия замка не является точной, так как не сохранилось ни планов, ни иллюстраций оригинального замка Киёсу, а реконструкция основана на донжоне замка Инуяма, который имел типичную архитектуру равнинных замкков того периода…

Насмотревшись на замки, мы отправляемся в парк Обара Фуреаи, где можно увидеть нежно розовый цвет вишневых деревьев среди огненно-красных и ярко-оранжевых цветов осенних листьев. Это место уникально, других таких в Японии нет. Все дело в специально выведенном сорте сакуры, называемым Сикизакура (), которая цветет два раза в год весной и осенью. И создает невероятно красивую, фантастическую сцену. Более

10 тысяч редких деревьев Сикизакуры цветут в парке Обара Фуреаи () в течение всего ноября. Говорят, что деревья появились здесь в начале 19-го века, когда самурайский врач Фудзимото Генсеки () привез одно из них из храма в Нагое. Это деревце было посажено в Обара, где прижилось и распространилось по всему району. Ныне Сикизакура является памятником природы, охраняемым государством, а в Обара каждый год с 11 по 30 ноября проводится фестиваль Обара Сикизакура Мацури ().

Охоту на момидзи продолжим в долине Коранкеи (), считающейся одним из лучших мест для любования красным кленовым листом в регионе Тюбу. В 17 веке главный священник храма Кодзакудзи, посадил несколько клёнов в долине недалеко от храма, что побудило многих местных жителей последовать его примеру и сделать то же самое. Сегодня посетители долины Коранкеи могут увидеть плоды этих усилий в виде прекрасных осенних пейзажей, которые достигают своего пика примерно с середины до конца ноября каждого года.

На ночь возвращаемся в город Нагоя.

