Описание тура
Авторская экспедиция в Японию Замки и онсены с 9 по 24 ноября 2024 года пройдет в самый разгар сезона момидзи, когда все японцы любуются яркими и разноцветными красками осени. Мы присоединимся к ним и будем охотиться за красным листом японского клена в самых интересных и красивых местах. Команда экспедиции увидит Настоящую Японию, не тронутую европейской цивилизацией и шумными толпами туристов, где Вы сможете проникнуться духом Японии, почувствовать, что такое жить и мыслить как японцы, узнать об истинных ценностях этой нации.
Программа тура по дням
Токио
Встреча в аэропорту Токио (Нарита или Ханеда), переезд к отелю. Наш отель располагается в знаменитом районе Токио Асакуса. Здесь находится старейший храм города Сэнсодзи, или храм Асакуса. Мы оставим вещи в отеле, а сами прогуляемся до храма. Сенсодзи посвящен богини милосердия Каннон и был основан в 645 году. Он был практически полностью разрушен во время Второй Мировой войны, и его восстановление стало своего рода символом возрождения японского народа. Во дворе храма можно увидеть старое дерево, пережившее бомбёжки - несмотря на искалеченный ствол, оно дало новые побеги. Монахи заботливо ухаживают за пышной кроной, видя в ней отражение судьбы самого святилища Сенсо-дзи. Отдыхаем после долгой дороги.
Никко
Не говори ни о чем, что это прекрасно, пока ты не увидел Никко, - гласит старинная японская поговорка. Рано-рано утром мы выезжаем в Никко. Это место по-настоящему священное, здесь все как будто светится. Да и само название городка с японского переводится, как солнечное сияние.
Знакомство с Никко мы начнем со священного моста Синкьо, который является одним из известнейших символов Японии. По легенде, мост появился здесь в конце 8-го века, когда монаху Сёдо Сёнину, странствующего с учениками в окрестностях горы Нантай, преградила путь бурная река Дайя. Монах обратился с молитвой к богам, и они откликнулись на его просьбы, прислав на помощь Духа Змей в виде седовласого старца. В руках старец держал по змее. Недолго думая, он перебросил змей на другой берег, и они превратились в мост, по которому Сёдо вместе с учениками благополучно перебрались через реку. Изначально Священным мостом могли пользоваться лишь родственники похороненного здесь великого сёгуна и специальные посланники от императора. После окончания Второй мировой войны правила смягчились, и по доскам Синкё зашаркали подошвы простых японцев.
От моста мы пройдем к храмовому комплексу Тосё-Гу. Красота природы очень гармонично переплетается здесь с великолепными творениями человеческих рук, создавая неповторимый ансамбль величия и спокойствия. Здесь нашел свой покой великий сёгун всея Японии Токугава Иэясу, на территории комплекса находится его усыпальница, а сам комплекс является примером прекрасной храмовой архитектуры Японии начала 17в. Бесчисленная резьба по дереву и обилие позолоты, применяемые для украшения лишь избранных сооружений, очень редки для Японии, где простота была основным принципом. Каких только животных, мифических и реальных, не увидишь на барельефах: здесь есть и тигры, и слоны, и драконы и кирины. Особую известность имеют изображения трёх обезьянок Мидзару, Кикидзару и Ивадзару (Не вижу зла, не слышу зла и не говорю о зле) и спящей кошки Немуринеко, чьи изображения сделал однорукий мастер Хидари Дзингоро. При этом, говорят, чтобы достичь реалистичности скульптуры спящей кошки, он 8 месяцев наблюдал за поведением кошек в жизни.
После обеда отправимся в верхнюю часть региона, к озеру Тюдзенджи, расположенному на высоте 1200м, и вулкану Нантай-даке по серпантину, насчитывающему 48 поворотов столько же, сколько букв в слоговой японской азбуке Хирагана. Неподалеку от них находится несколько красивых водопадов, в том числе и один из крупнейших природных водопадов Японии Кэгон.
Закончим наш день в традиционной японской гостинице - рёкане. Нас ждет великолепный ужин в стиле кайсеки, целебные ванны из горячих минеральных источников и сон на мягких футонах.
Никко
Второй день нашего пребвыания в прекрасном Никко мы посвятим созерцанию творений природы. Для этого совершим небольшой трекинг по специально проложенной тропе от Юмото-онсен и красивого водопада Ютаки () через живописное фантастическое болото Сендзёгохара () к другом водопаду Рюдзу ().
Водопад Ютаки берет свое начало из высокогорного озера Юноко (), которое буквально переводится с японского, как озеро горячей воды. На юге озера спокойные воды падают вниз по крутому склону высотой 70 метров, образуя живописный водопад, и продолжают свое движение по руслу реки Юкава к озеру Тюдзендзи.
В своем первом трекинге сегодня мы пройдемся вслед за течением вдоль русла реки Юкава, наслаждаясь красками осени. На высоте 1400 метров над уровнем моря река проходит через болото Сендзёгахара, которое покрывает плато между озером Тюдзендзи и Юмото-онсен. Трекинг по специально проложенной через болото тропе считается одним из лучших пешеходных маршрутов в национальном парке Никко. Особенно красиво здесь в конце октябре - начале ноября, когда болотные травы становятся красновато-желтыми, а лиственницы — блестяще-золотыми.
Закончим свой трекинг мы еще у одного живописного водопада Рюдзу, после которого река Юкава отдает свои воды озеру Тюдзендзи. В переводе с японского название означает водопад с головой дракона. Все дело в форме водопада, которая напоминает это сказочное существо. Длина водопада без малого 300м и а заканчивается он крутым каскадом, на котором поток воды делится на две части, словно на две головы дракона.
После трекинга, садимся на автобус и отправляемся на ж/д станцию Никко, откуда на поезде возвращаемся в Токио. На ночь устраиваемся в уже знакомый нам отель Toyoko Inn.
Мацумото. Дзигокудани
С утра мы снова покидаем Токио. На этот раз надолго. Мы едем в сторону Японских Альп, в город Мацумото. Знакомство с городом начнем с самой главной его достопримечательности одноименным замком Мацумото. Это один из немногих замков, сохранившихся почти в оригинальном виде до наших дней. Из-за внешнего вида замок называют замок Черного Ворона.
После замка мы поедем посмотреть на необычное природное явление. На севере префектуры Нагано находится парк Дзигокудани. Главной особенностью этого парка являются представители местной фауны обезьяны породы Макака Фуската, или Снежная обезьяна. Они имеют густой мех серо-коричневого цвета, который хорошо согревает в холода. А дополнительное тепло животные получают, сидя в естественных ваннах из горячих источников, сооруженных самой природой. Проще говоря, они греются в онсенах. Обезьяны живут большими группами, и наблюдать за их поведением может быть достаточно интересно. Они не боятся людей, поэтому вы можете подойти достаточно близко к бассейну, не тревожа их. Естественно, обезьян запрещено трогать или кормить.
После парка Дзигокудани переезжаем в город Такаока на ночь.
Ущелье Куробе
Сегодня мы отправляемся в ущелье Куробе, красивое лесное ущелье в бурных горах Северных Японских Альп. Его крутые, почти вертикальные скалы, нетронутые девственные леса и открытые горячие источники сделали его известным местом, где можно увидеть невероятные природные красоты. Не путайте его с альпийской дорогой Татеяма-Куробе, куда Японские приключения уже не раз водили экспедиции. Это места близкие, но доступ к ним осуществляется из разных точек.
Главной достопримечательностью ущелья Куробе является железная дорога с экскурсионным поездом. Эта дорога использовалась во время строительства плотины Куробе, для доставки строительных материалов и рабочих на специальном горном трамвайчике к месту работы.
Трудный процесс строительства этой плотины чуть было не превратился в кинофильм. После окончания строительства, в 1971 году, трамвайчик сделали туристическим и сейчас это один из любимейших маршрутов японцев. Торокко (так называется этот горный трамвайчик) курсирует над самым глубоким в Японии V-образным ущельем Куробэ. Маршрут проходит в горах и открыт для посещения с весны по осень. Дорога проложена буквально по уступам отвесных скал. За 80 минут поезд проходит 20 километров пути и пересекает 41 туннель и 21 мост. В зависимости от сезона здесь можно любоваться восхитительными пейзажами яркого ковра из зелени или разноцветными красками осенней листвы, а также необыкновенной красотой реки, протекающей в ущелье.
Аинокура и Сиракава-Го
Продолжаем путешествие по Японским Альпам. С утра отправляемся в этнические затерянные в горах деревни Айнокура, Суганума и Сиракава-Го, которые находится в северной части японской префектуры Гифу. Самая крупная из их, Сиракава-Го, занимает площадь в 356 квадратных километров и состоит из шести десятков домов, в которых проживает около двух тысяч человек.
История деревни берёт своё начало со знаменитого клана Тайра, жившего в Xii веке в Японии и относившегося к побочной императорской ветви. После неудачных столкновений с другим кланом Минамото, представители Тайры вынуждены были уйти в горы и обосноваться в неприступной долине Сегава. Первый дом, который был построен ими, предназначался для большой семьи. Он стал прообразом всех последующих строений Сиракавы, рассчитанных на несколько десятков человек. Некоторым домам сейчас уже более 250 лет.
Долгое время деревня была изолирована от внешнего мира. Она не была отмечена ни на одной географической карте. Густые леса, на 96% покрывающие близлежащие к Сиракаве площади, являлись непроходимыми. Благодаря этому внутри деревни сформировался свой особый коммунистический уклад (жители Сиракавы всё делали сообща, так как не могли рассчитывать на помощь из внешнего мира) и уникальный архитектурный стиль гассё-дзукури.
Деревни открылись миру лишь несколько десятков лет назад, с приходом современных технологий и возможностью строительства дорог в труднодоступных горных районах. Сейчас сюда приезжает много туристов, которые тем самым, волей-неволей, поддерживают существование этих деревень.
После прогулки по Сиракава-Го и прикосновения к этнокультуре японской нации, мы возвращаемся на ночлег в город Такаока.
Канадзава. Осака
С утра выписываемся из отеля и отправляемся в город Канадзава. Здесь находится одноимённый замок и знаменитый японский сад Кенрокуэн, который входит в тройку лучших садов Японии. Название переводится как Сад шести достоинств. Под достоинствами подразумеваются 6 признаков идеального ландшафта: простор и уединенность, дух древности и изобретательность, текущая вода и панорамные виды. Неудивительно, что на обустройство такого сада потребовалось почти 150 лет.
Рыбный рынок Омитё, который находится недалеко от замка, является крупнейшим рынком свежих продуктов в Канадзаве со времен Эдо. Сегодня это оживленная и яркая сеть крытых улиц с около 200 магазинами и киосками. Хотя большинство магазинов специализируются на превосходных местных морепродуктах, здесь также можно найти цветы, одежду, кухонные инструменты и многое другое. А какие здесь вкусные суси и сасими! Мы их обязательно попробуем!
После перекуса на рынке выезжаем в Осаку.
Здесь мы познакомимся с еще одним из красивейших и крупнейших замков Японии, его площадь составляет 1 квадратный километр, и он является одним из самых значимых исторических памятников страны. Полководец Тоётоми Хидэёси основал замок в 1597 году на месте старого храма. Строился он, опираясь на архитектуру замка Адзути, штаб-квартиры Ода Нобунага. Замок в Осаке планировалось сделать таким же неприступным, но более масштабным во всех отношениях. Именно поэтому строение не только возвышается на 5 этажей вверх, но и уходит на 3 этажа в землю, а стены башни покрыты сусальным золотом. Неприступные отвесные скалы, обрамляющие замок, рвы до 90 метров шириной, общей протяженностью 12 километров, общая монументальность и горделивая красота - замок в Осаке выразительный памятник амбициям и силе характера японских предводителей. На ночь останавливаемся в уютной гостинице.
Коя-сан
Сегодня едем в одно из самых почитаемых и священных мест в Японии. Находящаяся в самом центре полуострова Кии, с зарослями черных кедров на высоте 900 метров, гора Коя-сан является настоящим местом Силы и центром наиболее почитаемой буддийской школы Сингон самой массовой в Японии. Приезжая сюда, люди стремятся наполниться атмосферой духовности, умиротворенности и природной красоты. Основатель школы Сингон Кукай построил здесь первый храм еще 9 веке нашей эры. Со временем, в облюбованной Кукаем долине вырос целый религиозный комплекс, состоявший из множества храмов и монастырей. Всю эту общину именовали Конгобудзи, но в 1869 году это название закрепилось за головным, самым большим храмом на Коя-сан. В начале Xvii века здесь, на территории в 100 гектаров, насчитывалось более тысячи храмов и других религиозных сооружений (ныне из них сохранилось около 120). До середины 19 века, вход для женщин на Коя-сан был строго запрещен. Во время реставрации Мэйдзи, в ходе реформ, запрет сняли и сейчас число пилигримов, ежегодно отправляющихся на богомолье на гору Коя-сан, исчисляется миллионами. Здесь все пропитано духом буддизма: храмов и монастырей здесь больше чем других зданий. Мы тоже приедем сюда наполниться силой перед предстоящим путешествием и попросить Будду о лёгкой дороге и хорошей погоде.
После прогулки по святым землям Коя-сан, нас приютит на ночлег один из монастырей. Аскетичный монастырский приют, вегетарианский завтрак и ужин, и утренняя служба дадут нам возможность почувствовать почти в полной мере монастырскую жизнь.
Химедзи
Рано утром монахи в монастыре поднимут нас на службу, которая длится около получаса. После этого мы позавтракаем и выезжаем с Коя-сан в сторону Химедзи, где находится одноименный замок, именуемый еще Замком Белой Цапли. Еще один символ Японии, он еще и прославленный актер, т. к. снимался в нескольких голливудских фильмах, таких как Живешь только дважды с Шоном Коннери и Последний самурай с Томом Крузом. Но лучше один раз увидеть этот замок что называется живьем, чем сто раз в фильмах и на картинках. После реставрации, закончившейся в марте 2015 году замок стал еще белоснежнее и красивее, олицетворяя собой величие Японии времен Токугава. Замку в его нынешнем виде посчастливилось избежать разрушительных войн, поэтому он предстанет перед нами таким, каким он был 400 лет назад.
На ночь едем в Осаку и устраиваемся в уже знакомый нам отель Toyoko Inn.
Киото
Следующие 2 дня мы посвятим культурной и духовной столице Японии городу Киото. С утра пораньше мы отправимся в храм Фусими Инари () или храм Кицуне, или еще одно название храм тысячи торий. В самом дальнем конце территории храма — расположился вход на знаменитый горный маршрут. Он называется Сэнбон Тории что переводится как тысячи врат, и представляет из себя длинный коридор из красных торий ведущих вверх на вершину горы Инари, к внутреннему святилищу храма. По пути открываются великолепные виды на вечерний Киото.
Проехав немного на север мы окажемся у еще одно именитого храма Киото. Киёмидзу-дэра () - это храмовый ансамбль, куда входит множество зданий - молельный зал, пагода, основной храм, где выставлено главное божество - богиня Каннон, навес для колокола, помещения, где хранятся сутры, стойло для лошадей и т. д. Весь комплекс является национальным культурным достоянием Японии. В то время как многие другие знаменитые храмы принадлежат какой-нибудь секте, Киёмидзу-дэра - это храм для всех. Более 1000 лет паломники поднимались вверх по склону, чтобы помолиться изваянию одиннадцатиголовой Каннон и выпить воды из священного ручья. С веранды главного зала, созданной без единого гвоздя, открываются изумительные виды на Киото.
После храма мы неспешно прогуляемся по историческому району Хигасияма. Узкие шумные улочки с традиционными торговыми лавками как нельзя лучше передают атмосферу древнего Киото. В этих лавочках можно приобрести много уникальных вещей, которые продаются только здесь. Особо привлекательной является возможность приобрести глиняную посуду Кеимизу-яки.
Пообедав, отправимся изучать и любоваться замком Нидзё. Этот замок, начиная с 1626 года на протяжении почти 250 лет служил резиденцией могущественного самурайского клана Токугава, правившего Японией в течение этого периода. Он был воздвигнут неподалеку от императорского дворца, что было сделано умышленно. Несмотря на то, что за все время своего правления Токугава ни разу не посетили свою резиденцию, Нидзё своей монументальностью демонстрировал их могущество и превосходил императорский дворец и по занимаемой площади, и по красоте. Своим величием он должен был развеять всякие сомнения в незыблемости власти сёгунов дома Токугава.
Если останутся силы и время, закончим день в еще одном очень интересном и значимом храме Киото - Нанзендзи (). Храм расположен у подножия поросших лесом гор Хигасияма, и входит в пятерку крупнейших святынь дзэн-буддизма. Здесь много интересного, начиная от религиозных артефактов и заканчивая красивой природой окружающего храм просторного парка. Осенью большая территория комплекса окрашивается в ярко-желтые и огненные цвета, которые очень эффектно смотрятся на фоне аскетичных монотонных буддийских святынь.
Есть на территории храма и не буддийское сооружение. Довольно странно и необычно смотрится большой кирпичный акведук, построенный здесь в период Мэйдзи (1868-1912) для транспортировки воды и товаров между Киото и озером Бива в соседней префектуре Сига.
После активного и насыщенного дня возвращаемся на ночевку в Осаку.
Киото
Рано-рано утром отправляемся в живописный район Арасияма, находящемся на западе Киото. Он стал популярен среди приезжих еще в период Хэйан (794-1185 гг.), когда многие знатные люди приезжали сюда полюбоваться удивительной природой, особенно во время цветения сакуры и в период красных клёнов. Одна из главных достопримечательностей Арасиямы бамбуковый лес. Это зажатая посреди городских ландшафтов живописная роща, состоящая из тысяч вздымающихся ввысь вечнозеленых деревьев.
Послушав шум бамбуковой рощи на ветру, мы отправимся в находящиеся неподалеку храмы Отаги Ненбутсу дзи и Адасино Ненбутсу дзи. Эти храмы настоящие секретные места. Их редко можно встретить в путеводителях с перечнями достопримечательностей Киото. Возможно, это и к лучшему, ведь нескончаемый туристический поток вряд ли пошел бы на пользу этому удивительному месту. А посмотреть здесь есть на что: в окрестностях храма Отаги Ненбутсу дзи установлено 1200 каменных скульптур ракан, учеников-последователей Шака, основателя буддизма. Скульптуры создавали, что называется, всем миром. В храм съезжались скульпторы-любители со всей страны и вырезали человечков из камня под руководством опытного мастера Котё Нисимура. Изваяния учеников Будды получились совершенно разными: каждый со своим выражением лица, с уникальными эмоциями. Причудливые фигуры стали визитной карточкой храма, привнесли особый игровой элемент в духовную атмосферу священного места.
Закончив с храмами Ненбутсу, мы двинемся на север к следующему знаменитому храму. Кинкакудзи, что в переводе означает Храм Золотого павильона, не спроста носит такое название он буквально покрыт золотом - два верхних этажа храма полностью крыты листами сусального золота. Кристальная гладь озера Кёкоти (Озеро-Зеркало), на берегу которого возвышается храм, отражает великолепное сияние этого золотого чуда, а островки и камни, гармонично обрамляющие сказочный пейзаж, лишь подчеркивают его изысканную красоту.
От Золотого павильона мы пройдемся пешком до еще одного буддийского храма Рёан-дзи, известного благодаря своему саду камней. На площадке, засыпанной белым гравием, расположено 15 черных необработанных камней. Считается, что с какой бы точки ни рассматривал посетитель сада эту композицию, пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения, загороженный другими камнями. Полностью наблюдать все камни можно, только воспарив в воздухе над садом и посмотрев на него сверху. Считается, что увидеть все 15 камней может только достигший просветления.
Во второй половине дня мы отправимся в известный и популярный квартал Гион, где сходим на представление театра Уголок Гиона. В этом театре мы сможем познакомиться с семью видами исполнительских искусств, наиболее известным из которых является танец Кио-Май в исполнении танцовщиц Майко. После представления мы прогуляемся по улочкам старинного квартала Киото и почувствуем его очарование. А поздним вечером сядем в синкансен и отправимся в Нагою. Там и заночуем.
Нагоя
Я видел это собственными глазами! Это было невероятно, и я хочу показать это вам! Розовые лепестки цветущей сакуры на фоне алых листьев момидзи. Не верите? Сегодня убедитесь сами. Но для начала мы посмотрим 2 замка, находящихся в Нагое.
Замок Нагоя был построен по приказу Иэясу Токугва в 1612 году. Со стратегической точки зрения он занимал важную позицию на тракте Токайдо и, в случае чего, его задачей было отразить нападения со стороны Осаки. Замок является типичным равнинным замком. До реставрации Мэйдзи замок Нагоя процветал, в нем жили правили родственники рода Токугава по линии Овари, являющиеся главными из трех линий династии.
В мае 1945 года во время воздушных налетов на Нагою большинство зданий, включая главный и маленький донжоны, а также дворец Хоммару, были сожжены. К счастью, в пожаре уцелели три угловые башни, ворота и большинство картин на дверях и стенах дворца Хоммару. Они были объявлены важными культурных ценностями и переданы в музей, который сейчас находится внутри замка.
Замок Киёсу не так популярен, как Нагойский, хотя не менее интересен. И его история более древняя. Замок появился в тогдашней провинции Овари между 1394 и 1427 годами. До того, как Токугава Иэясу приказал строить замок в Нагое, именно Киёсу являлся центром власти в регионе. В 1555 году этот замок захватил и облюбовал в качестве своей резиденции Ода Нобунага, один из трех великих объединителей Японии. Многие экспонаты, выставленные в крепости связаны с этим известным японским военачальником. В 1586 году, сын Нобунаги, Ода Нобукацу, получив от отца в управление замок Киёсу, провел масштабную реконструкцию, добавив к нему оборонительных сооружений, большой и малый донджон. В начале эпохи Эдо замок перешел во владение роду Токугава. В 1609 году, по приказу Токугава Иэясу большинство зданий замка Кийосу были демонтированы и использованы для постройки замка в Нагое. После этого про Киёсу забыли, и городок постепенно пришел в забвение. И лишь в 1989 году, к столетию основания современного города Киёсу, замок решили восстановить. Копия замка не является точной, так как не сохранилось ни планов, ни иллюстраций оригинального замка Киёсу, а реконструкция основана на донжоне замка Инуяма, который имел типичную архитектуру равнинных замкков того периода…
Насмотревшись на замки, мы отправляемся в парк Обара Фуреаи, где можно увидеть нежно розовый цвет вишневых деревьев среди огненно-красных и ярко-оранжевых цветов осенних листьев. Это место уникально, других таких в Японии нет. Все дело в специально выведенном сорте сакуры, называемым Сикизакура (), которая цветет два раза в год весной и осенью. И создает невероятно красивую, фантастическую сцену. Более
10 тысяч редких деревьев Сикизакуры цветут в парке Обара Фуреаи () в течение всего ноября. Говорят, что деревья появились здесь в начале 19-го века, когда самурайский врач Фудзимото Генсеки () привез одно из них из храма в Нагое. Это деревце было посажено в Обара, где прижилось и распространилось по всему району. Ныне Сикизакура является памятником природы, охраняемым государством, а в Обара каждый год с 11 по 30 ноября проводится фестиваль Обара Сикизакура Мацури ().
Охоту на момидзи продолжим в долине Коранкеи (), считающейся одним из лучших мест для любования красным кленовым листом в регионе Тюбу. В 17 веке главный священник храма Кодзакудзи, посадил несколько клёнов в долине недалеко от храма, что побудило многих местных жителей последовать его примеру и сделать то же самое. Сегодня посетители долины Коранкеи могут увидеть плоды этих усилий в виде прекрасных осенних пейзажей, которые достигают своего пика примерно с середины до конца ноября каждого года.
На ночь возвращаемся в город Нагоя.
Хаконе
С самого утра едем в Хаконе - город-курорт на горячих источниках со множеством достопримечательностей и развлечений, который находится в непосредственной близости от священной горы Фудзи. В хорошую погоду открывается великолепный вид на нее.
Хаконе это название большого спящего вулкана. Его извержение последний раз было 3000 лет назад. После него, в кальдере вулкана образовалось красивое озеро Аси, по которому сейчас совершают небольшие круизы прогулочные корабли в виде средневековых пиратских фрегатов. Рядом с озером расположен храм Хаконе. От храма по мощенной булыжником лестнице можно спуститься к озеру и увидеть стоящие прямо в воде гигантские красные тории.
В Хаконе есть много интересных уникальных музеев, например музей современного искусства под открытым небом. Он был открыт в 1969 году и стал первым в Японии музеем, в прямом смысле не имеющим крыши над головами посетителей. На территории музея, которая составляет более 70 тысяч кв. метров, установлены более 120 скульптур, авторами которых являются мастера с мировыми именами такие, как Роден, Пабло Пикассо, Генри Мур и другие, а также несколько японских художников.
Вдоволь нагулявшись по достопримечательностям, мы отправимся в рёкан на горячих источниках наслаждаться традиционным японским гостеприимством, нежится в чудесных ротенбуро и пробовать традиционные японские блюда. После потрясающего ужина нас ждут мягкие футоны и крепкий сон.
Токио
Проснувшись в наших уютных номерах и подкрепившись традиционным японским завтраком, мы выезжаем в Токио.
Первым делом мы попадем в район Синдзюку, которая славится своими шумными улицами со светящимися вывесками, многочисленными торгвовыми центрами и уютными кафешками и ресторанчиами. В этом районе находится наш отель и мы, забросив вещи, отправимся гулять.
Мы пройдем от станции Синдзюку до станции Сибуя, по пути заглянув в храм Мейдзи () и парк Йоёги ().
Храм Мэйдзи - самое крупное и самое значимое синтоисткое сооружение в Токио. Он был построен в 1920 году и посвящен императору Мэйдзи и императрице Сёкен. Святыня была разрушена во время Второй мировой войны, но вскоре после этого была восстановлена.
Император внёс большой вклад в историю и культуру Японии. По историческим справкам, видно, что в период правления Муцухито, государство превратилось в ведущую мировую державу. После их смерти, японцы хотели навсегда сохранить память о самом почитаемом императоре Японии. Осенью в храме проходят выставки хризантемы - это цветок Императорского Дома Японии.
Недалеко от храма Мейдзи находится парк Йоёги - одно из лучших мест для прогулок в Токио в период момидзи. Прак изестен своими деревьями гинкго, которые осенью становятся светящимися золотисто-желтыми, так и кленами. Контраст из желтого и ярко-красного цветов выглядит очень впечатляюще и никого не оставит равнодущным.
После созерцания прекрасного сада мы попадем прямо в самый центр современного японского мегаполиса на Сибую. Именно здесь находится знаменитый кроссовый перекресток и памятник верному псу Хатико. Это место очень популярно у японской молодежи. Здесь часто назначают первое свидание, потому что считается, что начатые здесь отношения будут крепкими и верными.
Пройдя по перекрестку и сфотографировавшись у памятника Хатико, мы поднимемся на Shibuya Sky - смотровую площадку под открытым небом, находящуюся на крыше одного из небоскребов. Выстота небоскреба примерно 230 метров над землей и он является самой высокой точкой в районе Сибуя.
Недалеко от станции Сибуя, в районе Роппонги сейчас строится новый совремненный архитектруный комплекс Azabudai Hills. Именно сюда осенью 2023 года должен переехать с Одайбы пожалуй самый необычный и интересный музей в Японии - музей цифрового искусства Mori Building Digital Art. Он полностью создан на цифровых и оптических технологиях экспериментальной японской компанией teamlab, в которую входят дизайнеры, компьютерщики, инженеры и программисты. Здесь нету статичности и не ощущается границ, можно гулять по огромному пространству музея и видеть, как оживают картины и выходят из своих рамок, пройти по аллее с сакурой и полюбоваться, как слетают с нее легкие розовые лепестки, или очутиться в сказочном лесу с фантастическими зверями и птицами. Будем надеяться, что к нашему приезду музей уже откроется в новом месте, но даже если этого не случится, мы посетим другой, похожий проект teamlab Planets.
На этом наша экскурсионная часть путешествия по Японии окончена. На ночевку едем в отель Toyoko Inn на Синдзюку.
Свободный день
Свободный день. Токио большой город. И каждому здесь найдется занятие по душе. Я подскажу где и что можно посмотреть. Можно поехать на блошиный рынок и залипнуть там на целый день. Поверьте, токийский блошиный рынок это нечто. Лично я там всегда залипаю.
А можно поехать на Одайбу искусственный насыпной остров, своего рода утопия, то, как японцы видят город будущего. Он был построен на месте огромной мусорной свалки, которая здесь существовала до 1990-х годов. Одайба город праздник, город огней, музыки и развлечений. Здесь можно гулять по набережной или над ней, любуясь Токийским заливом, прокатиться на прогулочном катере, зайти во множество магазинчиков, сфотографироваться на фоне статуи Свободы, познакомиться с роботом Асимо и попробовать на себе новинки технического прогресса.
На ночь возвращаемся в наш отель.
Вылет в Россию
Наше путешествие по Японии окончено. Но прощаться с полюбившейся страной мы не будем, мы обязательно вернемся сюда в другие сезоны: весной во время цветения сакуры, летом, чтобы поучаствовать в фестивале Обон и забраться на высочайшую гору страны - священную Фудзи и зимой, чтобы покататься на великолепных горнолыжных склонах Японских Альп.
Также, желающие могут задержаться в стране еще на какое-то время - мы поможем с бронированием гостиниц, покупкой билетов, организацией логистики и подскажем чем еще заняться в Токио и окрестностях.
