Откройте для себя священный остров Мияджима — жемчужину Японии! Посетите легендарный храмовый комплекс Итсукушима с «плавающими» воротами тории, прогуляйтесь среди сотен будд в храме Дайшо-ин и поднимитесь на гору Мисен за захватывающими видами на море Сэто.
Описание экскурсии
Погружение в священные тайны острова Мияджима Приглашаем вас в незабываемое путешествие по одному из самых почитаемых мест Японии — священному острову Мияджима. Эта экскурсия откроет для вас уникальные сокровища острова, скрытые от глаз обычных путешественников. Что вас ждёт:
- Святилище Итсукушима — величественный храмовый комплекс, построенный в VI веке прямо над морской гладью. Вы увидите знаменитые «плавающие» ворота тории, ставшие символом Японии.
- Храм Дайшо-ин — древний буддийский комплекс школы Сингон. Вас ждёт прогулка среди сотен уникальных статуй Будды и посещение священного грота.
- Восхождение на гору Мисен — для любителей активного отдыха предлагается увлекательный хайкинговый маршрут к горным храмам. С вершины открываются захватывающие виды на Внутреннее море Сэто и окружающие острова.
- Культурный опыт — посещение аутентичных мест, скрытых от глаз обычных туристов, и знакомство с местной культурой.
В программе вас ждёт также дегустация знаменитых момиджи мандзю — традиционных японских сладостей с начинкой из кленовых листьев, ставших визитной карточкой острова. Не упустите шанс прикоснуться к древним традициям Японии и открыть для себя сокровенные тайны священного острова! Важная информация:.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святилище Итсукушима
- Храм Дайшо-ин
- Гора Мисен
- Тории
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на паромы, туда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Билет на канатную дорогу
Место начала и завершения?
Паромная станция Мияджима-гучи
Когда и сколько длится?
Когда: Разписание возможного бронирования: С понедельника по воскресенье, с 7.30 до 11.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по сезону и в удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.