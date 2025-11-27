Погружение в священные тайны острова Мияджима Приглашаем вас в незабываемое путешествие по одному из самых почитаемых мест Японии — священному острову Мияджима. Эта экскурсия откроет для вас уникальные сокровища острова, скрытые от глаз обычных путешественников. Что вас ждёт:

Святилище Итсукушима — величественный храмовый комплекс, построенный в VI веке прямо над морской гладью. Вы увидите знаменитые «плавающие» ворота тории, ставшие символом Японии.

Храм Дайшо-ин — древний буддийский комплекс школы Сингон. Вас ждёт прогулка среди сотен уникальных статуй Будды и посещение священного грота.

Восхождение на гору Мисен — для любителей активного отдыха предлагается увлекательный хайкинговый маршрут к горным храмам. С вершины открываются захватывающие виды на Внутреннее море Сэто и окружающие острова.

Культурный опыт — посещение аутентичных мест, скрытых от глаз обычных туристов, и знакомство с местной культурой.

В программе вас ждёт также дегустация знаменитых момиджи мандзю — традиционных японских сладостей с начинкой из кленовых листьев, ставших визитной карточкой острова. Не упустите шанс прикоснуться к древним традициям Японии и открыть для себя сокровенные тайны священного острова! Важная информация:.

Одевайтесь по сезону и в удобную обувь.