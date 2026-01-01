Мои заказы

Индивидуальный тур по острову Кюсю с программой на выбор

Увидеть самурайский замок, побывать в Нагасаки, полюбоваться вулаканическими пейзажми
Кюсю — колыбель японской цивилизации, регион с уникальной природой, действующими вулканами и лучшими термальными курортами.

И только от вас зависит, каким остров предстанет перед вами! Мы приготовили три варианта программы на
читать дальшеуменьшить

любой вкус: мистические ущелья или старинные храмы, «адские» источники или инопланетные пейзажи, круиз по островам или экскурсия на родину местного фарфора. Что бы вы ни выбрали — будет интересно и очень фотогенично.

Индивидуальный тур по острову Кюсю с программой на выбор
Индивидуальный тур по острову Кюсю с программой на выбор
Индивидуальный тур по острову Кюсю с программой на выбор

Описание тура

Организационные детали

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

По желанию и запросу любые локации можно поменять на другие.

Организация тура возможна для большей группы (5-7 человек). В этом случае трансферы запланированы на минивэне гида, стоимость рассчитывается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Замок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или Нагасаки

Вариант 1: «Сердце Кюсю»
- Замок Кумамото 17 века — один из трёх величайших замков Японии.
- Сад Суйдзэндзи — исторический ландшафтный парк 17 века, он знаменит воссозданными миниатюрными пейзажами: здесь можно увидеть искусственную гору Фудзи и 53 почтовые станции тракта Токайдо.

Вариант 2: «Северное кольцо»
- Храм Дадзайфу Тэммангу, окруженный 6000 сливовых деревьев.
- Укиха Инари с десятками ярко-красных ворот тории, идущих вверх по склону горы.
- Мамеда-мати — купеческий квартал эпохи Эдо.

Вариант 3: «Нагасаки — город на холмах»
- Гловер Гарден — район со старинными европейскими особняками и лучшим видом на порт Нагасаки.
- Остров Дэсима — голландская торговая фактория, единственное окно Японии в мир в годы изоляции.
- Гора Инаса, откуда открывается впечатляющий вид на город.

Замок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или НагасакиЗамок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или Нагасаки
2 день

Вулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островам

Вариант 1: Асо — инопланетные пейзажи
- Смотровая Дайканбо с панорамным видом на кальдеру вулкана Асо — одну из крупнейших в мире.
- Кусасэнри — огромное плато внутри кратера с озёрами, пейзаж напоминает Исландию.
- Святилище Камисикими Куманоимасу — настоящий «Лес духов» из аниме.

Вариант 2: Юфуин и Кудзю
- Городок Юфуин с очаровательными улочками и озером Кинрин, где из воды бьют горячие ключи.
- Подвесной мост Коконое Юмэ — самый высокий пешеходный мост в Японии с захватывающим видом на водопады.
- Шоссе Яманами считается одной из самых красивых дорог в стране.

Вариант 3: Сасебо и 99 островов
- Смотровая Исидаке с видом на архипелаг Кудзюкусима (99 островов). Здесь снимали кадры для фильма «Последний самурай».
- Круиз — прогуляетесь на катере между крошечными зелёными островками.

Вулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островамВулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островам
3 день

Такатихо, Бэппу или Арита

Вариант 1: Такатихо — колыбель мифов
- Ущелье Такатихо — желающие арендуют лодку, чтобы проплыть мимо водопада Манай, падающего с базальтовых скал.
- Святилище Амано Ивато — где, согласно легенде, богиня солнца Аматэрасу скрывалась в пещере.
- Нагаси-сомэн — не просто еда, но и развлечение. Тонкая пшеничная лапша сомэн пускается по прохладной воде вниз по специальному желобу, а люди должны поймать её палочками на лету.

Вариант 2: Бэппу — город пара
- «Ады Бэппу» — геотермальные источники разных цветов: от лазурного до ярко-красного.
- Обед, приготовленный на пару из недр земли.
- Онсэн Такегавара — старинная баня 1879 года, где можно принять знаменитые песочные ванны.

Вариант 3: Арита и Ютоку Инари
- Городок Арита — родина японского фарфора. Вы посетите карьер Идзумияма и мастерские.
- Храм Ютоку Инари — огромный храмовый комплекс, построенный на высоких деревянных сваях на склоне горы.
- Уэсино-онсэн — курорт славится щелочными водами, богатыми натрием, которые делают кожу мягкой и гладкой.

Такатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или АритаТакатихо, Бэппу или Арита

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение сертифицированным гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты до Кюсю и обратно
  • Билеты для гида из Токио в Кюсю и обратно - ок. 10 000 ₽
  • Проживание, включая номер для гида - ок. 6000 ₽ в сутки
  • Питание
  • Аренда авто - 6000 ₽ в сутки
  • Топливо, скоростные дороги, платные парковки
  • Входные билеты
  • Виза
  • Можем организовать тур для большей группы (до 7 чел.), стоимость рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи зависит от программы, которую вы выберете, 9:00
Завершение: Место финиша зависит от программы, которую вы выберете, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Нагасаках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1186 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите
читать дальшеуменьшить

на билетах для гида. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нагасаках
Все туры из Нагасаков
от $1390 за тур