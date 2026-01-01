Вариант 1: «Сердце Кюсю»

- Замок Кумамото 17 века — один из трёх величайших замков Японии.

- Сад Суйдзэндзи — исторический ландшафтный парк 17 века, он знаменит воссозданными миниатюрными пейзажами: здесь можно увидеть искусственную гору Фудзи и 53 почтовые станции тракта Токайдо.

Вариант 2: «Северное кольцо»

- Храм Дадзайфу Тэммангу, окруженный 6000 сливовых деревьев.

- Укиха Инари с десятками ярко-красных ворот тории, идущих вверх по склону горы.

- Мамеда-мати — купеческий квартал эпохи Эдо.

Вариант 3: «Нагасаки — город на холмах»

- Гловер Гарден — район со старинными европейскими особняками и лучшим видом на порт Нагасаки.

- Остров Дэсима — голландская торговая фактория, единственное окно Японии в мир в годы изоляции.

- Гора Инаса, откуда открывается впечатляющий вид на город.