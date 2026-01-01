И только от вас зависит, каким остров предстанет перед вами!
Описание тура
Организационные детали
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
По желанию и запросу любые локации можно поменять на другие.
Организация тура возможна для большей группы (5-7 человек). В этом случае трансферы запланированы на минивэне гида, стоимость рассчитывается индивидуально.
Программа тура по дням
Замок Кумамото и сад Суйдзэндзи, древние храмы или Нагасаки
Вариант 1: «Сердце Кюсю»
- Замок Кумамото 17 века — один из трёх величайших замков Японии.
- Сад Суйдзэндзи — исторический ландшафтный парк 17 века, он знаменит воссозданными миниатюрными пейзажами: здесь можно увидеть искусственную гору Фудзи и 53 почтовые станции тракта Токайдо.
Вариант 2: «Северное кольцо»
- Храм Дадзайфу Тэммангу, окруженный 6000 сливовых деревьев.
- Укиха Инари с десятками ярко-красных ворот тории, идущих вверх по склону горы.
- Мамеда-мати — купеческий квартал эпохи Эдо.
Вариант 3: «Нагасаки — город на холмах»
- Гловер Гарден — район со старинными европейскими особняками и лучшим видом на порт Нагасаки.
- Остров Дэсима — голландская торговая фактория, единственное окно Японии в мир в годы изоляции.
- Гора Инаса, откуда открывается впечатляющий вид на город.
Вулканические пейзажи, городок Юфуин или круиз по островам
Вариант 1: Асо — инопланетные пейзажи
- Смотровая Дайканбо с панорамным видом на кальдеру вулкана Асо — одну из крупнейших в мире.
- Кусасэнри — огромное плато внутри кратера с озёрами, пейзаж напоминает Исландию.
- Святилище Камисикими Куманоимасу — настоящий «Лес духов» из аниме.
Вариант 2: Юфуин и Кудзю
- Городок Юфуин с очаровательными улочками и озером Кинрин, где из воды бьют горячие ключи.
- Подвесной мост Коконое Юмэ — самый высокий пешеходный мост в Японии с захватывающим видом на водопады.
- Шоссе Яманами считается одной из самых красивых дорог в стране.
Вариант 3: Сасебо и 99 островов
- Смотровая Исидаке с видом на архипелаг Кудзюкусима (99 островов). Здесь снимали кадры для фильма «Последний самурай».
- Круиз — прогуляетесь на катере между крошечными зелёными островками.
Такатихо, Бэппу или Арита
Вариант 1: Такатихо — колыбель мифов
- Ущелье Такатихо — желающие арендуют лодку, чтобы проплыть мимо водопада Манай, падающего с базальтовых скал.
- Святилище Амано Ивато — где, согласно легенде, богиня солнца Аматэрасу скрывалась в пещере.
- Нагаси-сомэн — не просто еда, но и развлечение. Тонкая пшеничная лапша сомэн пускается по прохладной воде вниз по специальному желобу, а люди должны поймать её палочками на лету.
Вариант 2: Бэппу — город пара
- «Ады Бэппу» — геотермальные источники разных цветов: от лазурного до ярко-красного.
- Обед, приготовленный на пару из недр земли.
- Онсэн Такегавара — старинная баня 1879 года, где можно принять знаменитые песочные ванны.
Вариант 3: Арита и Ютоку Инари
- Городок Арита — родина японского фарфора. Вы посетите карьер Идзумияма и мастерские.
- Храм Ютоку Инари — огромный храмовый комплекс, построенный на высоких деревянных сваях на склоне горы.
- Уэсино-онсэн — курорт славится щелочными водами, богатыми натрием, которые делают кожу мягкой и гладкой.
Что включено
- Экскурсии по программе
- Сопровождение сертифицированным гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты до Кюсю и обратно
- Билеты для гида из Токио в Кюсю и обратно - ок. 10 000 ₽
- Проживание, включая номер для гида - ок. 6000 ₽ в сутки
- Питание
- Аренда авто - 6000 ₽ в сутки
- Топливо, скоростные дороги, платные парковки
- Входные билеты
- Виза
- Можем организовать тур для большей группы (до 7 чел.), стоимость рассчитывается индивидуально