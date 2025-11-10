Питание. Включены походные завтраки и ужины. Обеды в магазинах/кафе по пути следования и питание в дни проживания в апарт-отеле оплачиваются отдельно. Номера оборудованы мини-кухней — можно покупать продукты и готовить самостоятельно.

Транспорт. Минивэн, машина сопровождения на время веломаршрута (в том числе для перевозки снаряжения и вещей). Велосипед лучше взять свой, чтобы он был настроен именно под вас на длинную дистанцию. Если необходимо, я помогу с арендой на месте.

Возраст участников. 18-65.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки (при необходимости поможем с получением). При оформлении через визовый центр вам необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.

Уровень сложности. Высокий. Тур рассчитан на опытных велосипедистов, способных уверенно преодолевать до 100 км в день по асфальту с набором высоты до 1500 м.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.