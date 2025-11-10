Мои заказы

На велосипедах и с палатками по Окинавским островам (мини-группа)

Исколесить японскую провинцию, насладиться единением с природой и отыскать руины королевства Рюкю
Как сделать путешествие по удивительной Японии ещё более необыкновенным? Исследовать её на велосипеде (необходимо привезти свой или арендовать на месте)! Мы отправимся по островам префектуры Окинава — самой южной провинции
страны, стоящей на руинах монархии Рюкю.

Отыщем следы древнего королевства — развалины некогда величественных замков — и понаблюдаем за нынешней жизнью глубинки в колоритных рыбацких деревушках и ухоженных фермерских хозяйствах.

Вдыхая бриз Тихого океана, проедем скалистые мысы, уединённые пляжи, бурлящие водопады, тропические и мангровые леса.

Чтобы прочувствовать полное единение с природой, будем жить в палатках, но с комфортом — в благоустроенных кемпингах с удобствами.

А до и после тура остановимся в апартаментах с мини-кухней, стиральной и сушильной машинами — будет возможность самостоятельно приготовить еду и привести в порядок одежду по завершении маршрута.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Питание. Включены походные завтраки и ужины. Обеды в магазинах/кафе по пути следования и питание в дни проживания в апарт-отеле оплачиваются отдельно. Номера оборудованы мини-кухней — можно покупать продукты и готовить самостоятельно.

Транспорт. Минивэн, машина сопровождения на время веломаршрута (в том числе для перевозки снаряжения и вещей). Велосипед лучше взять свой, чтобы он был настроен именно под вас на длинную дистанцию. Если необходимо, я помогу с арендой на месте.

Возраст участников. 18-65.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки (при необходимости поможем с получением). При оформлении через визовый центр вам необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.

Уровень сложности. Высокий. Тур рассчитан на опытных велосипедистов, способных уверенно преодолевать до 100 км в день по асфальту с набором высоты до 1500 м.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Будет время, чтобы восстановить силы после перелёта, собрать велосипеды, упаковать снаряжение.

2 день

Мысы Занпа, Маэда, Манзама, полуостров Мотобу, гора Яэ

Ранним утром начинаем веломаршрут и отправляемся в сторону полуострова Мотобу. Здесь, на вершине горы Яэ, находится самая высокая обзорная точка Окинавы с невероятной панорамой окрестностей. При желании можем посетить океанариум неподалёку, один из крупнейших в мире. По пути проедем несколько живописных мысов — Занпа, Маэда, Манзама. Заночуем в уютном кемпинге на небольшом острове.

3 день

Остров Коури, водопады Татаки и Кидзёка, мосты, мыс Хедо

Прокатимся вокруг острова Коури, к которому ведёт колоритный мост. Посетим водопады Татаки и Кидзёка — жемчужины национального парка «Ямбару». Заедем на заброшенный мост Нагао, с которого открывается потрясающий вид на горы, поросшие тропическим лесом. Завершим ездовой день на мысе Хедо, самой северной точке Окинавы. Заночуем неподалёку, в уединённом кемпинге с великолепным видом на Тихий океан.

4 день

Тропический и мангровый леса, формация Кайо

Проедем сквозь тропический лес национального парка «Ямбару». Посетим формацию Кайо — геологический памятник эпохи эоцена. Осмотрим мангровые заросли в устье реки Оура. Заночуем в живописном кемпинге на берегу Тихого океана.

5 день

Мангровые заросли, пещера Окинава или руины замка Кацурэн

Продолжим движение вдоль тихоокеанского берега. На маршруте встретим мангровый лес в устье реки Окукуби. В зависимости от погоды и настроения посетим пещеру Окинава или руины замка Кацурэн. Заночуем в кемпинге на побережье.

6 день

Мысы Тинэн и Ара, пляж Гуситян, руины замка Гусикава, остров Сэнага

В южной части острова остановимся на смотровой площадке на мысе Тинэн. Рассмотрим огромные валуны на пляже Гуситян, полюбуемся океаном с мыса Ара, заедем к руинам замка Гусикава. Завершим веломаршрут, наслаждаясь закатом на острове Сэнага с видом на Восточно-Китайское море и взлетающие из аэропорта самолёты. Ночуем в апарт-отеле.

7 день

Свободный день

Это резервный день на случай форс-мажоров. Вы можете провести его, гуляя по Нахе или отправившись за сувенирами. Ночуем в апарт-отеле.

8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Аренда снаряжения (палатка, спальник, коврик, кемпинговая мебель)
  • Завтраки и ужины на веломаршруте
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Машина сопровождения на веломаршруте
  • Сопровождение гидом
  • Местная сим-карта с предоплаченным трафиком
  • Эвакуация в случае форс-мажоров
  • Помощь в получении визы
Что не входит в цену
  • Билеты в Наху и обратно в ваш город
  • Обеды на веломаршруте
  • Питание в дни проживания в апарт-отеле
  • Велосипед (необходимо взять свой или арендовать на месте)
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Нахи, точное время по договорённости
Завершение: Аэропорт Нахи, первая половина дня, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваш гид в Нахе
Привет! Меня зовут Анатолий, и я жизни не представляю без велосипеда. Живу в Японии и организую уникальные велотуры по самым живописным ее уголкам: от тропического рая Окинавы до лавандовых полей
Хоккайдо, от извилистых асфальтовых дорог вдоль побережья Тихого океана до техничных горных трасс в лучших байк-парках. Гревел, эндуро, даунхилл – здесь найдется маршрут для каждого! Япония – страна с потрясающей природой и удивительной культурой. Что может быть прекрасней, чем насладиться ей в неспешном велосипедном темпе, вдали от суеты больших городов и туристических толп? Особенно, когда всю организацию (трансфер, проживание, питание, маршрут, визы, связь и т. д.) на себя возьмет местный гид, а тебе останется самое приятное – крутить педали и наслаждаться роскошными видами. Готовы отправиться в путешествие мечты? Тогда поехали!

