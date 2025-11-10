Описание тура
Организационные детали
Питание. Включены походные завтраки и ужины. Обеды в магазинах/кафе по пути следования и питание в дни проживания в апарт-отеле оплачиваются отдельно. Номера оборудованы мини-кухней — можно покупать продукты и готовить самостоятельно.
Транспорт. Минивэн, машина сопровождения на время веломаршрута (в том числе для перевозки снаряжения и вещей). Велосипед лучше взять свой, чтобы он был настроен именно под вас на длинную дистанцию. Если необходимо, я помогу с арендой на месте.
Возраст участников. 18-65.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве или консульстве не менее чем за 2 недели до поездки (при необходимости поможем с получением). При оформлении через визовый центр вам необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.
Уровень сложности. Высокий. Тур рассчитан на опытных велосипедистов, способных уверенно преодолевать до 100 км в день по асфальту с набором высоты до 1500 м.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Будет время, чтобы восстановить силы после перелёта, собрать велосипеды, упаковать снаряжение.
Мысы Занпа, Маэда, Манзама, полуостров Мотобу, гора Яэ
Ранним утром начинаем веломаршрут и отправляемся в сторону полуострова Мотобу. Здесь, на вершине горы Яэ, находится самая высокая обзорная точка Окинавы с невероятной панорамой окрестностей. При желании можем посетить океанариум неподалёку, один из крупнейших в мире. По пути проедем несколько живописных мысов — Занпа, Маэда, Манзама. Заночуем в уютном кемпинге на небольшом острове.
Остров Коури, водопады Татаки и Кидзёка, мосты, мыс Хедо
Прокатимся вокруг острова Коури, к которому ведёт колоритный мост. Посетим водопады Татаки и Кидзёка — жемчужины национального парка «Ямбару». Заедем на заброшенный мост Нагао, с которого открывается потрясающий вид на горы, поросшие тропическим лесом. Завершим ездовой день на мысе Хедо, самой северной точке Окинавы. Заночуем неподалёку, в уединённом кемпинге с великолепным видом на Тихий океан.
Тропический и мангровый леса, формация Кайо
Проедем сквозь тропический лес национального парка «Ямбару». Посетим формацию Кайо — геологический памятник эпохи эоцена. Осмотрим мангровые заросли в устье реки Оура. Заночуем в живописном кемпинге на берегу Тихого океана.
Мангровые заросли, пещера Окинава или руины замка Кацурэн
Продолжим движение вдоль тихоокеанского берега. На маршруте встретим мангровый лес в устье реки Окукуби. В зависимости от погоды и настроения посетим пещеру Окинава или руины замка Кацурэн. Заночуем в кемпинге на побережье.
Мысы Тинэн и Ара, пляж Гуситян, руины замка Гусикава, остров Сэнага
В южной части острова остановимся на смотровой площадке на мысе Тинэн. Рассмотрим огромные валуны на пляже Гуситян, полюбуемся океаном с мыса Ара, заедем к руинам замка Гусикава. Завершим веломаршрут, наслаждаясь закатом на острове Сэнага с видом на Восточно-Китайское море и взлетающие из аэропорта самолёты. Ночуем в апарт-отеле.
Свободный день
Это резервный день на случай форс-мажоров. Вы можете провести его, гуляя по Нахе или отправившись за сувенирами. Ночуем в апарт-отеле.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1590
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Аренда снаряжения (палатка, спальник, коврик, кемпинговая мебель)
- Завтраки и ужины на веломаршруте
- Трансферы от/до аэропорта
- Машина сопровождения на веломаршруте
- Сопровождение гидом
- Местная сим-карта с предоплаченным трафиком
- Эвакуация в случае форс-мажоров
- Помощь в получении визы
Что не входит в цену
- Билеты в Наху и обратно в ваш город
- Обеды на веломаршруте
- Питание в дни проживания в апарт-отеле
- Велосипед (необходимо взять свой или арендовать на месте)
- Визовый сбор (при необходимости)
- Минимальное количество участников - 2 человека