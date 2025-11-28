Добро пожаловать на остров кроликов — Окуносима, где более 700 пушистых обитателей бегают прямо у ваших ног.
Мы погуляем по пляжам, накормим кроликов, а заодно увидим полуразрушенные здания времён Второй мировой,
Описание экскурсииОкуносима — живописный остров в Внутреннем Японском море, известный своими дикими, но дружелюбными обитателями — более 700 кроликов. Они свободно бегают по всей территории и охотно идут на контакт, особенно если угостить их морковкой. Мы прогуляемся по острову, заглянем на пляжи с чистым песком и прозрачной водой, а также увидим полуразрушенные здания времён Второй мировой. Именно здесь в подземных лабораториях производили химическое оружие — сегодня остались только развалины и затопленные гроты, ставшие частью островного пейзажа. С Окуносимы открываются панорамные виды на море и соседние острова — это отличное место для фотопаузы или тихого отдыха у воды. А если захочется чего-то вкусного и необычного — по желанию можно заглянуть в местный Музей джема и приготовить варенье по японскому рецепту. Экскурсия пешеходная, маршрут несложный, с достаточным временем для общения с кроликами, отдыха и прогулки. Важная информация: Музей Джема – нужна предварительная бронь, без которой может не оказаться мест.
Начало с 9 утра до полудня. Если так получится у Вас, что немного будете опаздывать, ничего страшного, обязательно Вас дождусь!:)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Остров Окуношима - прогуляемся вдоль прибрежной линии и забежим на его вершину с отличными видами
- 2. Запущенные здания времен Второй мировой войны - пройдемся по небольшой их части
- 3. Музей Джема - место где делают варенье, которое продается по всей стране
Что включено
- Услуги гида
- Билет на паром (туда и обратно)
- Отличное настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспортные расходы до места проведения экскурсии
- Обед
- Выловить фугу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Таданоуми, JR Kure Line, префектура Хиросима
Завершение: Ст. Тадано-уми
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Музей Джема - нужна предварительная бронь
- Без которой может не оказаться мест
