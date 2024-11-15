С комфортом и в небольшой
Описание тура
Организационные детали
Вам необходимо собрать пакет документов для получения визы в Японию. Далее предоставить их в консульство в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. Также вместе с документами нужно предоставить маршрут поездки. Если возникнут вопросы, организатор готов проконсультировать. Рекомендуем оформить страховку.
Если у вас нет иностранной карты, возьмите с собой наличные доллары.
Рекомендуем взять с собой удобную обувь, рюкзак для ежедневных прогулок, зонтик или дождевик, утеплённую одежду на случай похолодания, купальные принадлежности, индивидуальные лекарства.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, экскурсий и прочие подготовительные расходы (подписывается договор). Остаток необходимо оплатить за 2 недели до начала тура. Возврат второй части предоплаты (50%) возможен не менее чем за 60 дней до старта.
Проживание. В комфортабельных отелях 3* и 4* с высоким рейтингом. 2-местное размещение. 1-местное возможно с доплатой. Обращаем внимание, что японские номера меньше привычных европейских. Токио: Via Inn Nihonbashi Ningyocho, Hotel Villa Fontaine Tokyo-Hamamatsucho. Киото: ALA Hotel Kyoto, Travelodge Kyoto Shijo Kawaramachi. Осака: APA Hotel Namba-Shinsaibashi.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно. Будем заходить в кафе, рестораны, рамённые, пробовать уличную еду. В Японии есть не только рыба, но и большое разнообразие блюд для вегетарианцев.
Транспорт. На общественном транспорте: метро, автобусах, речных трамваях, скоростных поездах. Это поможет не только сэкономить время, но и погрузиться в местную атмосферу.
Дети. С 16 лет.
Уровень сложности. Тур активный. С Японией лучше знакомиться пешком — так максимально погружаешься в жизнь страны. При этом мы оптимизировали маршрут, чтобы были паузы и остановки между пешими передвижениями.
Связь и интернет. Во всех отелях есть Wi-Fi. Также во время экскурсий обеспечим вас мобильным интернетом.
Виза. Нужна. Делается за 3-4 дня в консульстве Японии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Консульского сбора нет. Необходимо собрать документы и предоставить программу маршрута (проконсультируем).
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Японию
Встречаемся в аэропорту Осаки и на общественном транспорте добираемся до отеля. Отдохнём и вечером отправимся на прогулку, чтобы с первого дня погрузиться в японский колорит. За ужином познакомимся и обсудим предстоящее путешествие.
Осака: самурайский замок, район Тэмма и небоскрёбы
Сегодня весь день посвятим знакомству с огромным мегаполисом. Прогуляемся по его узким улочкам, зайдём в храм, рассмотрим традиционную и современную архитектуру, поговорим про религию и заглянем в самурайский замок. Встретим закат на смотровой небоскрёба. И, конечно, не обойдём стороной гастрономию Японии — в Осаке простая, вкусная и доступная еда. Вы сможете попробовать местные блюда.
Осака: центр буддизма, архитектура, рынок и ночная жизнь города
Продолжим погружаться в культуру в Музее жилья и быта. Прогуляемся по «улицам» разных периодов и пронаблюдаем развитие и перемены в застройке города. Посетим один из старейших центров буддизма в Японии — храм Ситэнно-дзи. Зайдём на излюбленный местными рынок Куромон. А вечером пройдёмся по шумным улочкам с многочисленными светящимися вывесками, кварталам с магазинами и ресторанами.
Киото: резиденция сёгунов, «Золотой павильон», сад камней
Пора узнать следующий город! Отправляемся в Киото, а по пути обсудим транспортную систему Японии. Заселимся в отель.
Первым делом посетим замок Нидзё — резиденцию сёгунов рода Токугава. Это целый комплекс из построек, садов, водоёмов. Здесь особенно красиво в период красного клёна. Далее увидим храм Кинкаку-дзи, он же «Золотой павильон». Когда-то место служило виллой для отдыха сёгуна. А сейчас тут хранятся реликвии. Нельзя пропустить и сад камней храма Рёан-дзи — одну из самых знаменитых достопримечательностей Киото. На ужин сможем зайти в ресторанчик и попробовать японскую мраморную говядину.
Киото: храмы, бамбуковый лес, смотровая на город и традиционный кораблик
Продолжим изучать Киото — сегодня весь день проведём в районе Арасияма. Увидим буддийский храм Отаги Ненбуцу-дзи, древний храм-кладбище Адасино Ненбуцу и дзенский храм Тенрю-дзи. Прогуляемся по дорожкам в бамбуковом лесу Сагано, где от лёгкого дуновения начинают качаться вечнозелёные деревья и буквально напевать лёгкую мелодию. На обед, по желанию, зайдём в мишленовский японский ресторан и почувствуем себя настоящими японцами, сидя на полу. А во второй половине дня полюбуемся видами на Киото с вершины холма в парке Иватаяма и с борта традиционной лодки.
Киото: японское святилище, традиционная одежда, гейши и чайные дома
Начнём день с посещения главного японского святилища в честь богини Инари — храмового комплекса Фусими Инари. Здесь находятся те самые тоннели из оранжевых арок. Добавим аутентичности и переоденемся в традиционные японские наряды. Желающие смогут отведать саке — местный алкогольный напиток на основе риса. Вечером отправимся в район гейш, где полно чайных домиков и элитных ресторанов, открытых для всех желающих. Проведём ужин за разговорами с майко — ученицей гейши — и сможем задать интересующие вопросы.
Киото: храм Киёмидзу-дэра, исторический район, «Серебряный павильон»
Сегодня посетим место, где расцветает японская эстетика — храм Киёмидзу-дэра. Постоим на парящей над городом веранде, которая сделана без гвоздей и опирается на 139 столбов. Полюбуемся шикарным видом на Киото, увидим водопад Отова и проведём небольшой ритуал. Далее прогуляемся по историческому району Хигасияма и рассмотрим традиционные торговые лавки. Посетим храм Гинкаку-дзи, он же «Серебряный павильон», хотя серебра здесь нет. В этом месте процветали искусства — от чайной церемонии до составления икебаны. Вечером пройдёмся по тропе Философа и заглянем в проверенный ресторан на ужин.
Нара: скоростной поезд, самая крупная деревянная постройка в мире и олени
Пора отправляться далее — на скоростном поезде перемещаемся в Нару. Город считается древней столицей Японии, центром буддийской культуры. Здесь находится самая крупная деревянная постройка в мире — храм Тодай-дзи. А на его территории расположена гигантская бронзовая статуя Будды Вайрочаны. Не меньший интерес представляет синтоистское святилище Касуга-тайся, где собрано более трёх тысяч фонарей. На нашем пути также будут самая старая дорога в Японии и очаровательные разгуливающие по парку олени. Если поклониться, глядя им в глаза — они сделают то же движение в ответ.
Вечером вернёмся в Киото.
Токио: «Синкансэн», столичная жизнь, квартал Харадзюку
На знаменитом скоростном «Синкансэне» переезжаем в Токио и заселяемся в отель. По пути есть вероятность увидеть гору Фудзи (если она сама захочет показаться).
После обеда начнём знакомиться с жизнью мегаполиса и его главными достопримечательностями. Посетим необычный музей, созданный с помощью цифровых и оптических технологий. Здесь отсутствуют статичность и границы. Пройдёмся по огромному пространству, понаблюдаем за оживающими и выходящими за рамки картинами, увидим, как осыпаются розовые лепестки сакуры, и окажемся в фантастическом лесу. Далее вернёмся в реальность и прогуляемся по кварталу Харадзюку, где сосредоточено слияние культур, стилей и вкусов Токио.
Токио: атмосфера старого города, водный трамвай, сады Хамарикю, рыбный рынок, остров Одайба
После завтрака отправляемся гулять по центральному району Токио — здесь сохранилась атмосфера старого города, находится буддийский храм Сенсо-дзи 7 века. Далее на водном трамвае доедем до садов Хамарикю. Вы узнаете про историческое значение места, насладитесь зеленью и свежестью островка среди небоскрёбов, увидите 300-летнюю чёрную сосну и отведаете травяного чая со сладостями на церемонии. Затем дойдём до рыбного рынка Цукидзи, где можно устроить обед и купить сувениры. Во второй половине дня посетим искусственный остров Одайба: прогуляемся, посмотрим на радужный мост и местную статую Свободы.
Вечером все желающие смогут расслабиться в японской бане — онсэне.
Гора Фудзи - символ страны
Весь день проведём в окрестностях горы Фудзи. Это стратовулкан высотой более 3700 метров, священное место для японцев. Но не всегда возможно посетить локацию, поэтому начнём утро с молитв богине и попросим о благоприятной погоде. Вокруг горы находятся пять озёр и несколько смотровых площадок, которые мы и нацелены посетить, чтобы сделать лучшие кадры.
Если посещение будет невозможным из-за погоды (редко бывает), отправимся в парк Никко или рассмотрим другие варианты.
Токио: императорский дворец, гин-бура, самый большом пешеходный переход в мире, Хатико и город с высоты
В первую половину дня посетим императорский дворец, без которого не сложится целостное представление о Японии. На сегодняшний день здесь находится резиденция императора страны. Вокруг расположены правительственные здания.
Далее переместимся в район Гиндза, где совершим гин-буру, то есть неторопливую прогулку по главной улице. Дойдём до самого большого пешеходного перехода в мире, расположенного в районе Сибуя. Найдём Хатико и полюбуемся Токио с высоты.
Отъезд
Наше насыщенное путешествие подошло к концу. Завтракаем, выезжаем из отеля и на общественном транспорте едем в аэропорт Токио.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|$4 100
|1-местный номер
|$5 100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе (общественный транспорт)
- Трансфер из/в аэропорт (общественный транспорт)
- Сопровождение русскоговорящим турлидером 24/7 (помощь по любым вопросам)
- Информационное сопровождение до и после путешествия
- Входные билеты на все объекты по программе
- Экскурсии по программе
- Функциональный и приятный подарочный набор путешественника для каждого участника
- Мобильный интернет во время путешествия
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Осаки и обратно из Токио в ваш город
- Обеды и ужины - от $50 в день
- 1-местное размещение - доплата $1000
- Оформление визы за вас - 10 000 ₽
- Страховка
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, экскурсий и прочие подготовительные расходы (подписывается договор). Остаток необходимо оплатить за 2 недели до начала тура. Возврат второй части предоплаты (50%) возможен не менее чем за 60 дней до старта