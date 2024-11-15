Приготовьтесь к захватывающему гранд-туру по стране, где переплетаются культуры, чтятся традиции, соседствуют буддийские храмы и небоскрёбы, старинное гармонично живёт с современным, и всё это украшает природа.С комфортом и в небольшой

группе вместе с опытными проводниками вы увидите всё самое значимое в Токио, Осаке, Киото, Наре и на один день отправитесь во владения стратовулкана Фудзи. Прогуляетесь в традиционных нарядах, посетите чайную церемонию, пообщаетесь с майко, зайдёте в храмы, совершите гин-буру, посетите резиденцию сёгунов и расслабитесь в онсэне — в полной мере почувствуете себя японцами. А ещё обнимите Хатико, получите ответный поклон оленя и сможете отведать местных блюд и саке.

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Описание тура

Организационные детали

Вам необходимо собрать пакет документов для получения визы в Японию. Далее предоставить их в консульство в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. Также вместе с документами нужно предоставить маршрут поездки. Если возникнут вопросы, организатор готов проконсультировать. Рекомендуем оформить страховку.

Если у вас нет иностранной карты, возьмите с собой наличные доллары.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь, рюкзак для ежедневных прогулок, зонтик или дождевик, утеплённую одежду на случай похолодания, купальные принадлежности, индивидуальные лекарства.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, экскурсий и прочие подготовительные расходы (подписывается договор). Остаток необходимо оплатить за 2 недели до начала тура. Возврат второй части предоплаты (50%) возможен не менее чем за 60 дней до старта.