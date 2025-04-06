Многие японцы бросают дела и отправляются в парки: прогулки среди цветущих деревьев они метафорично сравнивают с хождением
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Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $900 непосредственно организатору.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*:
- 1, 2, 8 ночи — АРА Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower (Осака);
- 3,4 ночи — АРА Hotel Kintetsu Nara Ekimae (Нара);
- 5-7 ночи — АРА Hotel Kyoto Ekihigashi (Киото).
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Будем много ходить пешком, а также перемещаться на общественном транспорте: в городах — на метро и автобусах, между городами — на скоростных поездах.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.
Программа тура по дням
Прибытие в Японию
Встретимся у аэропорта Осаки и на скоростном поезде доберёмся в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть. Затем немного погуляем по колоритному кварталу Дотонбори. Здесь рассыпано множество аутентичных ресторанчиков, и в одном из них мы поужинаем, познакомимся поближе и обсудим детали предстоящего путешествия.
Прогулки по Осаке
Весь день посвятим Осаке, история которой насчитывает уже более полутора тысяч лет. После завтрака увидим символ города — небоскрёб Umeda Sky Building. Поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться мегаполисом с высоты, изучим ассортимент магазинчиков на нижних этажах, погуляем по прилегающему парку.
После полудня осмотрим ещё одну визитную карточку Осаки — самурайский замок из 5 этажей. Гуляя по его территории, вы услышите множество легенд, реальных историй и необычных фактов.
Закат проводим на видовой площадке. Отсюда открывается невероятная панорама Осакского замка, виднеющегося сквозь розовое облако цветущей сакуры.
Переезд в Нару
Переместимся в Нару — древний город, некогда бывший столицей. Здесь сохранилось множество святынь и аутентичных зданий. А ещё тут по улицам свободно бродят олени, которые совершенно не боятся людей, позволяют себя гладить и выпрашивают что-нибудь вкусное.
После размещения в отеле и обеда отправимся гулять. Пройдёмся вдоль речных каналов и сувенирных улочек. Будем рассматривать и фотографировать цветущие деревья и иллюминацию в виде сакуры, вечером поужинаем в ресторане и вернёмся в номера.
Променад по Наре
Сегодня исследуем достопримечательности Нары. Отдохнём в парке у буддийского храма Тодай-дзи, охраняемого ЮНЕСКО. Познакомимся с историей святыни и рассмотрим национальное сокровище Японии — гигантскую статую сидящего Будды Вайрочана.
В прилегающем к храму парке обитают священные олени. Обязательно захватим для них лакомство — печенье — и будем много фотографироваться с очаровательными животными. А ещё устроим пикник под сакурой и, как настоящие японцы, соблюдём ханами — традицию любования цветами, которая сейчас входит в число официальных праздников.
Знакомство с Киото
После завтрака поедем в Киото. Разместимся в отеле, немного отдохнём, а вечером прогуляемся по району Гион.
Здесь сохранилось множество старинных тясицу (чайных домиков) и матий (аутентичных деревянных жилищ). А ещё эти кварталы считаются родиной японских гейш, и мы обязательно встретим девушек в традиционных нарядах. Также увидим здание, связанное с фильмом «Мемуары гейши», и трёхъярусную пагоду, одну из самых высоких в стране.
Парки и храмы Киото
Этот и следующий день посвятим Киото. Увидим визитную карточку города — почти полностью покрытый золотом храм Кинкаку-дзи. Погуляем по прилегающему саду с прудами, островками, фонарями, необычными деревьями.
Побываем в саду камней, с которым связана интересная легенда о скрытом камне. Полюбуемся храмом Гинкаку-дзи и пройдёмся по окружающему его ландшафтному парку. Утроим променад по Тропе философа, особенно красивой в период цветения сакуры.
Завершающая прогулка по Киото
Продолжим знакомиться с достопримечательностями Киото. Ещё до рассвета поедем в бамбуковую рощу в районе Арасияма, чтобы застать безлюдные аллеи, сделать красивые кадры и услышать «звон» бамбука, раздающийся при дуновении ветра.
Погуляем по парку Арасиямы. При желании вы можете прокатиться по живописному маршруту на поезде, стилизованном под старинный паровоз.
В завершение дня поднимемся к храмовому комплексу Фусими Инари. К нему ведёт извилистая горная тропа, вдоль которой установлены тысячи торий (красных ритуальных ворот), образующих целый коридор, — невероятное зрелище!
Самостоятельный отдых в Осаке
Утром позавтракаем и вернёмся в Осаку. Остаток дня будет свободен.
Возвращение домой
В отеле мы с вами попрощаемся. Трансфер к аэропорту ко времени обратного рейса — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все билеты на общественный транспорт
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Осаку и обратно
- Трансфер к аэропорту в последний день
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка