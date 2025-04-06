После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $900 непосредственно организатору.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*:

1, 2, 8 ночи — АРА Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower (Осака);

3,4 ночи — АРА Hotel Kintetsu Nara Ekimae (Нара);

5-7 ночи — АРА Hotel Kyoto Ekihigashi (Киото).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Будем много ходить пешком, а также перемещаться на общественном транспорте: в городах — на метро и автобусах, между городами — на скоростных поездах.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.