Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры

Налюбоваться бутонами японской вишни, отметить праздник ханами и покормить оленей
Каждую весну жизнь в Японии ненадолго замирает: распускается сакура, которая здесь ассоциируется с облаками.

Многие японцы бросают дела и отправляются в парки: прогулки среди цветущих деревьев они метафорично сравнивают с хождением
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среди облаков.

А традицию любования раскрывшимися бутонами сделали общенародным праздником, который называется ханами.

Мы последуем их примеру: будем много ходить пешком и изучим достопримечательности Осаки, Нары и Киото, окутанных нежно-розовой дымкой.

Полюбуемся панорамами с высоты небоскрёба, покормим печеньем священных оленей, устроим пикник под сакурой, посетим родину гейш и послушаем «звон» бамбука — будет интересно!

Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Япония в нежно-розовом облаке: весенний отпуск во время цветения сакуры
Ближайшие даты:
6
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату $900 непосредственно организатору.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*:

  • 1, 2, 8 ночи — АРА Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower (Осака);
  • 3,4 ночи — АРА Hotel Kintetsu Nara Ekimae (Нара);
  • 5-7 ночи — АРА Hotel Kyoto Ekihigashi (Киото).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Будем много ходить пешком, а также перемещаться на общественном транспорте: в городах — на метро и автобусах, между городами — на скоростных поездах.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Японию

Встретимся у аэропорта Осаки и на скоростном поезде доберёмся в отель. После размещения в номерах будет время отдохнуть. Затем немного погуляем по колоритному кварталу Дотонбори. Здесь рассыпано множество аутентичных ресторанчиков, и в одном из них мы поужинаем, познакомимся поближе и обсудим детали предстоящего путешествия.

Прибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в ЯпониюПрибытие в Японию
2 день

Прогулки по Осаке

Весь день посвятим Осаке, история которой насчитывает уже более полутора тысяч лет. После завтрака увидим символ города — небоскрёб Umeda Sky Building. Поднимемся на смотровую, чтобы полюбоваться мегаполисом с высоты, изучим ассортимент магазинчиков на нижних этажах, погуляем по прилегающему парку.

После полудня осмотрим ещё одну визитную карточку Осаки — самурайский замок из 5 этажей. Гуляя по его территории, вы услышите множество легенд, реальных историй и необычных фактов.

Закат проводим на видовой площадке. Отсюда открывается невероятная панорама Осакского замка, виднеющегося сквозь розовое облако цветущей сакуры.

Прогулки по ОсакеПрогулки по ОсакеПрогулки по ОсакеПрогулки по Осаке
3 день

Переезд в Нару

Переместимся в Нару — древний город, некогда бывший столицей. Здесь сохранилось множество святынь и аутентичных зданий. А ещё тут по улицам свободно бродят олени, которые совершенно не боятся людей, позволяют себя гладить и выпрашивают что-нибудь вкусное.

После размещения в отеле и обеда отправимся гулять. Пройдёмся вдоль речных каналов и сувенирных улочек. Будем рассматривать и фотографировать цветущие деревья и иллюминацию в виде сакуры, вечером поужинаем в ресторане и вернёмся в номера.

Переезд в НаруПереезд в НаруПереезд в НаруПереезд в НаруПереезд в НаруПереезд в НаруПереезд в НаруПереезд в Нару
4 день

Променад по Наре

Сегодня исследуем достопримечательности Нары. Отдохнём в парке у буддийского храма Тодай-дзи, охраняемого ЮНЕСКО. Познакомимся с историей святыни и рассмотрим национальное сокровище Японии — гигантскую статую сидящего Будды Вайрочана.

В прилегающем к храму парке обитают священные олени. Обязательно захватим для них лакомство — печенье — и будем много фотографироваться с очаровательными животными. А ещё устроим пикник под сакурой и, как настоящие японцы, соблюдём ханами — традицию любования цветами, которая сейчас входит в число официальных праздников.

Променад по НареПроменад по НареПроменад по НареПроменад по Наре
5 день

Знакомство с Киото

После завтрака поедем в Киото. Разместимся в отеле, немного отдохнём, а вечером прогуляемся по району Гион.

Здесь сохранилось множество старинных тясицу (чайных домиков) и матий (аутентичных деревянных жилищ). А ещё эти кварталы считаются родиной японских гейш, и мы обязательно встретим девушек в традиционных нарядах. Также увидим здание, связанное с фильмом «Мемуары гейши», и трёхъярусную пагоду, одну из самых высоких в стране.

Знакомство с КиотоЗнакомство с КиотоЗнакомство с КиотоЗнакомство с КиотоЗнакомство с КиотоЗнакомство с КиотоЗнакомство с КиотоЗнакомство с Киото
6 день

Парки и храмы Киото

Этот и следующий день посвятим Киото. Увидим визитную карточку города — почти полностью покрытый золотом храм Кинкаку-дзи. Погуляем по прилегающему саду с прудами, островками, фонарями, необычными деревьями.

Побываем в саду камней, с которым связана интересная легенда о скрытом камне. Полюбуемся храмом Гинкаку-дзи и пройдёмся по окружающему его ландшафтному парку. Утроим променад по Тропе философа, особенно красивой в период цветения сакуры.

Парки и храмы КиотоПарки и храмы КиотоПарки и храмы КиотоПарки и храмы Киото
7 день

Завершающая прогулка по Киото

Продолжим знакомиться с достопримечательностями Киото. Ещё до рассвета поедем в бамбуковую рощу в районе Арасияма, чтобы застать безлюдные аллеи, сделать красивые кадры и услышать «звон» бамбука, раздающийся при дуновении ветра.

Погуляем по парку Арасиямы. При желании вы можете прокатиться по живописному маршруту на поезде, стилизованном под старинный паровоз.

В завершение дня поднимемся к храмовому комплексу Фусими Инари. К нему ведёт извилистая горная тропа, вдоль которой установлены тысячи торий (красных ритуальных ворот), образующих целый коридор, — невероятное зрелище!

Завершающая прогулка по КиотоЗавершающая прогулка по КиотоЗавершающая прогулка по КиотоЗавершающая прогулка по Киото
8 день

Самостоятельный отдых в Осаке

Утром позавтракаем и вернёмся в Осаку. Остаток дня будет свободен.

Самостоятельный отдых в ОсакеСамостоятельный отдых в ОсакеСамостоятельный отдых в ОсакеСамостоятельный отдых в Осаке
9 день

Возвращение домой

В отеле мы с вами попрощаемся. Трансфер к аэропорту ко времени обратного рейса — самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все билеты на общественный транспорт
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Осаку и обратно
  • Трансфер к аэропорту в последний день
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Осаке, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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