Сегодня мы отправимся в Химэдзи, чтобы увидеть самый красивый замок Японии, известный как Замок Белой Цапли. Его изящные формы напоминают птицу в полёте, а весной, на фоне цветущей сакуры, он выглядит особенно живописно. Он был построен более 400 лет назад и сохранился в первозданном виде. Здесь мы увидим мосты, башни, лабиринты, оборонительные рвы и, конечно, главную башню, с которой открывается захватывающий вид на город.

Рядом находится парк Кокоэн, разделённый на девять тематических садов, оформленных в стиле эпохи Эдо. Мы прогуляемся среди бамбуковых рощ, прудов с карпами и водопадов, а также примем участие в чайной церемонии в традиционном японском чайном домике.

После насыщенного дня вернёмся в Осаку. Вечером — свободное время.