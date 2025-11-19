Мои заказы

Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии

Полюбоваться Фудзи, погулять по району гейш и заглянуть на перекрёсток Сибуя
Этот тур — путешествие в сердце Японии, где гармонично переплетаются вековые традиции и современность.

Мы начнём с яркой Осаки, окунувшись в неоновую феерию квартала Дотонбори, и посетим величественный замок Белой Цапли
читать дальше

в Химэдзи.

В Киото нас ждёт тишина бамбуковых рощ, блеск золотого храма Кинкаку-дзи и изящество сада камней храма Рёан-дзи.

В Наре мы встретим дружелюбных оленей, а в Токио осмотрим оживлённый перекрёсток Сибуя, исторический район Асакуса и футуристичный остров Одайба. Не забудем полюбоваться видами на символ Японии — величественную Фудзи.

Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Когда цветёт сакура: весенний тур-погружение в атмосферу Японии
Ближайшие даты:
1
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что прилёт и вылет из разных аэропортов.
Помощь в получении визы.
Авиабилеты приобретать только после согласования с организатором.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на общественном транспорте, 1-2 экскурсии — на заказном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Виза. Оформляется бесплатно только в консульстве Японии (при оформлении в визовом центре возможна оплата сбора). Рекомендуем закладывать на получение не менее 2 недель. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Осака

Встретим вас в аэропорту и начнём погружаться в колорит города. Начнём наше знакомство с квартала Дотонбори — символа ночной жизни города. Это место славится своими неоновыми вывесками, ресторанами, клубами и барами, где мы попробуем блюда традиционной осакской кухни. Здесь одинаково оживлённо как днём, так и ночью, а чтобы полностью насладиться атмосферой, потребуется весь вечер.

Привет, ОсакаПривет, ОсакаПривет, Осака
2 день

Замок Белой Цапли

Сегодня мы отправимся в Химэдзи, чтобы увидеть самый красивый замок Японии, известный как Замок Белой Цапли. Его изящные формы напоминают птицу в полёте, а весной, на фоне цветущей сакуры, он выглядит особенно живописно. Он был построен более 400 лет назад и сохранился в первозданном виде. Здесь мы увидим мосты, башни, лабиринты, оборонительные рвы и, конечно, главную башню, с которой открывается захватывающий вид на город.

Рядом находится парк Кокоэн, разделённый на девять тематических садов, оформленных в стиле эпохи Эдо. Мы прогуляемся среди бамбуковых рощ, прудов с карпами и водопадов, а также примем участие в чайной церемонии в традиционном японском чайном домике.

После насыщенного дня вернёмся в Осаку. Вечером — свободное время.

Замок Белой ЦаплиЗамок Белой ЦаплиЗамок Белой ЦаплиЗамок Белой Цапли
3 день

Киото: бамбуковая роща, Золотой павильон Кинаку-дзи, район Гион

Добро пожаловать в Киото! Утром мы посетим знаменитую бамбуковую рощу Арасияма — место, где в тишине и уединении можно почувствовать гармонию с природой.

Следующая остановка — Золотой павильон Кинкаку-дзи, полностью покрытый золотыми листами. Его отражение в воде вызывает восхищение у каждого путешественника. Затем мы заглянем в храм Рёан-дзи, известный своим садом камней, где можно погрузиться в раздумья и найти внутреннюю гармонию.

Днём прогуляемся по историческому району Гион, который веками хранил традиции искусства гейш. Узкие улочки, традиционные дома и уникальная атмосфера перенесут нас в эпоху Эдо.

Киото: бамбуковая роща, Золотой павильон Кинаку-дзи, район ГионКиото: бамбуковая роща, Золотой павильон Кинаку-дзи, район ГионКиото: бамбуковая роща, Золотой павильон Кинаку-дзи, район ГионКиото: бамбуковая роща, Золотой павильон Кинаку-дзи, район Гион
4 день

Нара и Фусими Инари

Позавтракав, поедем в город, который считается родиной японского чая. По прибытии в Удзи узнаем историю напитка и поучаствуем в настоящей чайной церемонии для полного погружения в эту культуру. Далее отправимся в Нару — город, где история сочетается с природой. В центральных парках города нас встретят олени, которые здесь свободно гуляют и считаются национальным достоянием.

Посетим храмовый комплекс Тодай-дзи с крупнейшей статуей Будды. Это место наполнено умиротворением и величием, оставляя в сердце чувство покоя.

На обратном пути нас ждёт Фусими Инари — храм с тысячами ярко-красных ворот тории, образующих мистический лабиринт, ведущий к священной горе Инари. Этот храм, посвящённый богине Инари, станет одним из самых запоминающихся моментов нашего путешествия.

Вечером возвращаемся в Киото, откуда отправляемся в Токио.

Нара и Фусими ИнариНара и Фусими ИнариНара и Фусими ИнариНара и Фусими Инари
5 день

Токио: Асакуса и Одайба

Утро начнётся с посещения территории Императорского дворца, где сохранился уникальный дух старого Токио. Затем мы отправимся в район Асакуса, известный храмом Сэнсодзи и торговой улицей Накамисэ-дори, где можно приобрести аутентичные сувениры и насладиться колоритом старого города.

Во второй половине дня нас ждёт современный Токио. Мы доберёмся на остров Одайба — футуристический район с необычными зданиями, магазинами и панорамными видами. Проехав по Радужному мосту, насладимся видами на город и море.

Токио: Асакуса и ОдайбаТокио: Асакуса и ОдайбаТокио: Асакуса и ОдайбаТокио: Асакуса и Одайба
6 день

Фудзи

Фудзи — символ Японии и наша главная цель на сегодня. Мы посетим пагоду Чурэйто, с которой открывается тот самый знаменитый вид на священную гору.

Затем мы отправимся в традиционную японскую деревню, воссозданную после разрушительного оползня. Здесь можно узнать о культуре региона, попробовать местную еду и насладиться уникальной атмосферой прошлого.

Для желающих будет возможность посетить онсэн — термальный источник, где можно расслабиться после насыщенного дня.

Вечером возвращаемся в Токио.

ФудзиФудзиФудзиФудзи
7 день

Сибуя

Сегодня мы посетим знаменитый перекрёсток Сибуя — символ бешеного ритма Токио, а затем прогуляемся по модным районам Омотэсандо и Харадзюку. Здесь сосредоточены мировые бренды, уличная мода и субкультуры, которые формируют облик современной Японии.

Во второй половине дня у вас будет свободное время для шопинга или самостоятельного изучения города.

СибуяСибуяСибуяСибуя
8 день

Окончание тура

Утром у нас будет время, чтобы прогуляться по Токио, сделать последние покупки и попрощаться с этой удивительной страной. Мы надеемся, что Япония оставила у вас самые яркие впечатления, и с нетерпением ждём новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чайная церемония
Что не входит в цену
  • Перелёт до Японии и обратно
  • Остальное питание
  • Страховка
  • Оформление визы через визовый центр (при необходимости оказываем помощь в оформлении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Осаки, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Осаке
Провели экскурсии для 40 туристов
Всем привет! Я опытный организатор туров, специализируюсь на двух направлениях: ретриты в места силы в Абхазии и туры в Японию. Концепция моих туров — познание и раскрытие себя через путешествие,
читать дальше

трансформация, освоение нового. Более 15 лет назад я стала заниматься практиками саморазвития и получила образование психолога, прошла инициацию в мастера Рейки. С Японией же мое знакомство произошло 30 лет назад — я училась на Факультете мировой экономики по специализация «Япония», изучала иероглифы, а затем училась и работала в этой необыкновенной стране. Суши, гейши, караоке, самураи, аниме – это те клише, с которыми у многих ассоциируется Япония. Однако это лишь малая часть! Я тщательно продумываю маршрут и выбираю самое лучшее для вас — чтобы показать самобытную и загадочную, традиционную и современную Японию. Добро пожаловать, друзья! Мои путешествия — это, прежде всего, отдых со смыслом, креативность, и перезагрузка души и тела. Я стараюсь продумать в путешествиях все детали и учесть ваши пожелания, потому что сама люблю путешествовать качественно и с комфортом.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Осаки

Похожие туры из Осаки

Тур-знакомство с Японией в мини-группе: 6 городов, увлекательные экскурсии и тренировка ниндзя
На машине
8 дней
Тур-знакомство с Японией в мини-группе: 6 городов, увлекательные экскурсии и тренировка ниндзя
Увидеть Фудзи на рассвете, понаблюдать за снежными обезьянами, посетить чайную церемонию, район гейш
Начало: Аэропорт Осаки, утро, точное время по согласованию
19 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$2500 за человека
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
На машине
8 дней
Япония в красках осени: Осака, Киото, Нара, Токио и Фудзи (мини-группа)
Полюбоваться огненными клёнами, покормить оленей с рук, увидеть небоскрёбы и храмы, встретить гейш
Начало: Аэропорт Осаки, время - по договорённости
29 ноя в 10:00
$3590 за человека
Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио
8 дней
Под ветвями цветущей сакуры: от Осаки до Токио
Полюбоваться видом на гору Фудзи, погулять по бамбуковому лесу и пересечь знаменитый перекрёсток
Начало: Осака, 14:00
28 мар в 08:00
$3900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Осаке
Все туры из Осаки