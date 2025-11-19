Мы начнём с яркой Осаки, окунувшись в неоновую феерию квартала Дотонбори, и посетим величественный замок Белой Цапли
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, что прилёт и вылет из разных аэропортов.
Помощь в получении визы.
Авиабилеты приобретать только после согласования с организатором.
Питание. В стоимость входят только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на общественном транспорте, 1-2 экскурсии — на заказном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Оформляется бесплатно только в консульстве Японии (при оформлении в визовом центре возможна оплата сбора). Рекомендуем закладывать на получение не менее 2 недель. При необходимости оказываем помощь в получении японской визы.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Привет, Осака
Встретим вас в аэропорту и начнём погружаться в колорит города. Начнём наше знакомство с квартала Дотонбори — символа ночной жизни города. Это место славится своими неоновыми вывесками, ресторанами, клубами и барами, где мы попробуем блюда традиционной осакской кухни. Здесь одинаково оживлённо как днём, так и ночью, а чтобы полностью насладиться атмосферой, потребуется весь вечер.
Замок Белой Цапли
Сегодня мы отправимся в Химэдзи, чтобы увидеть самый красивый замок Японии, известный как Замок Белой Цапли. Его изящные формы напоминают птицу в полёте, а весной, на фоне цветущей сакуры, он выглядит особенно живописно. Он был построен более 400 лет назад и сохранился в первозданном виде. Здесь мы увидим мосты, башни, лабиринты, оборонительные рвы и, конечно, главную башню, с которой открывается захватывающий вид на город.
Рядом находится парк Кокоэн, разделённый на девять тематических садов, оформленных в стиле эпохи Эдо. Мы прогуляемся среди бамбуковых рощ, прудов с карпами и водопадов, а также примем участие в чайной церемонии в традиционном японском чайном домике.
После насыщенного дня вернёмся в Осаку. Вечером — свободное время.
Киото: бамбуковая роща, Золотой павильон Кинаку-дзи, район Гион
Добро пожаловать в Киото! Утром мы посетим знаменитую бамбуковую рощу Арасияма — место, где в тишине и уединении можно почувствовать гармонию с природой.
Следующая остановка — Золотой павильон Кинкаку-дзи, полностью покрытый золотыми листами. Его отражение в воде вызывает восхищение у каждого путешественника. Затем мы заглянем в храм Рёан-дзи, известный своим садом камней, где можно погрузиться в раздумья и найти внутреннюю гармонию.
Днём прогуляемся по историческому району Гион, который веками хранил традиции искусства гейш. Узкие улочки, традиционные дома и уникальная атмосфера перенесут нас в эпоху Эдо.
Нара и Фусими Инари
Позавтракав, поедем в город, который считается родиной японского чая. По прибытии в Удзи узнаем историю напитка и поучаствуем в настоящей чайной церемонии для полного погружения в эту культуру. Далее отправимся в Нару — город, где история сочетается с природой. В центральных парках города нас встретят олени, которые здесь свободно гуляют и считаются национальным достоянием.
Посетим храмовый комплекс Тодай-дзи с крупнейшей статуей Будды. Это место наполнено умиротворением и величием, оставляя в сердце чувство покоя.
На обратном пути нас ждёт Фусими Инари — храм с тысячами ярко-красных ворот тории, образующих мистический лабиринт, ведущий к священной горе Инари. Этот храм, посвящённый богине Инари, станет одним из самых запоминающихся моментов нашего путешествия.
Вечером возвращаемся в Киото, откуда отправляемся в Токио.
Токио: Асакуса и Одайба
Утро начнётся с посещения территории Императорского дворца, где сохранился уникальный дух старого Токио. Затем мы отправимся в район Асакуса, известный храмом Сэнсодзи и торговой улицей Накамисэ-дори, где можно приобрести аутентичные сувениры и насладиться колоритом старого города.
Во второй половине дня нас ждёт современный Токио. Мы доберёмся на остров Одайба — футуристический район с необычными зданиями, магазинами и панорамными видами. Проехав по Радужному мосту, насладимся видами на город и море.
Фудзи
Фудзи — символ Японии и наша главная цель на сегодня. Мы посетим пагоду Чурэйто, с которой открывается тот самый знаменитый вид на священную гору.
Затем мы отправимся в традиционную японскую деревню, воссозданную после разрушительного оползня. Здесь можно узнать о культуре региона, попробовать местную еду и насладиться уникальной атмосферой прошлого.
Для желающих будет возможность посетить онсэн — термальный источник, где можно расслабиться после насыщенного дня.
Вечером возвращаемся в Токио.
Сибуя
Сегодня мы посетим знаменитый перекрёсток Сибуя — символ бешеного ритма Токио, а затем прогуляемся по модным районам Омотэсандо и Харадзюку. Здесь сосредоточены мировые бренды, уличная мода и субкультуры, которые формируют облик современной Японии.
Во второй половине дня у вас будет свободное время для шопинга или самостоятельного изучения города.
Окончание тура
Утром у нас будет время, чтобы прогуляться по Токио, сделать последние покупки и попрощаться с этой удивительной страной. Мы надеемся, что Япония оставила у вас самые яркие впечатления, и с нетерпением ждём новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Перелёт до Японии и обратно
- Остальное питание
- Страховка
- Оформление визы через визовый центр (при необходимости оказываем помощь в оформлении)