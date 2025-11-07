Я встречу вас в порту Симидзу (префектура Сидзуоки) — и мы отправимся в путешествие по живописным уголкам региона.Все точки маршрута объединяет одно — вид на Фудзи! Вы полюбуетесь горой с

чайных плантаций, храма, озера и водопада. Это будет поездка без скучных дат. Я расскажу о жизни и быте — но без занудных лекций о самураях, а с акцентом на атмосферу и пейзажи.

Описание экскурсии

Чайная церемония (по желанию)

Вы погрузитесь в атмосферу традиционной Японии среди чайных плантаций с видом на Фудзи. По предварительной записи можно поучаствовать в сборе чая в национальной одежде, а затем и в самой церемонии.

Буддийский храм Тайсэки-дзи

Важный центр буддийской школы Нитирэн, построенный в начале 20 века. Вы заглянете в повседневную жизнь монахов и насладитесь впечатляющей панорамой Фудзи с территории храма.

Озеро Танукико и водопады Сираито

Вас ждёт прогулка вдоль одного из самых красивых озёр страны. А дальше мы отправимся к месту, где часто медитируют монахи. Вы увидите живописные водопады и насладитесь окружающей атмосферой.

Музей горы Фудзи

Интерактивные экспозиции расскажут о природе и значении горы для японской культуры. Также тут можно виртуально подняться на вершину и увидеть панораму с высоты, а затем выйти на настоящую смотровую площадку.

Организационные детали