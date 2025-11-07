Все точки маршрута объединяет одно — вид на Фудзи! Вы полюбуетесь горой с
Описание экскурсии
Чайная церемония (по желанию)
Вы погрузитесь в атмосферу традиционной Японии среди чайных плантаций с видом на Фудзи. По предварительной записи можно поучаствовать в сборе чая в национальной одежде, а затем и в самой церемонии.
Буддийский храм Тайсэки-дзи
Важный центр буддийской школы Нитирэн, построенный в начале 20 века. Вы заглянете в повседневную жизнь монахов и насладитесь впечатляющей панорамой Фудзи с территории храма.
Озеро Танукико и водопады Сираито
Вас ждёт прогулка вдоль одного из самых красивых озёр страны. А дальше мы отправимся к месту, где часто медитируют монахи. Вы увидите живописные водопады и насладитесь окружающей атмосферой.
Музей горы Фудзи
Интерактивные экспозиции расскажут о природе и значении горы для японской культуры. Также тут можно виртуально подняться на вершину и увидеть панораму с высоты, а затем выйти на настоящую смотровую площадку.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda Freed
- Отдельно оплачивается: билет в музей — $1,5 за чел., чайная церемония — по договорённости
- До первой локации едем около 1 часа, остальные места рядом друг с другом
- По вашему запросу мы можем изменить маршрут