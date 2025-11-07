Мои заказы

Окрестности Фудзиямы - из Симидзу

Провести день у подножия священной горы и рассмотреть её с разных ракурсов
Я встречу вас в порту Симидзу (префектура Сидзуоки) — и мы отправимся в путешествие по живописным уголкам региона.

Все точки маршрута объединяет одно — вид на Фудзи! Вы полюбуетесь горой с
чайных плантаций, храма, озера и водопада. Это будет поездка без скучных дат. Я расскажу о жизни и быте — но без занудных лекций о самураях, а с акцентом на атмосферу и пейзажи.

Описание экскурсии

Чайная церемония (по желанию)

Вы погрузитесь в атмосферу традиционной Японии среди чайных плантаций с видом на Фудзи. По предварительной записи можно поучаствовать в сборе чая в национальной одежде, а затем и в самой церемонии.

Буддийский храм Тайсэки-дзи

Важный центр буддийской школы Нитирэн, построенный в начале 20 века. Вы заглянете в повседневную жизнь монахов и насладитесь впечатляющей панорамой Фудзи с территории храма.

Озеро Танукико и водопады Сираито

Вас ждёт прогулка вдоль одного из самых красивых озёр страны. А дальше мы отправимся к месту, где часто медитируют монахи. Вы увидите живописные водопады и насладитесь окружающей атмосферой.

Музей горы Фудзи

Интерактивные экспозиции расскажут о природе и значении горы для японской культуры. Также тут можно виртуально подняться на вершину и увидеть панораму с высоты, а затем выйти на настоящую смотровую площадку.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Honda Freed
  • Отдельно оплачивается: билет в музей — $1,5 за чел., чайная церемония — по договорённости
  • До первой локации едем около 1 часа, остальные места рядом друг с другом
  • По вашему запросу мы можем изменить маршрут

Ответы на вопросы

Татьяна
Татьяна — ваш гид в Сидзуоке
Живу в Японии у подножия горы Фудзи с 2002 года. Знаю много красивых, интересных и секретных мест с которыми с удовольствием поделюсь с вами. Могу встретить вас с порта Shimizu — с вашего круиза.

Н
Наталья
7 ноя 2025
Как здорово, что мы нашли Татьяну, сколько классных мест она нам успела показать, без машины ни за что бы не успели посмотреть и половины локаций. День провели на одном дыхании,
читать дальше

фотографий наделали огромное количество, т. к. везде было красиво. Успели даже небольшой пикник у озера устроить (это был сюрприз от Татьяны). Всем, кто хочет увидеть максимум красоты за 1 день очень рекомендую эту экскурсию, а если ещё и с погодой повезет, как нам, то и Фудзи сможете рассмотреть с разных точек.

Татьяна, спасибо ОГРОМНОЕ за такую классную экскурсию и отдельно за прекрасный осенний букет! В следующий раз хотим ещё чего-нибудь увидеть рядом с Фудзи, обязательно обратимся к Вам снова!

Ольга
Ольга
2 окт 2025
Спасибо, Tripster, что дал возможность найти Татьяну - чудесного гида из Сидзуоки! Провести целый день среди японских пейзажей и маленьких городков, да еще и с прекрасным знатоком японской жизни, говорящим
читать дальше

по-русски! Это бесценно! Татьяна - сокровище! Я, как агент посоветовала опубликованную на сайте экскурсию свои подопечным Кате и Насте. Уж очень хотелось увидеть Фудзи не с высоты токийской башни, а у озера Кавагучи! Татьяна встретила на станции, провезла по самым красивым местам. Рассказала много интересного. Посоветовала вкусные японские блюда. И да, время посещения - начало сентября не обещало ясных открыточных видов, но все-таки Фудзияма появилась во всей красе, и это было прекрасно! Самостоятельно не стоит и пытаться посетить столько удивительных местечек за один день! Татьяна вложила в свою работу знания и душу. Экскурсия получилась вдохновляющей! Спасибо сердечное ей и всего доброго! Пусть работа приносит ей и туристам радость!

А
Александр
23 июл 2025
Быстро договорились с Татьяной об экскурсии. Посмотрели достопримечательности, которые хотел я и еще те, на которые предложила съездить она, о чем я ни капельки не пожалел. Очень комфортный гид, на
читать дальше

достойной машинке, которая хочет, чтобы турист действительно увидел красивые места вокруг Фудзи. Также нашла хороший ресторанчик с местной кухней и посоветовала местные блюда. Все прошло отлично! Спасибо за чудесный день на Фудзи!