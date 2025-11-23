Погрузитесь в десятидневное путешествие по Сокотре — острову, который на санскрите называют «Островом Блаженства». Вас ждёт полное единение с природой, ежедневная смена локаций и яркие впечатления вдали от городской суеты. Мы путешествуем в компактных группах 5–8 человек, чтобы каждый смог прочувствовать ритм острова и зарядиться его энергией. В программе:

треккинговые маршруты по живописным ландшафтам, • купание в кристально чистых горных озёрах и в океане, • сэндбординг с песчаных дюн, • снорклинг среди кораллов и разноцветных рыб, • наблюдение за дельфинами, горными козами, верблюдами и колониями белых крабов. Вы познакомитесь с Абдулой — героем выпуска «Орла и решки» — и при желании побываете в гостях у местных жителей. А ещё прогуляетесь по лесам Драконовых и Бутылочных деревьев — природным символам острова. Каждый день вас будет ждать свежая рыба, которую можно не только попробовать, но и поймать самому. Готовят наши местные повара — просто, вкусно и с душой. Важная информация:.

Для бронирования тура необходима предоплата на сайте 236$. Оставшуюся сумму оплачиваете на месте.

Билеты на самолет раскупаются за 4-6 месяцев до вылета. На остров летает всего 2 спецборта в неделю. Если решили лететь, не затягивайте. Иначе придется переносить на следующий сезон.

Перевоз туристов по острову могут осуществлять только местные компании. Одежда должна быть приближена к спортивному стилю, а не к городскому. Всю одежду вам должно быть не жалко, если она испачкается или порвется. На побережье и в кемпингах одевайтесь на свое усмотрение, при выезде и на остановках в деревнях и городах Сокотры используйте одежду, закрывающую руки и ноги. Не берите с собой много книг, на маршруте не так много времени для чтения. Снаряжение:.

солнечные очки • солнцезащитный крем • полотенце, средства личной гигиены (шампунь, мыло, зубная щетка и паста) • удобная спортивная одежда, головной убор от солнца • купальник • трекинговые кроссовки или горные сандалии • коралки, сланцы вам не пригодятся • ветровка или флиса • фонарик налобный, запасные батарейки • маска и ласты для снорклинга • небольшой рюкзак (25-30 литров) для радиальных переходов Предоплата для бронирования тура производится через данный агрегатор. Предварительно необходимо связаться с нами, для уточнения наличия билетов Абу-Даби – Сокотра.