Выбирайте и другие экскурсии в Моссел Бее

Это практический семинар o концепции трэвел фотографии, совмещенный с прогулкой и мини-фотосессией.

Привыкнув к суете больших мегаполисов, мы теряемся, окунувшись в простоту и неспешность таких маленьких прибрежных городков, как Моссел Бей. Передать красоту внешнего мира очень сложно, не увидев красоту внутри себя. Мне хотелось бы провести эту прогулку в формате фототерапии. Моя цель – помочь моим спутникам посредством фотографии увидеть красоту внутри и вокруг, замедлиться, услышать себя и передать увиденную историю.

Откройте в себе фотографа, художника, наблюдателя и фотоповествователя!

Во время прогулки мы научимся передавать историю через фотографию, ознакомимся с техническими основами фотографии, а также будем практиковать внутреннее и внешнее наблюдение. Прогулка будет проходить по улицам, пляжам и историческим местам Моссел Бей. Маршрут можно будет скорректировать в зависимости от ваших интересов.

Моссел Бей — это городок с 24 км белоснежных пляжей, известный своими серф спотами и живописными скалами. Это место обитания колонии морских котиков, центр изучения больших белых акул и просто городок, наполненный колоритными образами.

Моссел Бей может рассказать нам много историй. Например, о племени Кой-Кой, жившем собирательством и охотой в Моссел Бэй 200 000 лет назад. Во время прогулки мы посетим пещеру Святого Блейза, где они обитали, и увидим естественные образования скал, использовавшиеся для рыбной ловли. Я также расскажу вам о первых европейцах, высадившихся на землях Южной Африки именно в Моссел Бей! Мы пройдемся по тропе вдоль маяка Святого Блейза и ощутим захватывающую высоту обрывов этого места. Остановимся у знаменитого серф-спота Моссел Бей, пройдемся по пляжу Сантос, который получил знак “Голубого пляжа” в силу своей красоты, чистоты и безопасности, или остановимся на пляже Диаз, куда высадился путешестенник Бартоломей Диаз в XV веке.

Если у вас возникнет желание, мы отправимся на возвышенную часть города, откуда виден весь Моссел Бей, включая порт, из которого в XIX-XX веках вывозили страусиные перья для европейской знати.

Семинар включает мини-фотосессию участников. Вы не только получите красивые фотографии после прогулки, но и почувствуете себя по ту сторону объектива.

Стоимость 85 евро за человека (для группы 1-2 человек) или 70 евро за человека (для группы 3-4 человек). Требуется свой транспорт, расходы на еду в стоимость не входят.

Кому подойдет экскурсия

Семинар подходит всем, кто интересуется фотографией и познанием самого себя.