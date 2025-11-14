Описание тура
Путешествие по Сеулу и другим городам Южной Кореи, изучение древней культуры и современных тенденций, активный отдых и гастрономический опыт, великолепные природные локации и увлекательные маршруты — вас ждет максимальное погружение в Южную Корею в команде с профессиональным гидом.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южную Корею
Встречаемся в аэропорту Сеула. Дружно едем в отель и заодно знакомимся с компаньонами по путешествию и нашим тим-лидером.
После заселения отправляемся на прогулку по вечернему Сеулу. Наша цель — прогуляться по светящемуся от огней города району Sinsa.
Sinsa-dong или улица художников — колоритная улица с необычно оформленными ресторанами и кафе.
Попробовать художественный десерт в кофейне Nudake, пошопиться в магазине Tamburins и посмотреть на ночную жизнь Сеула.
Ужинать идем в ресторан местной кухни. Приготовьтесь к гастрономическим сюрпризам — Южная Корея славится необычными сочетаниями.
Ночная жизнь города в самом разгаре. По желанию вы сможете продолжить прогулку или вернуться в отель.
Пусан и канатная дорога
После завтрака отправляемся на вокзал: за 3 часа поезд доставит нас в Пусан.
Заселяемся и наконец-то гулять! Пусан — второй по величине город в Южной Корее и крупнейший порт. Его также называют городом мостов, которых здесь огромное множество.
Мы держим путь на рыбный рынок — здесь мы и пообедаем! А поблизости расположена знаменитая деревняКамчхон, известная своими многоуровневыми улицами, извилистыми переулками и цветными домиками. Ее называют Лунной деревней за счет того, что она находится на возвышенности вблизи неба и луны. Гулять здесь можно бесконечно: а мы и не торопимся, в своем ритме теряемся среди узких улочек.
Вечером идем смотреть на Пусан и его окрестности с канатной дороги. Дорога оснащена 39 кабинками, включая кабинки со стеклянным полом, сквозь которые открывается прекрасный вид на морские пейзажи Сондо.
Возвращаемся в отель.
Колоритный Пусан
Завтракаем в отеле и выезжаем на экскурсию с любознательным гидом, который знает местность как свои пять пальцев!
Первая остановка — храм Haedong Yonggungsa Temple, который расположен на скалистом берегу, у подножия которого разбиваются волны. С площадок открывается замечательный вид на море. Это один из самых известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма. Здесь мы узнаем много интересных фактов о строительстве храма и философии буддизма. Здесь же пробуем знаменитый hotteok — открытый пирожок с разными начинками.
От Cheongsapo Twin Lighthouse — парных маяков в небольшой рыбацкой деревеньке — выезжаем кататься на очаровательных вагончиках. Останавливаемся мы у смотровой дороги с прозрачными полами, сквозь которые можно увидеть рифы, побережье и море.
Обедаем и на пляж! Песчаный пляж Хэундэ длиной 1,5 км — самый популярный на Корейском полуострове. Это рай для любителей солнца и водных видов спорта! Здесь нас ждет яхта и прогулка по реке Нактонган. Ярко отпразднуем наше путешествие запуском фейерверков!
День получился насыщенным, вечером возвращаемся в отель отдыхать.
Переезд на Чеджу
Завтракаем в отеле и мчим смотреть на Пусан с высоты! Нас ждет неторопливая и очень живописная поездка на фуникулере. Мы увидим всю прибрежную зону, включая пляжи, гавань и набережную с высоты птичьего полета!
Пообедав, летим из Пусана на самый большой остров Южной Кореи — Чеджу. Он известен своей живописной природой и внесен в список Всемирного наследия Юнеско. А в 2011 г. Чеджу был признан одним из семи новых чудес природы.
По прилету заселяемся в отель и идем на ужин.
Знакомство с Чеджу
Завтракаем в отеле и встречаемся с нашим гидом. Сегодня он расскажет и покажет, главные драгоценности Чеджу.
Первая остановка — гора Сонсан Ильчхольбонг, или пик Восхода Солнца. Гора является объектом Всемирного наследия Юнеско, а также вулканом, который образовался более 100 тысяч лет назад. С его вершины открывается захватывающий дух вид на остров и океан. Здесь недалеко мы станем свидетелями удивительного шоу — женщины ныряют на дно океана без какого-либо снаряжения и достают ракушки, мидии и морскую капусту. Глубина, на которую они погружаются достигает 10-12 метров! Культура корейских ныряльщиц была внесена в список нематериального наследия Юнеско.
После обеда идем наслаждаться цветами в парк сада гортензий. Здесь целые аллеи этих удивительных цветов сосуществуют вместе с пальмами и экзотическими растениями — необычное и очень фотогеничное зрелище.
Вечером возвращаемся в отель отдыхать и набираться сил.
Главные символы острова
Завтракаем в отеле и выезжаем на южную сторону острова. Здесь нас ждет центральное место Чеджу — водопад Sojeongbang. Река энергично падает с пятиметровой скалы и впадает в море. При желании можно окунуться в бодрящую воду водопада.
Обедаем мы здесь же, местная кухня настолько разнообразна, что попробовать все позиции за одну поездку просто невозможно. А чай мы пойдем пить в специальный чайный музей. Этот музей зеленого чая был внесен в список 10 лучших в мире музеев по архитектуре и дизайну. Вокруг него раскинулись целые гектары чайных плантаций.
После обеда отправляемся в Национальный музей Чеджу. Здесь мы сможем максимально полно узнать об истории острова и интересных событиях.
День был насыщенный, вечером ужинаем и возвращаемся в отель.
Возвращаемся в Сеул
После завтрака у вас будет свободное время, чтобы сходить на шопинг или вновь вернуться в полюбившиеся места острова. Также можно будет просто отдохнуть в Спа отеля.
А теперь снова в путь! Вылетаем в Сеул.
По прилету отдыхаем, ужинаем и по желанию идем смотреть на Сеул с высоты! Лучше всего это делать с телебашни Намсан. Высота башни Namsan Seoul Tower — одной из самых высоких в Азии — составляет 480 м над уровнем моря, включая высоту горы Намсан (243 м) и самой башни 236,7 м!
Возвращаемся в отель отдыхать.
Сеул. Шоппинг и спа-день
После завтрака собираемся размять косточки! А именно — принять участие в мастер-классе по тхэквондо. Развитие этого боевого искусства тесно переплетено с историей Кореи, поэтому мы не могли не включить эту увлекательную активность в программу нашего путешествия.
А теперь на шоппинг! Не торопимся и в размеренном темпе заглядываем во все желаемые магазины, бутики и шоурумы. После обеда едем в сторону уже полюбившегося района Gangnam. Почти каждый шоурум и витрина здесь как произведение современного искусства. После Южной Кореи вдохновение включается на максимум!
Вечером нас ждет особенный отдых — расслабляющее Спа Sulwhasoo с диагностикой кожи головы, которая помогает подобрать индивидуальные косметические средства.
Делаем кадры в фотобудке на память и возвращаемся в отель.
Контрастный Сеул
После завтрака выезжаем к одной из главных достопримечательностей Сеула — Кенбоккун (с корейского дворец лучезарного счастья). Но перед тем, как зайти на его территорию, мы переодеваемся в традиционные корейские костюмы — ханбоки. Дворец был возведен более 500 лет назад и считался главной королевской резиденцией. Фактически это музей под открытым небом. Здесь находятся не только уникальные по своей архитектуре здания, но и прекрасный ландшафтный сад.
После экскурсии с гидом проведем свободное время в колоритной деревушке Букчон Ханок. Деревня названа в честь традиционных домов ханок. Сегодня многие из этих ханоков работают как культурные центры, гостевые дома, рестораны и чайные, в которых можно познакомиться и погрузиться в традиционную корейскую культуру.
А теперь в библиотеку. Быть в Сеуле и не попасть в Starfield — ошибка! Здесь бесконечные книжные полки и огромный эскалатор, конца которому кажется нет. Общая площадь библиотеки составляет 2.800 кв. м. и располагается она в центре торгового комплекса Coex. Желающие смогут приобрести сувениры, книги и другие товары.
Поужинать предлагаем знаменитым стрит-фудом Кореи в святая-святых Сеула — улица Мёндон. Здесь вас ждут ларьки с кимпабом, корейскими пельменями (манду), супы с женьшенем, корн-доги, токпокки, такояки, моти и известная курица со всевозможными соусами.
День был насыщенным, отправляемся в отель набираться сил. По желаю можно будет отправиться на знакомство с ночной жизнью Сеула.
Пора домой
Завтракаем и выезжаем в аэропорт.
Наполненные впечатлениями вылетаем домой!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
- Продуманная программа путешествия
- Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
- Комфортабельный транспорт на весь период поездки
- Размещение в отелях Сеула, Чеджу и Пусана
- Питьевая бутилированная вода на протяжении всей поездки
- Посещение всех национальных парков и достопримечательностей
- Входные билеты во дворец Кенбоккун, на телебашню Namsan, на канатную дорогу, в храм Haedong Yonggungsa Temple, на смотровую площадку горы Сонсан Ильчхульбон, в музей Чеджу
- Переодевание в национальную одежду / костюм
- Поездка на яхте
- Поездка в вагончиках по Пусану и билеты на фуникулер
- Ж/д билеты Сеул-Пусан
- Авиабилеты Пусан-Чеджу и Чеджу-Сеул
- Участие в мастер-классах по тхэквондо и приготовлению моти
- Топливо, платные стоянки и дороги
- Помощь в покупке международных авиабилетов
- Туристические налоги и сборы в городах пребывания
Что не входит в цену
- Перелет (из вашего города до Сеула и с Сеула до вашего города)
- Обеды и ужины (на всю поездку)
- Медицинская страховка