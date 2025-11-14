Первая остановка — гора Сонсан Ильчхольбонг, или пик Восхода Солнца. Гора является объектом Всемирного наследия Юнеско, а также вулканом, который образовался более 100 тысяч лет назад. С его вершины открывается захватывающий дух вид на остров и океан. Здесь недалеко мы станем свидетелями удивительного шоу — женщины ныряют на дно океана без какого-либо снаряжения и достают ракушки, мидии и морскую капусту. Глубина, на которую они погружаются достигает 10-12 метров! Культура корейских ныряльщиц была внесена в список нематериального наследия Юнеско.