Южная Корея и остров Чеджу: Премиум

Путешествие по Сеулу и другим городам Южной Кореи
Описание тура

Путешествие по Сеулу и другим городам Южной Кореи, изучение древней культуры и современных тенденций, активный отдых и гастрономический опыт, великолепные природные локации и увлекательные маршруты — вас ждет максимальное погружение в Южную Корею в команде с профессиональным гидом.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Южную Корею

  • Встречаемся в аэропорту Сеула. Дружно едем в отель и заодно знакомимся с компаньонами по путешествию и нашим тим-лидером.

  • После заселения отправляемся на прогулку по вечернему Сеулу. Наша цель — прогуляться по светящемуся от огней города району Sinsa.

  • Sinsa-dong или улица художников — колоритная улица с необычно оформленными ресторанами и кафе.

  • Попробовать художественный десерт в кофейне Nudake, пошопиться в магазине Tamburins и посмотреть на ночную жизнь Сеула.

  • Ужинать идем в ресторан местной кухни. Приготовьтесь к гастрономическим сюрпризам — Южная Корея славится необычными сочетаниями.

  • Ночная жизнь города в самом разгаре. По желанию вы сможете продолжить прогулку или вернуться в отель.

2 день

Пусан и канатная дорога

  • После завтрака отправляемся на вокзал: за 3 часа поезд доставит нас в Пусан.

  • Заселяемся и наконец-то гулять! Пусан — второй по величине город в Южной Корее и крупнейший порт. Его также называют городом мостов, которых здесь огромное множество.

  • Мы держим путь на рыбный рынок — здесь мы и пообедаем! А поблизости расположена знаменитая деревняКамчхон, известная своими многоуровневыми улицами, извилистыми переулками и цветными домиками. Ее называют Лунной деревней за счет того, что она находится на возвышенности вблизи неба и луны. Гулять здесь можно бесконечно: а мы и не торопимся, в своем ритме теряемся среди узких улочек.

  • Вечером идем смотреть на Пусан и его окрестности с канатной дороги. Дорога оснащена 39 кабинками, включая кабинки со стеклянным полом, сквозь которые открывается прекрасный вид на морские пейзажи Сондо.

  • Возвращаемся в отель.

3 день

Колоритный Пусан

  • Завтракаем в отеле и выезжаем на экскурсию с любознательным гидом, который знает местность как свои пять пальцев!

  • Первая остановка — храм Haedong Yonggungsa Temple, который расположен на скалистом берегу, у подножия которого разбиваются волны. С площадок открывается замечательный вид на море. Это один из самых известных монастырей ордена Чоге корейского буддизма. Здесь мы узнаем много интересных фактов о строительстве храма и философии буддизма. Здесь же пробуем знаменитый hotteok — открытый пирожок с разными начинками.

  • От Cheongsapo Twin Lighthouse — парных маяков в небольшой рыбацкой деревеньке — выезжаем кататься на очаровательных вагончиках. Останавливаемся мы у смотровой дороги с прозрачными полами, сквозь которые можно увидеть рифы, побережье и море.

  • Обедаем и на пляж! Песчаный пляж Хэундэ длиной 1,5 км — самый популярный на Корейском полуострове. Это рай для любителей солнца и водных видов спорта! Здесь нас ждет яхта и прогулка по реке Нактонган. Ярко отпразднуем наше путешествие запуском фейерверков!

  • День получился насыщенным, вечером возвращаемся в отель отдыхать.

4 день

Переезд на Чеджу

  • Завтракаем в отеле и мчим смотреть на Пусан с высоты! Нас ждет неторопливая и очень живописная поездка на фуникулере. Мы увидим всю прибрежную зону, включая пляжи, гавань и набережную с высоты птичьего полета!

  • Пообедав, летим из Пусана на самый большой остров Южной Кореи — Чеджу. Он известен своей живописной природой и внесен в список Всемирного наследия Юнеско. А в 2011 г. Чеджу был признан одним из семи новых чудес природы.

  • По прилету заселяемся в отель и идем на ужин.

5 день

Знакомство с Чеджу

  • Завтракаем в отеле и встречаемся с нашим гидом. Сегодня он расскажет и покажет, главные драгоценности Чеджу.

  • Первая остановка — гора Сонсан Ильчхольбонг, или пик Восхода Солнца. Гора является объектом Всемирного наследия Юнеско, а также вулканом, который образовался более 100 тысяч лет назад. С его вершины открывается захватывающий дух вид на остров и океан. Здесь недалеко мы станем свидетелями удивительного шоу — женщины ныряют на дно океана без какого-либо снаряжения и достают ракушки, мидии и морскую капусту. Глубина, на которую они погружаются достигает 10-12 метров! Культура корейских ныряльщиц была внесена в список нематериального наследия Юнеско.

  • После обеда идем наслаждаться цветами в парк сада гортензий. Здесь целые аллеи этих удивительных цветов сосуществуют вместе с пальмами и экзотическими растениями — необычное и очень фотогеничное зрелище.

  • Вечером возвращаемся в отель отдыхать и набираться сил.

6 день

Главные символы острова

  • Завтракаем в отеле и выезжаем на южную сторону острова. Здесь нас ждет центральное место Чеджу — водопад Sojeongbang. Река энергично падает с пятиметровой скалы и впадает в море. При желании можно окунуться в бодрящую воду водопада.

  • Обедаем мы здесь же, местная кухня настолько разнообразна, что попробовать все позиции за одну поездку просто невозможно. А чай мы пойдем пить в специальный чайный музей. Этот музей зеленого чая был внесен в список 10 лучших в мире музеев по архитектуре и дизайну. Вокруг него раскинулись целые гектары чайных плантаций.

  • После обеда отправляемся в Национальный музей Чеджу. Здесь мы сможем максимально полно узнать об истории острова и интересных событиях.

  • День был насыщенный, вечером ужинаем и возвращаемся в отель.

7 день

Возвращаемся в Сеул

  • После завтрака у вас будет свободное время, чтобы сходить на шопинг или вновь вернуться в полюбившиеся места острова. Также можно будет просто отдохнуть в Спа отеля.

  • А теперь снова в путь! Вылетаем в Сеул.

  • По прилету отдыхаем, ужинаем и по желанию идем смотреть на Сеул с высоты! Лучше всего это делать с телебашни Намсан. Высота башни Namsan Seoul Tower — одной из самых высоких в Азии — составляет 480 м над уровнем моря, включая высоту горы Намсан (243 м) и самой башни 236,7 м!

  • Возвращаемся в отель отдыхать.

8 день

Сеул. Шоппинг и спа-день

  • После завтрака собираемся размять косточки! А именно — принять участие в мастер-классе по тхэквондо. Развитие этого боевого искусства тесно переплетено с историей Кореи, поэтому мы не могли не включить эту увлекательную активность в программу нашего путешествия.

  • А теперь на шоппинг! Не торопимся и в размеренном темпе заглядываем во все желаемые магазины, бутики и шоурумы. После обеда едем в сторону уже полюбившегося района Gangnam. Почти каждый шоурум и витрина здесь как произведение современного искусства. После Южной Кореи вдохновение включается на максимум!

  • Вечером нас ждет особенный отдых — расслабляющее Спа Sulwhasoo с диагностикой кожи головы, которая помогает подобрать индивидуальные косметические средства.

  • Делаем кадры в фотобудке на память и возвращаемся в отель.

9 день

Контрастный Сеул

  • После завтрака выезжаем к одной из главных достопримечательностей Сеула — Кенбоккун (с корейского дворец лучезарного счастья). Но перед тем, как зайти на его территорию, мы переодеваемся в традиционные корейские костюмы — ханбоки. Дворец был возведен более 500 лет назад и считался главной королевской резиденцией. Фактически это музей под открытым небом. Здесь находятся не только уникальные по своей архитектуре здания, но и прекрасный ландшафтный сад.

  • После экскурсии с гидом проведем свободное время в колоритной деревушке Букчон Ханок. Деревня названа в честь традиционных домов ханок. Сегодня многие из этих ханоков работают как культурные центры, гостевые дома, рестораны и чайные, в которых можно познакомиться и погрузиться в традиционную корейскую культуру.

  • А теперь в библиотеку. Быть в Сеуле и не попасть в Starfield — ошибка! Здесь бесконечные книжные полки и огромный эскалатор, конца которому кажется нет. Общая площадь библиотеки составляет 2.800 кв. м. и располагается она в центре торгового комплекса Coex. Желающие смогут приобрести сувениры, книги и другие товары.

  • Поужинать предлагаем знаменитым стрит-фудом Кореи в святая-святых Сеула — улица Мёндон. Здесь вас ждут ларьки с кимпабом, корейскими пельменями (манду), супы с женьшенем, корн-доги, токпокки, такояки, моти и известная курица со всевозможными соусами.

  • День был насыщенным, отправляемся в отель набираться сил. По желаю можно будет отправиться на знакомство с ночной жизнью Сеула.

10 день

Пора домой

  • Завтракаем и выезжаем в аэропорт.

  • Наполненные впечатлениями вылетаем домой!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
  • Продуманная программа путешествия
  • Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
  • Комфортабельный транспорт на весь период поездки
  • Размещение в отелях Сеула, Чеджу и Пусана
  • Питьевая бутилированная вода на протяжении всей поездки
  • Посещение всех национальных парков и достопримечательностей
  • Входные билеты во дворец Кенбоккун, на телебашню Namsan, на канатную дорогу, в храм Haedong Yonggungsa Temple, на смотровую площадку горы Сонсан Ильчхульбон, в музей Чеджу
  • Переодевание в национальную одежду / костюм
  • Поездка на яхте
  • Поездка в вагончиках по Пусану и билеты на фуникулер
  • Ж/д билеты Сеул-Пусан
  • Авиабилеты Пусан-Чеджу и Чеджу-Сеул
  • Участие в мастер-классах по тхэквондо и приготовлению моти
  • Топливо, платные стоянки и дороги
  • Помощь в покупке международных авиабилетов
  • Туристические налоги и сборы в городах пребывания
Что не входит в цену
  • Перелет (из вашего города до Сеула и с Сеула до вашего города)
  • Обеды и ужины (на всю поездку)
  • Медицинская страховка
Визы
Сейчас для туристов из Рф действует безвизовый въезд по упрощенной онлайн-анкете K-Eta
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Более 5 лет мы организуем групповые туры в удивительные уголки нашей планеты. Мы воплощаем уникальные и захватывающие маршруты с щепоткой драйва и экстрима, собираем уютные компании, где встречаются близкие по духу люди. Копите впечатления вместе с нами!