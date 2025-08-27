Восточное побережье Южной Кореи только для вашей компании: от гор и храмов до моря
Полюбоваться панорамами у Сораксана, посетить буддийский храм и разнообразить отдых музеями на выбор
Начало: Южная Корея, Сокчхо, место в городе по договорённо...
27 авг в 08:00
20 сен в 08:00
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