Полезная информация об Эль-Аюн
Что нужно знать об Эль-Аюн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Аюн
02:5855
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇭 Западная Сахара
|Название города
|Эль-Аюн
|По-английски
|Laayoune
|Столица региона
|Эль-Аюн является столицей региона
|Население города
|196 331 чел.
|Часовой пояс
|Africa/El_Aaiun
|Средняя высота
|68 м. от уровня моря