Полезная информация об Эль-Аюн

Что нужно знать об Эль-Аюн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Аюн
02:5855
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇭 Западная Сахара
Название городаЭль-Аюн
По-английскиLaayoune
Столица регионаЭль-Аюн является столицей региона
Население города196 331 чел.
Часовой поясAfrica/El_Aaiun
Средняя высота68 м. от уровня моря

Где находится Эль-Аюн на карте