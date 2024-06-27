Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря

Собраться женским кругом, пройти квесты Пеппи, научиться готовить конфеты и стать ближе с любимыми
Подарок для всей семьи — каникулы в 150-ти метрах от моря в мандариновой Абхазии, где есть женские круги для мам и бабушек, компания единомышленников для мужчин и весёлые игры и
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квесты с Пеппи для детей.

Каждому найдётся занятие по душе: порисуем маслом, приготовим полезные конфеты и имбирное печенье, отправимся в поход-прогулку к скалам за сокровищами, освободимся от негативных эмоций и найдём источник любви и счастья внутри. Каждый день будем делать зарядку и заниматься йогой на побережье, купаться и загорать. Желающие смогут отправиться на экскурсии к лучшим локациям Абхазии.

Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря
Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря
Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно приехать с детьми любого возраста, но программа рассчитана на детей от 4 до 14 лет. Для совсем маленьких не будет нянь. Участие взрослых без детей невозможно, это семейный формат.

Если вам необходимо вегетарианское питание, необходимо заранее сообщить организатору.

Все экскурсии по Абхазии оплачиваются дополнительно и по желанию.

Проживание. В 3-звёздочном гостевом доме «Сали» в 150-ти метрах от моря в селе Лдзаа в Абхазии (2 км от Пицунды). Размещение в 2-3-4-местных номерах с собственными ванными комнатами и отдельными входами. Каждый номер оборудован кондиционером, телевизором, холодильником, чайником, набором посуды, феном. Выдаются полотенца. Работает Wi-Fi. Рядом с гостевым домом есть сосновая роща и кафе. На территории: детская площадка, столовая (с 08:00 до 20:00), места отдыха, аптека, магазин.

Питание. Включено 3-разовое питание по комплексному меню (выбор из 3-4 блюд). Возможно вегетарианское меню.

Дети. Программа рассчитана на семьи с детьми от 4 до 14 лет. Для более маленьких участников нет нянь, но мы организуем пространство, где все мамы и дети становятся общими, царит атмосфера душевности и единства. Участие в туре только с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Заезд и знакомство с другими семьями

Начнётся программа с заселения на базу отдыха до 15:00. Рекомендуем не опаздывать, так как уже в 15:00 повара ресторана при отеле приготовят для нас обед. Далее будет время отдохнуть после дороги.

Вместе соберёмся в 19:00 после ужина, чтобы познакомиться и приступить к насыщенной программе. Сделаем почтовые коробочки для игры «Тайный друг», которая будет разыгрываться все семейные каникулы. Участвуют и дети, и родители. Далее проведём активности, которые помогут познакомиться друг с другом поближе и быстрее стать одной командой.

Ежедневный отбой для детей в 22:00.

Заезд и знакомство с другими семьямиЗаезд и знакомство с другими семьямиЗаезд и знакомство с другими семьямиЗаезд и знакомство с другими семьями
2 день

Игры с Пеппи, женский круг, кулинарный мастер-класс для детей и семейный вечер

Каждое утро (08:00) будем начинать с весёлой зарядки для детей, йоги и пробежки для взрослых — проводится раздельно. Научимся внимательно и с заботой относиться к своему телу.

Ежедневно завтрак подаётся к 09:00.

Сегодня до обеда проведём время на море и познакомимся с Пеппи, которая уже заждалась своих друзей! Но для начала нужно пройти квест и найти её.

Ежедневно обед будет подаваться к 13:00. Отдых и свободное время до 16:00.

Сегодня впервые встретимся женским кругом. На берегу моря избавимся от негативных эмоций и переключимся на расслабление и отдых. Дети в это время отправятся с Пеппи готовить бананы в шоколаде и лимонад.

В 19:00 встретимся все вместе за ужином. Далее в ежедневной программе: костёр, «семейные мнушки» и «звёздный туннель».

Игры с Пеппи, женский круг, кулинарный мастер-класс для детей и семейный вечерИгры с Пеппи, женский круг, кулинарный мастер-класс для детей и семейный вечерИгры с Пеппи, женский круг, кулинарный мастер-класс для детей и семейный вечерИгры с Пеппи, женский круг, кулинарный мастер-класс для детей и семейный вечер
3 день

День пиратов

Сегодня объявляется день пиратов — пройдём активный квест, найдём сокровища и вдоволь наиграемся! Бонусом детской программы станет кулинарный мастер-класс, чтобы точно под конец семейных каникул у нас загорелись новые звёзды-повара!

Соберёмся отдельно мамами и бабушками на женский круг. Расскажем о себе, освободимся от негативных эмоций и напряжения, обретём единомышленниц, почувствуем поддержку и понимание, расслабимся и вернёмся в ресурсное состояние. Во второй половине дня отдохнём на море.

После ужина стандартная ежедневная программа.

День пиратовДень пиратовДень пиратовДень пиратовДень пиратов
4 день

Экскурсия или отдых у моря

Сегодня день отдыха. Каждый выберет занятие по душе. За дополнительную плату возможно отправиться на экскурсии. Например, к высокогорному озеру Рица или в пещеру в Новый Афон.

Экскурсия или отдых у моряЭкскурсия или отдых у моряЭкскурсия или отдых у моряЭкскурсия или отдых у моря
5 день

Поход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляже

После завтрака отправимся в небольшой поход к скалам, где спрятаны сокровища! Прогулка для взрослых и детей.

Во второй половине дня на встрече женского круга поработаем с любовью к себе и укоренением счастья внутри. Детей ждёт ещё один кулинарный мастер-класс — приготовление полезных конфет.

Для всех желающих будут организованы активные игры на пляже. Вечером стандартная программа.

Поход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляжеПоход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляжеПоход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляжеПоход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляжеПоход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляже
6 день

Спортивная игра, творчество, приготовление печенья и танцы у костра

Сегодня дети поиграют с Пеппи в футбол, а взрослые соберутся на телесные практики.

После обеда мамы, папы, бабушки и дедушки порисуют маслом. Получится даже у тех, кто никогда не держал кисть в руках. А дети научатся готовить имбирное печенье. Далее вместе отдохнём у моря.

Вечером стандартная программа дополнится танцами.

Спортивная игра, творчество, приготовление печенья и танцы у костраСпортивная игра, творчество, приготовление печенья и танцы у костраСпортивная игра, творчество, приготовление печенья и танцы у костраСпортивная игра, творчество, приготовление печенья и танцы у костра
7 день

День индейцев

Повеселимся как настоящие индейцы! Для начала подготовим костюмы, а затем, вооружившись водяными пистолетами, устроим бой.

Во второй половине дня прекрасные дамы вновь соберутся вместе женским кругом, чтобы раскрыть и активизировать принципы безусловной любви и принятия себя и других людей. В это же время дети отправятся на кулинарный мастер-класс с Пеппи.

После ужина стандартная программа.

День индейцевДень индейцевДень индейцевДень индейцев
8 день

Знакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантов

Сегодня узнаем своих тайных друзей путешествия.

После обеда дети отправятся на поиски Масяни. А прекрасные дамы соберутся женским кругом на море и исполнят «танец стихий». Далее будет время подготовиться к вечеру талантов.

Поужинав, соберёмся на прощальный творческий вечер у костра. Покажем коллективные и индивидуальные сценки и номера и продемонстрируем свои таланты.

Знакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантовЗнакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантовЗнакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантовЗнакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантовЗнакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантовЗнакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантов
9 день

Завершение семейных каникул

Последний день каникул не повод пропускать уже полюбившуюся зарядку и йогу с утра. После завтрака соберёмся вместе и поделимся впечатлениями, поблагодарим друг друга, обнимемся и сфотографируемся на память.

Обратите внимание, что это примерный план семейных каникул. Дни могут меняться местами. При этом полнота программы сохраняется.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За человека (семья из 4 человек)31 250 ₽
За человека (семья из 3 человек)36 667 ₽
За человека (семья из 2 человек)48 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Вся развлекательная программа для детей: квесты, мастер-классы, игры
  • Женский круг для мам и бабушек (встречи без детей)
  • Общие семейные активности
  • Утренние зарядки для детей
  • Утренняя йога для взрослых
  • Работа 4 организаторов (психолог, организатор детских праздников, кондитер и йога-практик, ведущая детских и взрослых мероприятий)
Что не входит в цену
  • Проезд до места проведения тура и обратно
  • Экскурсия в Новый Афон (по желанию)
  • Экскурсия на озеро Рица (по желанию)
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Обратите внимание, стоимость указана за 1 человека для семьи из 4 человек (взрослые и дети) - 125 000 рублей за всех. Если ваша семья едет втроём, стоимость составит 110 000 рублей за всех. Если вас двое, стоимость составит 97 000 рублей за всех
  • В заезд 27.06.-05.07. стоимость выше: 149 000 рублей за семью из 4 человек, 129 000 рублей за семью из 3 человек, 112 000 рублей за семью из 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абхазия, с. Лдзаа, гостевой дом, до 15:00
Завершение: Абхазия, с. Лдзаа, гостевой дом, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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