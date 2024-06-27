Описание тура
Организационные детали
Возможно приехать с детьми любого возраста, но программа рассчитана на детей от 4 до 14 лет. Для совсем маленьких не будет нянь. Участие взрослых без детей невозможно, это семейный формат.
Если вам необходимо вегетарианское питание, необходимо заранее сообщить организатору.
Все экскурсии по Абхазии оплачиваются дополнительно и по желанию.
Проживание. В 3-звёздочном гостевом доме «Сали» в 150-ти метрах от моря в селе Лдзаа в Абхазии (2 км от Пицунды). Размещение в 2-3-4-местных номерах с собственными ванными комнатами и отдельными входами. Каждый номер оборудован кондиционером, телевизором, холодильником, чайником, набором посуды, феном. Выдаются полотенца. Работает Wi-Fi. Рядом с гостевым домом есть сосновая роща и кафе. На территории: детская площадка, столовая (с 08:00 до 20:00), места отдыха, аптека, магазин.
Питание. Включено 3-разовое питание по комплексному меню (выбор из 3-4 блюд). Возможно вегетарианское меню.
Дети. Программа рассчитана на семьи с детьми от 4 до 14 лет. Для более маленьких участников нет нянь, но мы организуем пространство, где все мамы и дети становятся общими, царит атмосфера душевности и единства. Участие в туре только с детьми.
Программа тура по дням
Заезд и знакомство с другими семьями
Начнётся программа с заселения на базу отдыха до 15:00. Рекомендуем не опаздывать, так как уже в 15:00 повара ресторана при отеле приготовят для нас обед. Далее будет время отдохнуть после дороги.
Вместе соберёмся в 19:00 после ужина, чтобы познакомиться и приступить к насыщенной программе. Сделаем почтовые коробочки для игры «Тайный друг», которая будет разыгрываться все семейные каникулы. Участвуют и дети, и родители. Далее проведём активности, которые помогут познакомиться друг с другом поближе и быстрее стать одной командой.
Ежедневный отбой для детей в 22:00.
Игры с Пеппи, женский круг, кулинарный мастер-класс для детей и семейный вечер
Каждое утро (08:00) будем начинать с весёлой зарядки для детей, йоги и пробежки для взрослых — проводится раздельно. Научимся внимательно и с заботой относиться к своему телу.
Ежедневно завтрак подаётся к 09:00.
Сегодня до обеда проведём время на море и познакомимся с Пеппи, которая уже заждалась своих друзей! Но для начала нужно пройти квест и найти её.
Ежедневно обед будет подаваться к 13:00. Отдых и свободное время до 16:00.
Сегодня впервые встретимся женским кругом. На берегу моря избавимся от негативных эмоций и переключимся на расслабление и отдых. Дети в это время отправятся с Пеппи готовить бананы в шоколаде и лимонад.
В 19:00 встретимся все вместе за ужином. Далее в ежедневной программе: костёр, «семейные мнушки» и «звёздный туннель».
День пиратов
Сегодня объявляется день пиратов — пройдём активный квест, найдём сокровища и вдоволь наиграемся! Бонусом детской программы станет кулинарный мастер-класс, чтобы точно под конец семейных каникул у нас загорелись новые звёзды-повара!
Соберёмся отдельно мамами и бабушками на женский круг. Расскажем о себе, освободимся от негативных эмоций и напряжения, обретём единомышленниц, почувствуем поддержку и понимание, расслабимся и вернёмся в ресурсное состояние. Во второй половине дня отдохнём на море.
После ужина стандартная ежедневная программа.
Экскурсия или отдых у моря
Сегодня день отдыха. Каждый выберет занятие по душе. За дополнительную плату возможно отправиться на экскурсии. Например, к высокогорному озеру Рица или в пещеру в Новый Афон.
Поход к скалам, источник счастья, приготовление конфет и игры на пляже
После завтрака отправимся в небольшой поход к скалам, где спрятаны сокровища! Прогулка для взрослых и детей.
Во второй половине дня на встрече женского круга поработаем с любовью к себе и укоренением счастья внутри. Детей ждёт ещё один кулинарный мастер-класс — приготовление полезных конфет.
Для всех желающих будут организованы активные игры на пляже. Вечером стандартная программа.
Спортивная игра, творчество, приготовление печенья и танцы у костра
Сегодня дети поиграют с Пеппи в футбол, а взрослые соберутся на телесные практики.
После обеда мамы, папы, бабушки и дедушки порисуют маслом. Получится даже у тех, кто никогда не держал кисть в руках. А дети научатся готовить имбирное печенье. Далее вместе отдохнём у моря.
Вечером стандартная программа дополнится танцами.
День индейцев
Повеселимся как настоящие индейцы! Для начала подготовим костюмы, а затем, вооружившись водяными пистолетами, устроим бой.
Во второй половине дня прекрасные дамы вновь соберутся вместе женским кругом, чтобы раскрыть и активизировать принципы безусловной любви и принятия себя и других людей. В это же время дети отправятся на кулинарный мастер-класс с Пеппи.
После ужина стандартная программа.
Знакомство с тайными друзьями, поиски Масяни, «танец стихий» и вечер талантов
Сегодня узнаем своих тайных друзей путешествия.
После обеда дети отправятся на поиски Масяни. А прекрасные дамы соберутся женским кругом на море и исполнят «танец стихий». Далее будет время подготовиться к вечеру талантов.
Поужинав, соберёмся на прощальный творческий вечер у костра. Покажем коллективные и индивидуальные сценки и номера и продемонстрируем свои таланты.
Завершение семейных каникул
Последний день каникул не повод пропускать уже полюбившуюся зарядку и йогу с утра. После завтрака соберёмся вместе и поделимся впечатлениями, поблагодарим друг друга, обнимемся и сфотографируемся на память.
Обратите внимание, что это примерный план семейных каникул. Дни могут меняться местами. При этом полнота программы сохраняется.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За человека (семья из 4 человек)
|31 250 ₽
|За человека (семья из 3 человек)
|36 667 ₽
|За человека (семья из 2 человек)
|48 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Вся развлекательная программа для детей: квесты, мастер-классы, игры
- Женский круг для мам и бабушек (встречи без детей)
- Общие семейные активности
- Утренние зарядки для детей
- Утренняя йога для взрослых
- Работа 4 организаторов (психолог, организатор детских праздников, кондитер и йога-практик, ведущая детских и взрослых мероприятий)
Что не входит в цену
- Проезд до места проведения тура и обратно
- Экскурсия в Новый Афон (по желанию)
- Экскурсия на озеро Рица (по желанию)
- Дополнительные развлечения (по желанию)
- Обратите внимание, стоимость указана за 1 человека для семьи из 4 человек (взрослые и дети) - 125 000 рублей за всех. Если ваша семья едет втроём, стоимость составит 110 000 рублей за всех. Если вас двое, стоимость составит 97 000 рублей за всех
- В заезд 27.06.-05.07. стоимость выше: 149 000 рублей за семью из 4 человек, 129 000 рублей за семью из 3 человек, 112 000 рублей за семью из 2 человек