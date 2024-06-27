Подарок для всей семьи — каникулы в 150-ти метрах от моря в мандариновой Абхазии, где есть женские круги для мам и бабушек, компания единомышленников для мужчин и весёлые игры и

квесты с Пеппи для детей. Каждому найдётся занятие по душе: порисуем маслом, приготовим полезные конфеты и имбирное печенье, отправимся в поход-прогулку к скалам за сокровищами, освободимся от негативных эмоций и найдём источник любви и счастья внутри. Каждый день будем делать зарядку и заниматься йогой на побережье, купаться и загорать. Желающие смогут отправиться на экскурсии к лучшим локациям Абхазии.

Описание тура

Организационные детали

Возможно приехать с детьми любого возраста, но программа рассчитана на детей от 4 до 14 лет. Для совсем маленьких не будет нянь. Участие взрослых без детей невозможно, это семейный формат.

Если вам необходимо вегетарианское питание, необходимо заранее сообщить организатору.

Все экскурсии по Абхазии оплачиваются дополнительно и по желанию.