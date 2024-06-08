Авторские туры в Пицунде

Туры по городам Абхазии
Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря
Авторский тур
9 дней
Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря
Собраться женским кругом, пройти квесты Пеппи, научиться готовить конфеты и стать ближе с любимыми
Абхазия, с. Лдзаа, гостевой дом, до 15:00
8 июня
27 июня
31 250 за человека
Отдых у моря и достопримечательности Абхазии
Авторский тур
6 дней
Отдых у моря и достопримечательности Абхазии
Пожить в отеле на берегу, побывать в четырёх городах республики и поучаствовать в абхазском застолье
На территории Абхазии после перехода таможенного п...
14 мая
34 999 за человека

Что посмотреть в Пицунде на экскурсиях?

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Местные экскурсоводы

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Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде

Самые популярные туры в Пицунде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Семейные каникулы в Абхазии на побережье Чёрного моря
  2. Отдых у моря и достопримечательности Абхазии
Сколько стоит тур в Пицунде в апреле 2024
Сейчас в Пицунде можно забронировать 2 тура от 31 250 ₽ до 34 999 ₽.
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