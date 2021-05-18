Всё о Джелалабаде

Полезная информация о Джелалабаде

Что нужно знать о Джелалабаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джелалабаде
21:5148
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаДжелалабад
По-английскиJalalabad
Столица регионаДжелалабад является столицей региона
Население города200 331 чел.
АэропортДжелалабад JAA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота575 м. от уровня моря

Где находится Джелалабад на карте