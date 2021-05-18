Полезная информация о Джелалабаде
Что нужно знать о Джелалабаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джелалабаде
21:5148
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Джелалабад
|По-английски
|Jalalabad
|Столица региона
|Джелалабад является столицей региона
|Население города
|200 331 чел.
|Аэропорт
|Джелалабад JAA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|575 м. от уровня моря