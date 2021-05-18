Полезная информация о Фарахе

Что нужно знать о Фарахе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фарахе
21:5149
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаФарах
По-английскиFarah
Столица регионаФарах является столицей региона
Население города43 561 чел.
АэропортФарах FAH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота662 м. от уровня моря

Где находится Фарах на карте