Полезная информация о Фарахе
Что нужно знать о Фарахе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фарахе
21:5149
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Фарах
|По-английски
|Farah
|Столица региона
|Фарах является столицей региона
|Население города
|43 561 чел.
|Аэропорт
|Фарах FAH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|662 м. от уровня моря