Летим в Кандагар

Как добраться до Кандагара на самолёте

В Кандагаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kandahar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кандагара

  1. Кандагар KDH
    Kandahar Airport

Самые дешёвые билеты в Кандагар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇦🇫Кабула5 3861ч 15м
15.10.2020из 🇦🇪Шарджи17 8984ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇸🇦Джидды22 0358ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇦🇪Дубая26 67719ч 5м (⇵2)
15.01.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне46 90018ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Вашингтона88 50852ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кандагара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Дели

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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