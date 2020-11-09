Как добраться до Кандагара на самолёте
В Кандагаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kandahar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кандагара
- Кандагар KDHKandahar Airport
Самые дешёвые билеты в Кандагар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇦🇫Кабула
|5 386
|1ч 15м
|15.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|17 898
|4ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|22 035
|8ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|26 677
|19ч 5м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|46 900
|18ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|88 508
|52ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кандагара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кандагара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Дели
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