Полезная информация о Кандагаре
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Местное время в Кандагаре
23:4414
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Кандагар
|По-английски
|Kandahar
|Столица региона
|Кандагар является столицей региона
|Население города
|391 190 чел.
|Аэропорт
|Кандагар KDH
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|1 007 м. от уровня моря
Где находится Кандагар на карте
Кандагар