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Полезная информация о Кандагаре

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Местное время в Кандагаре
23:4414
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаКандагар
По-английскиKandahar
Столица регионаКандагар является столицей региона
Население города391 190 чел.
АэропортКандагар KDH
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота1 007 м. от уровня моря

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Кандагар

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