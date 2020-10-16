Летим в Кабул

Как добраться до Кабула на самолёте

В Кабуле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kabul International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кабула

  1. Хваджа Раваш KBL
    Kabul International Airport

Самые дешёвые билеты в Кабул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇦🇫Мазари-Шарифа4 852
09.11.2020из 🇦🇫Кандагара5 386
17.10.2020из 🇦🇫Герата6 3441ч 20м
10.11.2020из 🇦🇫Меймене6 7971ч 30м
17.12.2020из 🇵🇰Исламабада10 312
26.11.2020из 🇮🇳Дели11 154
20.10.2020из 🇦🇪Шарджи12 8572ч 30м
25.10.2020из 🇸🇦Джидды15 24816ч 30м (⇵1)
05.12.2020из 🇸🇦Эр-Рияда19 47814ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇦🇪Дубая19 57110ч 30м (⇵1)
30.01.2021из 🇹🇷Стамбула20 89311ч 35м (⇵1)
01.12.2020из 🇹🇷Антальи22 99815ч 15м (⇵2)
17.12.2020из 🇵🇰Лахора23 13424ч 10м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Москвы23 8308ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇦Абхи25 86619ч 35м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇪Кёльна26 82528ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇶Эрбиля27 2719ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга27 55019ч 10м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону28 02444ч 40м (⇵2)
15.01.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне28 04937ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Краснодара28 08118ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Анкары28 1864ч 15м
10.11.2020из 🇨🇭Цюриха28 45014ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇪🇬Каира28 46014ч 45м (⇵1)
27.11.2020из 🇺🇦Киева28 51011ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод28 80434ч 30м (⇵2)
01.01.2021из 🇬🇷Афин28 92244ч 20м (⇵2)
07.11.2020из 🇬🇪Тбилиси28 96920ч 5м (⇵1)
10.12.2020из 🇧🇪Брюсселя29 19416ч 10м (⇵2)
02.11.2020из Скопье29 45518ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇼Кувейт29 77319ч 20м (⇵1)
25.10.2020из 🇦🇹Вены30 97018ч 40м (⇵2)
12.01.2021из 🇩🇪Берлина31 78339ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇳🇱Амстердама31 87817ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇹Милана31 89722ч 10м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇬Бишкека32 51527ч 10м (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇧Манчестера33 42820ч 20м (⇵2)
01.12.2020из 🇬🇧Лондона33 51328ч 35м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Казани34 05947ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Уфы34 16447ч 20м (⇵2)
04.01.2021из 🇨🇳Сиани34 81322ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇰🇿Алматы34 85112ч 45м (⇵1)
23.11.2020из 🇳🇴Осло35 08919ч 10м (⇵2)
08.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)35 09225ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇧🇾Минска35 45340ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇸🇦Таифа35 52421ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Харькова35 66617ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇷Тегерана37 97322ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇪🇸Барселоны38 31720ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Рима38 59522ч 50м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇿Праги38 64125ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇶🇦Дохи39 73538ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇫🇷Ниццы39 85937ч 40м (⇵2)
18.11.2020из 🇲🇹Валлетты40 11620ч (⇵1)
12.11.2020из 🇮🇹Венеции41 33221ч 15м (⇵2)
06.01.2021из 🇬🇧Бирмингема41 66329ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇫🇮Хельсинки42 48046ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇫🇷Парижа43 25319ч 55м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Красноярска43 27728ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура43 70019ч (⇵2)
19.10.2020из 🇸🇪Гётеборга44 44421ч (⇵2)
29.10.2020из 🇭🇺Будапешта44 68441ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇰Копенгагена48 62637ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Ганновера50 66443ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇿Баку51 71049ч (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇿Ташкента52 13911ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇸🇰Братиславы55 62723ч 30м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇦Торонто58 48026ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇲🇦Касабланки59 52638ч 55м (⇵2)
30.03.2021из 🇨🇦Ванкувера61 54926ч 25м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка66 02542ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇩Джакарты69 53137ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Хьюстона69 83035ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Атланты71 38441ч 36м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇺Мельбурна75 99039ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга118 21435ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кабула