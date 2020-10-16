Как добраться до Кабула на самолёте
В Кабуле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kabul International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кабула
- Хваджа Раваш KBLKabul International Airport
Самые дешёвые билеты в Кабул из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇦🇫Мазари-Шарифа
|4 852
|1ч
|09.11.2020
|из 🇦🇫Кандагара
|5 386
|1ч
|17.10.2020
|из 🇦🇫Герата
|6 344
|1ч 20м
|10.11.2020
|из 🇦🇫Меймене
|6 797
|1ч 30м
|17.12.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|10 312
|1ч
|26.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|11 154
|2ч
|20.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|12 857
|2ч 30м
|25.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 248
|16ч 30м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|19 478
|14ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|19 571
|10ч 30м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|20 893
|11ч 35м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|22 998
|15ч 15м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇵🇰Лахора
|23 134
|24ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|23 830
|8ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|25 866
|19ч 35м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|26 825
|28ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇶Эрбиля
|27 271
|9ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|27 550
|19ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|28 024
|44ч 40м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|28 049
|37ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|28 081
|18ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|28 186
|4ч 15м
|10.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|28 450
|14ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|28 460
|14ч 45м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|28 510
|11ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|28 804
|34ч 30м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇬🇷Афин
|28 922
|44ч 20м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|28 969
|20ч 5м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|29 194
|16ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из Скопье
|29 455
|18ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|29 773
|19ч 20м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|30 970
|18ч 40м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇩🇪Берлина
|31 783
|39ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|31 878
|17ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|31 897
|22ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|32 515
|27ч 10м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|33 428
|20ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|33 513
|28ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|34 059
|47ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|34 164
|47ч 20м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇨🇳Сиани
|34 813
|22ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|34 851
|12ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|35 089
|19ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|35 092
|25ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|35 453
|40ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|35 524
|21ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|35 666
|17ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇷Тегерана
|37 973
|22ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|38 317
|20ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|38 595
|22ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|38 641
|25ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|39 735
|38ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|39 859
|37ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|40 116
|20ч (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|41 332
|21ч 15м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇬🇧Бирмингема
|41 663
|29ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|42 480
|46ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|43 253
|19ч 55м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|43 277
|28ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|43 700
|19ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|44 444
|21ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|44 684
|41ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|48 626
|37ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|50 664
|43ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|51 710
|49ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|52 139
|11ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|55 627
|23ч 30м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇦Торонто
|58 480
|26ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|59 526
|38ч 55м (⇵2)
|30.03.2021
|из 🇨🇦Ванкувера
|61 549
|26ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|66 025
|42ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|69 531
|37ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|69 830
|35ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|71 384
|41ч 36м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇺Мельбурна
|75 990
|39ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|118 214
|35ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кабула
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кабула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Дубай, Герат, Исламабад и Стамбул
- 14.10.202016.10.2020
- 25.01.202129.01.2021
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