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Полезная информация об Алжире

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Местное время в Алжире
18:2252
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаАлжир
По-английскиAlgiers
Это столицаАлжир является столицей Алжира
Население города1 977 663 чел.
АэропортХуари Бумедьен ALG
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота113 м. от уровня моря

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