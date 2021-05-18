Полезная информация об Алжире
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Местное время в Алжире
18:2252
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Алжир
|По-английски
|Algiers
|Это столица
|Алжир является столицей Алжира
|Население города
|1 977 663 чел.
|Аэропорт
|Хуари Бумедьен ALG
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|113 м. от уровня моря
Где находится Алжир на карте
Алжир